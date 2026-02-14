El 'tren de tormentas' dispara un 10% el precio de tomates, pimientos y calabacines en el 'súper' en sólo un mes

Las claves nuevo Generado con IA Las sucesivas borrascas han provocado un aumento del 10% en el precio de tomates, pimientos y calabacines en los supermercados en solo un mes. Las tormentas han afectado especialmente a Andalucía, dañando cultivos e invernaderos en zonas clave como Almería y Huelva. La caída de la producción agrícola ha elevado notablemente los costes en origen, llegando a subidas del 43% en el caso del pimiento. La humedad y las lluvias han favorecido la aparición de enfermedades como hongos en diferentes hortalizas, agravando la situación del campo.

Goretti, Harry, Ingrid, Joseph y Kristin. Son las borrascas que han azotado España, muy especialmente Andalucía, en el primer mes de 2026. En lo que llevamos de febrero, le han seguido Leonardo, Marta, Nils y este viernes y sábado, Oriana.

Tantas y tan seguidas que son un 'tren' de tormentas de consecuencias "extraordinarias", como admite ya el Gobierno, en el sur de nuestro país. Y ello genera un impacto inmediato en la cesta de la compra.

Porque aquí se cultiva casi la totalidad de la fresa y frutos rojos (Huelva) que consumimos y buena parte de las hortalizas (Almería y luego Huelva) que, mermadas por el clima, han disparado un 10% su precio en el supermercado en apenas un mes.

Tomates de todo tipo, pepino, calabacín, calabaza, berenjena o pimiento dan así un salto no visto en cinco años, según recoge el INE. Justo cuando llegó a España la celebérrima Filomena.

Además de cubrir de nieve Madrid, aquella borrasca se cebó con la producción de hortalizas en lugares como Almería y Granada y complicó además el transporte.

Cultivos anegados en Granada. Europa Press.

¿Resultado? Solo durante enero de 2021 el precio de estos alimentos en supermercados se disparó un 15%, según el INE.

Ahora se repite la historia: un 10% en cuatro semanas marcadas por lluvias que han anegado invernaderos y vientos que han dañado numerosas estructuras.

Almería y Huelva, claves

El clima agrava así un mes en el que suelen producirse algunos repuntes de precios de estos alimentos.

Es la explicación de Andrés Góngora, responsable del sector de Frutas y Hortalizas de COAG. De acuerdo con los datos del IPC, durante enero del año pasado también fue llamativo el encarecimiento de estas hortalizas: un 6,8%.

Entonces también hubo lluvias. Agroseguro recuerda muy bien el arranque de aquel año, que acabó siendo histórico: el pedrisco, las lluvias persistentes o torrenciales, inundaciones y vientos desembocaron en el pago de 530 millones de euros, con más de un millón de hectáreas afectadas en total.

Es un registro inédito en los 45 años de existencia del sistema español de seguros agrarios y que supera el máximo histórico de 2018, situado en 858.000 hectáreas. Por entonces se abonaron 456 millones de euros.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, visita cultivos afectados por las borrascas en Moguer (Huelva). Europa Press.

En este enero, además, llueve sobre mojado. "En diciembre ya hubo condiciones adversas, o propias del invierno, como se quiera ver, que afectaron", señala Góngora.

La permanente humedad de enero ha generado, además de los daños ya citados, enfermedades como hongos en pepinos, pimientos, lechuga o coliflor.

Terremoto de precios

Con la caída de la producción, empezó el terremoto de precios. Los primeros en sentirlo, como es habitual, fueron los agricultores.

Según datos semanales del Ministerio de Agricultura, lo que se les pagó por un kilo de pimientos pasó de 98 céntimos a mitad de enero –cuando empezó el tren de borrascas– a 1,4 euros en la primera semana de febrero. Un 43% más.

El tomate, mientras, ha subido en torno a un 7%. Son los dos que siguen subiendo, aunque Góngora advierte que otros empiezan ya a bajar: en la última semana ha caído un 25% el precio en origen del calabacín y casi un 20% la berenjena.

"El fin de las tormentas ya se ve", apunta como explicación al retroceso. Pero eso no tiene que significar un respiro para los consumidores.

Porque, razona, el supermercado ha elevado un 10% los precios, bastante menos de lo que se han disparado en enero los productos en el campo. Es decir, los intermediarios han absorbido parte del impacto y ganado por ello menos durante el mes pasado.

Querrán recuperarse cuando vuelva la normalidad. "Esto significa que aunque se den las condiciones de que vamos a producir más dentro de unos 15 o 20 días, el intermediario baja el precio y nos pega el hachazo a nosotros", agrega, hasta que se compensen las cuentas.

Habrá que esperar por tanto un par de meses para notar alivios, tanto en el campo como en los hogares, que reciben así otro susto tras soportar en el último año subidas del 30,7% en el precio de los huevos, 17% en la ternera y 13% en el café.