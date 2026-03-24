Los sindicatos convierten la huelga parcial en Airbus en un aviso a todas las empresas ante la inflación por la guerra en Irán

Los sindicatos consideran que esta protesta es un aviso para todas las empresas, reclamando que los márgenes de beneficios se redistribuyan entre las plantillas.

La preocupación por la inflación derivada de la guerra en Irán impulsa a los trabajadores a exigir mejoras salariales ante los beneficios récord de Airbus en 2025.

El conflicto laboral se intensifica en las plantas de Sevilla y Cádiz, donde 4.000 empleados paran dos horas por turno como medida de presión.

Los sindicatos de Airbus han iniciado huelgas parciales en respuesta a la negativa de la empresa a aceptar una subida salarial acumulada del 9% para 2026 y 2027.

El primer llamado a la calma de Airbus ante las movilizaciones de los sindicatos en demanda de mejora salarial se ha llevado un rotundo silencio en Andalucía, donde el conflicto empieza a coger tono de algo más: un aviso a todas las empresas.

Porque el contexto geopolítico, que anuncia más inflación derivada de la guerra en el Golfo Pérsico, no da margen de espera a los trabajadores y las posiciones de los representantes de la plantilla, como se ve ahora en las plantas de la multinacional, van a endurecerse. La presión que sienten es ya otra.

Primer aviso: desoír el llamado al apaciguamiento de la compañía. La dirección de Airbus que, "como no podría ser de otra manera", se declaraba este lunes dispuesta a seguir teniendo cuanta reunión fuese necesaria para alcanzar un acuerdo, pedía en las primeras horas de la protesta y para avanzar la retirada de "las medidas de presión".

Pero ha caído en saco roto. Las "medidas de presión", que han consistido en concentraciones este lunes en todos los centros de producción de España, siguen y pasan ahora este martes a la siguiente fase, la huelga parcial.

En esta situación estarán las plantas de Sevilla y Cádiz, en las que trabajan 4.000 personas de las 15.000 que componen la plantilla de Airbus en todo el país. Pararán dos horas por turno este martes y jueves, sin descartar más acciones si no logran lo deseado.

Su demanda: que haya una subida acumulada del 9% durante los años 2026 y 2027. "No es imposible", insiste Manuel Noguera, secretario general de CCOO en la sevillana planta de Tablada.

Beneficios récord e Irán

Lo cree por varios motivos. Noguera recuerda los beneficios récord que obtuvo Airbus durante 2025 –5.221 millones de euros, animada por el aumento de entregas– y también el apoyo que desde las administraciones se da a la multinacional y al resto de integrantes del sector de la seguridad y defensa.

O sea, ¿cómo es posible que teniendo todo el viento a favor, no haya subida del 9% en dos años que permita no perder poder adquisitivo? Es la pregunta que ronda entre la plantilla, azuzada por el miedo a que los precios vuelvan a dispararse por el conflicto en Oriente Medio, que ya ha provocado encarecimientos en las gasolineras y cuyo zarpazo real apenas se intuye aún.

La cuestión urge, en suma. Y lo que está pasando en las plantas de Airbus es solo un aviso, apostilla Carlos Aristu, secretario general de CCOO en Sevilla.

"Lo que está pasando en cada uno de los centros de Airbus en España es de alguna manera lo que va a ser el conflicto en este país en términos económicos si las empresas no se avienen a reflejar los ingentes márgenes de beneficios para redistribuirlos en sus plantillas", ha subrayado.

Especialmente ahora que, agrega, España se dispone a conocer cuánto ha impactado en los precios el conflicto. Este viernes el INE adelantará el dato de la inflación en marzo y se verá en una primera panorámica cuánto se ha encarecido la vida.

El bonus

Esta preocupación ha hecho que se desoyan también algunas explicaciones de Airbus con respecto a la cuestión de los beneficios y su repercusión en la plantilla.

Por ejemplo, ésta: "Anualmente, todos los empleados de Airbus participan de los resultados de la compañía a través de una 'Paga de Reparto de Beneficios', acordada con los representantes de los trabajadores, y una retribución variable o bonus para todos los empleados".

Así las cosas, la empresa agrega que sus trabajadores "se beneficiarán de los pagos de estas retribuciones correspondientes a los resultados positivos del 2025 en las próximas semanas".

Es una explicación que, no obstante, va en paralelo al debate central en esta ocasión, que no es otro que el de la subida salarial y la capacidad real de acometerla, pero que acaban mezclándose en los argumentos esbozados por los representantes de CCOO.

No es el único sindicato que ha organizado la protesta. También convocan ATP y SIPA, que tachan de "escuálida" la propuesta presentada por la compañía durante las negociaciones.

Es tiempo, coinciden los representantes sindicales, de apretar antes de que Oriente Medio consume otra pérdida de poder adquisitivo.