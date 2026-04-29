La inflación se sitúa en el 3,2% en abril mientras la subyacente repunta al 2,8% por la guerra

La inflación subyacente subió una décima y alcanza el 2,8%, mientras que el IPC armonizado se sitúa en el 3,5% interanual.

Los carburantes siguen presionando al alza los precios debido al impacto de la guerra en Irán.

La moderación de la inflación se debe a la bajada de los precios de la electricidad y a un menor aumento de los paquetes turísticos.

La inflación general se situó en el 3,2% en abril, dos décimas menos que en marzo, según el INE.

La inflación se modera al 3,2% en abril, dos décimas menos respecto a marzo. Así lo ha adelantado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El organismo estadístico ha explicado que en la moderación de la inflación ha influido el descenso de los precios de la electricidad, que disminuyeron más que en abril de 2025, y la evolución de los precios de los paquetes turísticos, que subieron, pero menos que en el mismo mes del año anterior.

No obstante, los carburantes siguen siendo el producto que más presiona al alza, reflejo de la persistencia del shock externo derivado de la guerra en Irán.

Por otra parte, la inflación subyacente interanual, que excluye la energía y los alimentos no elaborados, sube una décima hasta el 2,8%.

Desde el Ministerio de Economía destacan que "el plan de respuesta aprobado en el Congreso y en vigor desde el 20 de marzo está cumpliendo su objetivo principal: que el shock externo de la guerra no se traslade de forma permanente ni a la inflación ni al poder adquisitivo de los hogares".

"España es, desde el inicio del conflicto, el tercer país de Europa donde menos han crecido los precios del mercado mayorista de electricidad. Esto demuestra el elemento adicional de soberanía energética y de protección que supone el actual mix energético en España y la elevada presencia de renovables", ha remarcado el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

En términos mensuales, el IPC subió un 0,4%, moderando en ocho décimas la subida experimentada en marzo, del 1,2%. Con el incremento de abril, la inflación mensual acumula tres meses consecutivos de alzas.

El IPC armonizado (IPCA) incrementó una décima su tasa interanual en abril, hasta el 3,5%, con una variación mensual del 0,7%. La inflación subyacente del IPCA se estima en un 3,1% para el cuarto mes del año, según apunta Estadística.