Preparad el bolsillo porque ya están aquí las BBC: las bodas se encarecen y superan los 30.000 euros de media en España

Las comuniones cuestan de media 6.800 euros, un 21% más que el año anterior, y los bautizos tienen un coste medio de 2.000 euros.

Aunque el número de invitados ha descendido, el gasto por persona ha subido, especialmente en el menú, que ronda los 225 euros de media.

Las celebraciones se han alargado con la moda de las pre y post bodas, y también crecen las experiencias tipo festival, lo que incrementa el presupuesto.

El coste medio de las bodas en España supera ya los 30.000 euros, debido al aumento de precios en todos los servicios relacionados.

Arranca la temporada con mayor confluencia de eventos sociales del año. Bodas, bautizos y comuniones -también conocidas como BBC por sus siglas- empiezan a llenar las agendas y tanto protagonistas como invitados miran al bolsillo con preocupación.

El coste medio de las bodas en España supera ya los 30.000€. Portales especializados en este tipo de eventos señalan horquillas de presupuesto de entre 25.000 y 32.000€ para costear los 'sí quiero'.

Un gasto que ha subido no sólo por el impacto de la inflación en todos los aspectos que conlleva celebrar una boda -banquete, fotografía y vídeo, vestuario, maquillaje, recordatorios, etc.- sino también por el incremento de detalle y duración de estos eventos.

La moda de las post y pre bodas ha llevado a alargar las celebraciones y extenderlas más allá de la propia jornada nupcial y esto se ha visto reflejado en los presupuestos. También el aumento de las experiencias 'festivaleras' dentro de las bodas.

Hay un factor que destaca en este aumento de los costes. El número de invitados, lejos de incrementarse, ha descendido. Las parejas huyen de los compromisos, aunque, sin embargo, aumentan el presupuesto por invitación.

Gran parte del coste por invitado lo copa el precio del menú. Una cifra que ya escala hasta los 225 euros de media y que ha crecido un 6% en el último año.

El aumento de los costes también lo sufren las comuniones. El coste medio de estas celebraciones se sitúa en los 6.800€. Una cifra que ha aumentado un 21% en un año.

Los bautizos también sufren la escalada, aunque siguen siendo los más modestos de los tres. Celebrarlos cuesta, de media, unos 2.000 euros.