El avance del PIB no reduce la pobreza: la población en riesgo de exclusión social sólo cae una décima en 2025, hasta el 25,7%

Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia son las comunidades con mayor tasa de población en riesgo, mientras que País Vasco, Baleares y Navarra tienen las más bajas.

El ingreso medio por persona subió un 5,5% en 2024, alcanzando los 15.620 euros.

El porcentaje de personas en situación de carencia material y social severa baja ligeramente del 8,3% al 8,1%.

El 25,7% de la población española sigue en riesgo de pobreza o exclusión social en 2025, solo una décima menos que el año anterior.

El avance de la macroeconomía no está teniendo repercusión sobre la ciudadanía más desfavorecida, aquella en riesgo de pobreza o exclusión, que mantuvo durante el último año prácticamente inalterada su situación.

Porque en este contexto permaneció el 25,7% de la población española en 2025, apenas una décima menos del dato registrado el año antes, de acuerdo con la Encuesta de Condiciones de Vida del INE.

Los cambios en otros indicadores son también mínimos. Han pasado del 8,3% al 8,1% el porcentaje de la población que está en "situación de carencia material y social severa", y apenas se reduce seis décimas el volumen de personas que sostienen que llegan a fin de mes "con mucha dificultad": del 9,1% de 2024 se ha pasado a un 8,5% un año más tarde.

La mejora más relevante se reduce al ingreso medio por persona, que alcanzó los 15.620 euros en 2024, con un crecimiento anual del 5,5%. Aunque este crecimiento porcentual es estable si se observa cuánto creció el año precedente, un 5,1%.

Hogares en dificultad

Con respecto a los hogares, además del 8,5% ya citado que llega con mucha dificultad a fin de mes, se observa un ligero empeoramiento a la otra de afrontar contratiempos.

El 36,4% no tuvo capacidad para afrontar gastos imprevistos, frente al 35,8% del año 2024. Sí se observa una leve alza, por contra, al preguntar a las familias por su capacidad para irse de vacaciones al menos una semana.

Un 32,2% de la población no se lo pudo permitir durante el año pasado; es un punto y dos décimas menos del porcentaje obtenido en 2024.

Andalucía, con mayor población en riesgo

Por comunidades autónomas, Andalucía fue la que presentó una mayor tasa de población en riesgo de pobreza o exclusión social (34,7%), seguida de Castilla - La Mancha (34,0%) y Región de Murcia (32,5%).

En el lado contrario, País Vasco (14,7%), Illes Balears (15,2%) y Comunidad Foral de Navarra (16,5%) presentaron las tasas de riesgo de pobreza o exclusión social más bajas.

Los datos llegan pocos días después de conocerse que durante 2025 el PIB creció un 2,8%.

Con esta subida, el PIB nacional encadena cinco años consecutivos de incrementos. Además del 3,5% de 2024, la economía creció un 2,5% en 2023; un 6,4% en 2022, y un 6,7% en 2021.