Marruecos exporta el primer extracto de cannabis medicinal con certificación GMP

Marruecos trabaja en el desarrollo de nuevos productos medicinales y ensayos clínicos con cannabis, y ha contado con la colaboración de expertos israelíes para fortalecer el sector.

En 2025, la producción de cannabis legal aumentó un 47,6% en el Rif, con 844 hectáreas cosechadas y más de 1.300 agricultores organizados en cooperativas.

La exportación es parte de una estrategia para industrializar el sector legal del cannabis, legalizado en 2021, y reducir el cultivo ilícito en favor de actividades reguladas.

Marruecos ha exportado por primera vez un extracto de cannabis medicinal con certificación GMP, derivado de la variedad local Beldia, cumpliendo los estándares internacionales.

Marruecos exporta por primera vez un extracto de cannabis medicinal con certificación GMP (buenas prácticas de fabricación), derivado de la variedad marroquí de cannabis Beldia, bajo los estándares exigidos por las autoridades sanitarias internacionales.

Este avance, que se produce tras varias exportaciones piloto realizadas en 2025 a Europa, Australia y Sudáfrica, supone un empujón para el sector legal del cannabis que Marruecos comenzó a desarrollar en 2021.

Para Rabat constituye una prueba a gran escala del marco regulatorio marroquí, supervisado por la Agencia Nacional para la Regulación de las Actividades Relacionadas con el Cannabis (ANRAC) y la Agencia Marroquí de Medicamentos y Productos Sanitarios (AMMPS). Y allana el camino para la industrialización gradual del sector, después de la legalización del cannabis terapéutico en Marruecos.

Detrás están Cannaflex Marruecos, responsable de la cadena de suministro, y al laboratorio Sothema, que se encarga del procesamiento según los protocolos GMP, dos actores clave en el sector farmacéutico y del cannabis legal en el país vecino.

Sothema desarrolla sus actividades de investigación y desarrollo en CBD/THC para uso médico en una unidad conjunta de I+D con el Centro Mohamed VI para la Investigación y la Innovación (CM6RI) de la Fundación Mohamed VI para la Ciencia y la Salud (FM6SS).

Mercado internacional

Marruecos, principal productor mundial de resina de cannabis, aprobó en 2021 una ley que autoriza “los usos legales del cannabis medicinal, cosmético e industrial” con el objetivo, entre otras cosas, de reducir el cultivo ilícito y convertirlo en actividades legales que generen valor añadido y empleo, según las autoridades marroquíes.

Como la variedad local Beldia es muy demandada en los mercados internacionales debido al uso de sus derivados en los sectores médico y cosmético, se creó un organismo encargado de la supervisión, la ANRAC.

Según cifras oficiales, el cultivo de cannabis sustenta a aproximadamente 400.000 personas, o unas 60.000 familias, en Marruecos. En 2025, se emitieron más de 4.100 nuevos permisos, elevando el total a 5.765.

En todo caso, los cultivadores rifeños se han mostrado escépticos con la legalización, pues temen que reduzca sus márgenes de beneficio en favor de los laboratorios y del Gobierno central. Un cultivador declaró al periódico Le Monde en mayo de 2023 su temor de que "los beneficios vayan a parar al Estado, a los laboratorios y a las multinacionales".

Frente a las promesas de desarrollo económico que están generando las licencias de la ANRAC, otras provincias al margen del Rif piden sumarse al ámbito de la autorización. De hecho, el Ministerio del Interior examina algunas comunidades de las provincias de Larache y Uezán.

Aumento de la producción

Lo cierto es que el sector legal del cannabis en el Rif experimentó un crecimiento en 2025, con un aumento de la producción del 47,6%, según datos de ANRAC. El área cosechada de cannabis legal alcanzó las 844 hectáreas en ese periodo, incluyendo 774 hectáreas de la variedad local Beldia y 70 hectáreas de variedades importadas, beneficiando a 1.311 agricultores organizados en 139 cooperativas.

En cuanto al procesamiento industrial, cinco operadores construyeron y equiparon sus plantas de procesamiento el año pasado con una capacidad total de 560 toneladas, mientras que otras 11 plantas se encuentran en construcción.

En todo caso, en 2025, Marruecos priorizó la comercialización, lo que permitió que el producto nacional de cannabis se comercializara en más de 600 puntos de venta autorizados. Se registraron 110 productos de AMMPS, que incluyen 50 complementos alimenticios, 59 artículos cosméticos y un medicamento. Además se han consolidado en más de siete países, entre ellos Francia, Suiza, la República Checa, Luxemburgo, Portugal, Australia y Sudáfrica.

Actualmente se están desarrollando 45 productos a base de cannabis medicinal, que combinan la experiencia marroquí con los estándares farmacéuticos internacionales. Además, Marruecos trabaja en el lanzamiento de un ensayo clínico, denominado Epican, destinado al uso de cannabidiol tópico en la epilepsia infantil, resistente a los tratamientos convencionales.

Actualmente, la prescripción de cannabis con CBD afecta a cinco especialidades (medicina interna, neurología, dermatología, geriatría y gastroenterología pediátrica), pero se ampliará a otras especialidades como oncología y psiquiatría.

Acuerdo con Israel

Desde el inicio Marruecos ha contado con la experiencia de Israel para desarrollar este sector. De hecho, consultores israelíes participaron en el congreso sobre el uso terapéutico del cannabis en noviembre de 2025 en Tánger, donde también estuvieron presentes agricultores, médicos, farmacéuticos, consultores y cooperativas.

"Buscamos países con considerable experiencia en este campo", aseguró entonces Redouane Rabii, presidente de la Asociación Consultiva Marroquí para el Uso del Cannabis (AMCUC).

El objetivo de este encuentro era brindar a los expertos marroquíes en la materia la formación adecuada para enriquecer sus conocimientos y participar en el desarrollo del sector.