MIGASA, Airbus y Carolina Marín, los grandes protagonistas de la séptima edición de los Premios PEC

Las claves nuevo Generado con IA MIGASA, Airbus y Carolina Marín han sido reconocidos en la séptima edición de los Premios Empresariales del Sur de España (Premios PEC) organizados por CESUR. MIGASA fue premiada como Mejor Empresa Embajadora del Sur de España por su liderazgo mundial en el sector del aceite y su presencia en más de 120 países. Airbus recibió el galardón a la Empresa que más apuesta por el Sur de España, destacando su fuerte implantación en Sevilla y Cádiz y su apoyo al desarrollo regional. Carolina Marín ha sido distinguida como Mejor Embajadora Universal del Sur de España por su brillante trayectoria deportiva y sus reconocimientos internacionales.

El Círculo de Empresarios del Sur de España (CESUR) ha reconocido a las empresas y personalidades más destacadas de Andalucía y Extremadura en la séptima edición de los Premios Empresariales del Sur de España (Premios PEC), en los que MIGASA, Airbus y Carolina Marín se han llevado los galardones más relevantes.

La gala de entrega se celebrará el 28 de mayo en el Auditorio Mutua Madrileña de Madrid, presentada por la periodista gaditana Sandra Golpe.

En la categoría de Mejor Empresa Embajadora del Sur de España, el jurado ha premiado al grupo agroalimentario MIGASA, líder mundial en el sector del aceite.

Con presencia en más de 120 países, 21 fábricas en la península ibérica, más de 1.400 empleados y un vínculo directo con cerca de 80.000 agricultores, MIGASA opera bajo un modelo de integración vertical que abarca desde el campo hasta la comercialización global.

El premio a la Empresa que más apuesta por el Sur de España ha sido para Airbus, principal compañía del sector aeroespacial y de defensa en España.

Con 3.500 empleados en Sevilla y Cádiz —el 25% de su plantilla nacional—, Airbus refuerza su compromiso con el territorio mediante la consolidación de sus plantas gaditanas para 2026 y su papel como dinamizador regional, colaborando con universidades, liderando la FP Dual y traccionando a más de 1.300 empresas auxiliares.

En la categoría de Mejor Directivo Embajador del Sur de España, el jurado ha reconocido a Antonio Gómez-Guillamón, CEO y fundador de AERTEC, compañía tecnológica del sector aeronáutico con presencia en más de 40 países y más de 500 profesionales.

Gómez-Guillamón ha liderado también el clúster Andalucía Aerospace desde 2017, consolidando a la región como referente internacional en el sector.

El galardón a la Mejor Iniciativa Emprendedora del Sur de España ha sido para La Casa de las Carcasas, empresa extremeña líder en accesorios para dispositivos móviles en Europa y Latinoamérica.

En 2025 alcanzó una facturación cercana a los 300 millones de euros, con más de 1.100 tiendas propias en 13 países y una plantilla de más de 6.000 empleados.

Finalmente, en la categoría de Mejor Embajador Universal del Sur de España, la premiada ha sido la deportista onubense Carolina Marín, primera española en ganar un oro olímpico en bádminton (Río 2016), tricampeona del mundo y heptacampeona de Europa.

Marín ha sido reconocida además con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2024, la Medalla de Andalucía y es Doctora Honoris Causa por la Universidad de Huelva.

Jurado

El jurado de los Premios PEC está formado por miembros de la junta directiva de CESUR, socios institucionales como la Junta de Andalucía, Junta de Extremadura, IESE, Universidad Alfonso X el Sabio Mare Nostrum y Unicaja, así como presidentes y CEO de los principales grupos de comunicación del país.

Los Premios PEC se entregan alternando entre Madrid y una capital del sur de España, y buscan dar visibilidad nacional al talento y la profesionalidad de Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla.

Patrocinadores

Entre los patrocinadores y partners de esta séptima edición destacan Grupo Azvi, Fundación Cajasol, Mutuactivos, Grupo MAS, Frutas Montosa, Edison Next, Andalucía TRADE-Junta de Andalucía, Junta de Extremadura, Universidad Alfonso X el Sabio, IESE y Unicaja.

Los premiados se suman así a la lista de empresas y personalidades reconocidas en ediciones anteriores, incluyendo Ayesa, Cosentino, Heineken, Antonio Banderas o José Manuel Calderón, por su contribución al desarrollo económico y social del sur de España.