Cuerpo dice que "intentará" presentar los PGE antes del verano aunque en septiembre debe tramitar los de 2027

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno intentará presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) antes del verano, aunque en septiembre debe iniciar la tramitación de los de 2027. El impacto de la guerra en Irán dificulta tener una visión clara de la economía española, retrasando la elaboración de los PGE para 2026. El Ejecutivo acumula siete meses de retraso en la presentación de los PGE y enfrenta el rechazo de varios grupos parlamentarios. España ha ejecutado 67.000 millones de los 80.000 millones de fondos europeos Next Generation asignados, con el objetivo de completar el despliegue antes de agosto.

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha afirmado este jueves que el Ejecutivo "intentará" presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) antes del verano.

Eso sí, ha dejado claro que, como consecuencia de la guerra en Irán, "llevará semanas o meses" tener una visión "realista" de lo que le espera a la economía española para finales de año y para 2027.

Esto supone que 'de facto' las posibilidades de presentar los PGE de este 2026 son casi nulas, aunque sea de manera retroactiva. Y así lo reconoce implícitamente el Gobierno que deberá empezar precisamente en septiembre la tramitación de las cuentas de 2027, las del próximo año.

Es más, el plazo legal para presentar los PGE -que se ha incumplido consecutivamente durante esta legislatura- expira el 30 de septiembre. Estamos ante la enésima promesa del Gobierno para presentar unas cuentas que ya llevan siete meses de retraso.

Es así como lo normal es que la tramitación de los PGE comience a principios de septiembre para aprobarse a finales de noviembre o durante diciembre. De hecho, el Gobierno dio el pistoletazo de salida a las cuentas públicas de 2026 a principios de septiembre del año pasado.

Entonces se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden ministerial para la elaboración de los PGE, pero hasta la fecha no se ha presentado el proyecto tras sucesivos retrasos y promesas incumplidas. Ni en octubre, ni noviembre, ni diciembre, ni el comienzos de este año.

Todos los plazos que ha dado la exministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se han incumplido.

El Ejecutivo se ha encontrado con el sucesivo rechazo de grupos parlamentarios como Junts, el PP o Vox, por lo que ni siquiera ha cumplido con los plazos y trámites legales. Y ya lleva 220 días de retraso.

Es así como si Cuerpo presenta las cuentas de este año antes del verano, como pronto estarían validadas al comenzar el curso, cuando habría que empezar con las del próximo año.

En declaraciones a RNE, el vicepresidente primero y ministro de Economía ha apuntado que está trabajando con el ministro de Hacienda, Arcadi España, en la actualización de la situación económica y presupuestaria ante el 'shock' que ha supuesto el conflicto en Oriente Próximo, que está causando "enormes efectos" en la economía española.

Preguntado por la posibilidad de que los Presupuestos ya se hubieran presentado en caso de no haberse producido la guerra en Irán, Cuerpo ha afirmado que "cree" que, efectivamente, sin la guerra, las cuentas públicas ya habrían visto la luz.

En todo caso, el vicepresidente primero ha insistido en que, para poder presentar los Presupuestos, hay que "aterrizar" el impacto del conflicto en Irán y de las medidas que el Gobierno puso en marcha el pasado 20 de marzo para amortiguar los efectos del mismo sobre la economía española.

"Tenemos que actualizar esta situación para que los presupuestos que presentemos, porque los presentaremos, no sean ya papel mojado nada más estar presentados porque estén desactualizados con respecto a la realidad", ha recalcado.

Efectos de la guerra

El ministro ha señalado que incluso en un escenario de rápida solución de la guerra, que sería el mejor escenario posible, la situación tardará a volver la normalidad "unas semanas o incluso meses", no sólo por las infraestructuras que hayan podido estar afectadas o destruidas, sino por la propia logística del reparto de crudo, con más de 400 buques esperando poder repartirlo.

"Ese reparto, más la vuelta a la normalidad, más el ajuste de toda esta cadena de distribución, pues va a llevar unos meses y vamos a ver cómo se da la situación. Yo creo que nos quedan semanas o meses hasta que seamos capaces de tener un aterrizaje de estos escenarios, que es lo que ahora mismo tenemos. Es importantísimo que los presupuestos se anclen en una visión realista de lo que esperamos para este final de año y para el año 2027", ha concluido.

Por otra parte, ha avanzado que la ejecución de los fondos europeos de recuperación Next Generation EU ha alcanzado los 67.000 millones, de los 80.000 millones en transferencias asignados a España.

"Estos son datos excelentes, y más si vamos mirando dónde han llegado", ha destacado el titular de Economía. Ello, pese a que como ha publicado este diario todavía queden por repartir 28.000 millones y solo seis meses para adjudicarlos.

Fondos 'Next Generation'

En concreto, Cuerpo ha señalado que el 40% de los fondos ha llegado de manera granular a microempresas y a pymes, por lo que ha subrayado la necesidad de hacer el "último esfuerzo" para cerrar el despliegue del plan en agosto, cuando termina el plazo.

"Estamos intentando hacer todos los esfuerzos por simplificar las condiciones de inversión para ser capaces de avanzar, poner sobre el terreno, implementar y ejecutar todos estos fondos", ha remarcado.

En total, el Plan de Recuperación supondrá una inyección en la economía española de cerca de 103.000 millones de fondos europeos en el periodo 2021-2026, ya que a los 80.000 millones de transferencias se le suman 22.800 millones de préstamos.

Cuerpo comparecerá este jueves ante la Comisión Mixta para la Unión Europea, a petición propia, para dar cuenta de los avances en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española.