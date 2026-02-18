Los 1.780M para reconstruir Andalucía no afectarán a las cuentas de las consejerías: así se cuadró un 'tetris' milmillonario

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (c), preside la reunión del Comité de Evaluación de Daños y presenta el Plan Andalucía Actúa, con el que se hace frente a los daños ocasionados por el tren de borrascas. Europa Press.

Las claves nuevo Generado con IA Andalucía destinará al menos 1.780 millones de euros para reconstruir las zonas dañadas por las recientes borrascas. La cantidad proviene en parte de la 'sección 31', un fondo común del presupuesto autonómico, y de superávits de 2024 y 2025. Se han reprogramado fondos europeos y utilizado el exceso de liquidación del sistema de financiación para completar la suma necesaria. El Gobierno central ha anunciado ayudas por 7.000 millones de euros, mientras la Junta de Andalucía sigue evaluando el alcance total de los daños.

Durante una semana, el ritmo ha sido frenético en Andalucía para intentar responder a dos preguntas: ¿cuántos daños deja el 'tren de borrascas –ocho– que han azotado la comunidad? y sobre todo, ¿cómo van a sufragarse?

La primera sigue siendo una incógnita; hay diversas infraestructuras y zonas aún no peritadas en su totalidad. Se entiende por ello que la respuesta a la segunda pregunta sea aún provisional para la Junta: 1.780 millones de euros, al menos.

Es la cantidad que se ha buscado durante días en una suerte de 'tetris' milmillonario en San Telmo. Se sabía, en cualquier caso, que la reconstrucción sería de magnitud, con unos 500 millones en daños en carreteras y el 20% del campo andaluz arrasado.

Según estimaciones de la organización agraria COAG, ello equivaldría a 3.000 millones. A la espera del movimiento por parte del Gobierno, que este martes ha anunciado ayudas por 7.000 millones, la gran pregunta en Sevilla era, por tanto, cómo movilizar una enorme cantidad de recursos.

En otras palabras, ¿de dónde restar? Este martes, en su comparecencia, el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, agradecía la "generosidad" de los departamentos afectados, sin entrar en detalles. Lo cierto es que ceden algo, pero no en sus cuentas, sino en una 'bolsa' de gasto que comparten.

Es la llamada 'sección 31'. Actúa en la práctica como un 'bote común', siendo una reserva centralizada dentro del presupuesto autonómico que permite ajustar el reparto del gasto según vayan surgiendo necesidades.

Es lo que ha sucedido ahora. De aquí salen alrededor de 500 millones, lo que implica que se recorte en otras transferencias que podrían haberse hecho desde la sección 31, por ejemplo para digitalización de planes de empleo, que se aplaza hasta un momento más propicio.

Este 'bote' es en todo caso solo una de las fuentes utilizadas. Buena parte de los fondos, más de 1.000 millones, salen de los superávit logrados en 2024 y 2025; también se tira de la reprogramación de fondos europeos y del exceso de liquidación del sistema de financiación.