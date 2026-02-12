El PP teme que el Gobierno entre en empresas estratégicas con los préstamos del ICO y compita con los bancos

Las claves nuevo Generado con IA El PP alerta de que el Gobierno podría usar préstamos del ICO para entrar en empresas estratégicas y competir con la banca privada. Denuncian que el fondo soberano del ICO se financiaría con dinero que debía destinarse a otras líneas y que ahora podría usarse de forma diferente. El PP critica la retirada de 60.000 millones en préstamos de la UE y una nueva partida de casi 10.000 millones para el ICO. Han presentado 119 iniciativas parlamentarias para esclarecer la gestión de los fondos europeos y denuncian la renuncia a proyectos clave y leyes.

El Partido Popular ha lanzado una voz de alerta ante la posibilidad real de que el Gobierno use los préstamos del fondo soberano del ICO para entrar en empresas estratégicas y competir con el sector financiero.

El vicesecretario de Economía de la formación, Alberto Nadal, ha advertido de que la función del ICO es entrar en aquellas operaciones a las que no llegue la banca privada y supongan fallos del mercado que hay que corregir.

Pero con la operación en curso de formar un fondo soberano, con dinero que se tenía que haber invertido en otras líneas y se ha retirado, todo puede caber ahora en sus funciones.

El PP ha escudriñado cada una de las partidas de las que se han retirado los 60.000 millones en préstamos de la UE.

"Si en esas partidas no se han logrado aplicar préstamos de la UE, por qué el ICO lo va a hacer ahora con un fondo que no es soberano y que habrá que devolver más adelante", advirtió Nadal.

El planteamiento del nuevo reparto de fondos apunta a una partida directa de 9.960 millones en préstamos, que irían directamente al ICO para su nuevo fondo.

Lejos de ser una operación financiera con lógica, desde el PP advierte que no es más que una segunda retirada "cutre" de casi 10.000 millones más en préstamos, que se habrían tenido que añadir a los 60.000 ya renunciados.

Desde el área económica del PP están seguros de que ese dinero que ahora maneja el ICO va a competir directamente con financiaciones en las que podría entrar perfectamente el sector privado.

119 iniciativas parlamentarias

Para saber toda la verdad sobre la gestión de los fondos UE, el PP ha preparado hasta 119 iniciativas parlamentarias. Serán 97 preguntas, solicitud de 21 comparecencias y un informe.

Desde el partido han detectado que la simplificación de los compromisos que ha hecho Economía suponen la renuncia a unos 10.000 millones en gasto, que habría que explicar.

Por ejemplo, se quedan en la mitad los 3.500 millones de PERTE de la descarbonización. O conocer por qué se renuncia a la formación de 18.000 profesionales en tecnologías de la información.

La pérdida de ambición que denuncia el PP supone la renuncia, entre otras cosas, a las 17 leyes que habían puesto al principio y que ahora se han retirado.

Para compensar esos recortes, se ha metido en la cuenta ahora la cuota española de 1.500 millones a la Agencia Espacial Europea.

Con todo, queda pendiente pedir ahora los 6.000 millones del sexto pago. Los otros 25.000 millones pendientes se pedirán en agosto, al final del plazo.