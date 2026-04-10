Los empresarios andaluces piden más rebajas fiscales tras el 17M y tachan de "acoso" el discurso contra la privatización

Defienden que lo importante es la calidad de los servicios, independientemente de si los presta el sector público o privado.

Critican el discurso político que vincula privatización con algo negativo y denuncian un "acoso" ideológico al sector privado.

La CEA propone ampliar deducciones, crear una ley de mecenazgo y ofrecer bonificaciones por renovación de electrodomésticos y formación profesional dual.

Los empresarios andaluces exigen al próximo Gobierno más rebajas fiscales e incentivos para empresas y ciudadanos.

Es aún precampaña, pero los empresarios andaluces ya mueven ficha planteando en qué debe ocuparse el próximo Gobierno que salga de las elecciones del 17 de mayo. Hay para todo entre las 200 iniciativas que proponen, pero un apartado sobresale: la entrada a galope en el debate abierto en canal sobre fiscalidad.

Con la campaña de la renta recién iniciada, récord de recaudación a nivel nacional y un enfrentamiento nada oculto entre Moncloa y la Junta que incluye acusaciones veladas de 'dumping fiscal' a esta última, la patronal pide que se vaya más allá.

O sea, que haya más incentivos fiscales, bonificaciones y deducciones, estirando el margen de acción que tenga la comunidad.

Es uno de los 'deberes' que pone al próximo Gobierno andaluz que se forme tras las próximas elecciones, resumido como "fiscalidad empresarial más competitiva".

A juicio de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), hay que "reducir la presión fiscal sobre la actividad y desarrollo profesional", tanto de ciudadanos como empresas, pero sobre todo, claro, sobre estas últimas, a las que representan.

En este marco, piden "ampliar el margen de acción de la estrategia fiscal andaluza". ¿Cómo? Con varias medidas, entre ellas la elaboración de una ley de mecenazgo "como incentivo para dirigir la inversión privada hacia actividades culturales y en respaldo de los creadores de cultura".

También dando incentivos a los hogares –con bonificación o ayuda directa– por la renovación de electrodomésticos.

Además, proponen incentivos fiscales para el impulso de la formación profesional dual, para la construcción de vivienda y también para emprender y para lanzarse como autónomos, algo hecho en esta legislatura.

Incluso plantean que las deducciones que ahora se aplican a extraescolares de idiomas e informática se extiendan al conjunto de la población andaluza, "así como incorporar nuevas deducciones que se dirijan a favorecer el desarrollo del talento y la protección de la salud entre la población".

Cabe recordar que estas propuestas llegan tras siete bajadas de impuestos durante la legislatura que ahora concluye.

"Acoso"

La fiscalidad es uno de los ámbitos que abordan, resumidos en un decálogo que abre una petición algo llamativa: "Garantizar el protagonismo de la iniciativa privada en la actividad económica".

¿A qué se refieren? Es una especie de llamado a sacar pecho. Porque el presidente de la CEA, Javier González de Lara, ha dicho que observan con preocupación cómo "en distintos ámbitos políticos está pesando muchísimo la ideología", y sienten que se vuelve contra ellos.

"Oímos discursos en general donde se está permanentemente acosando al sector privado. Cuando se dice 'la privatización de la sanidad, la privatización de la educación, la privatización de determinados servicios'...", ha explicado.

González de Lara no ha nombrado a nadie, pero es poco necesario. En las últimas semanas de precampaña tanto la candidata del PSOE, María Jesús Montero, como líderes de la confluencia de izquierdas Por Andalucía y de Adelante Andalucía han señalado que hay una creciente privatización de los servicios públicos en la comunidad.

Su tono es de crítica, y es precisamente esa entonación la que lamenta la CEA, que apunta que en las economías avanzadas lo público y lo privado conviven "pacíficamente". "Donde el sector público no llega, llega el privado", ha continuado.

Por eso entiende que "lo importante no es quién preste el servicio. No es la provisión de los servicios, sino la garantía y la calidad de los mismos".

Pero no observa eso en el discurso político. "De alguna forma hay una visión ideologizada, en nuestra opinión, donde se intenta de alguna manera devaluar la responsabilidad del sector privado que presta también un servicio público", ha apuntado el presidente de la patronal andaluza, que cree que hay en estos comentarios "cierto acoso a la iniciativa privada".

"A nosotros honestamente nos agota ver esa visión ideologizada donde la privatización aparece como una palabra con componente negativo, cuando además no es cierto que se esté produciendo una privatización de los servicios públicos", ha zanjado.