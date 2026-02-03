El fin de la Navidad provoca la destrucción de 270.782 empleos en enero, la mayor caída en ese mes desde 2012

El número de trabajadores autónomos descendió en 19.000 y la afiliación de extranjeros también cayó, aunque ambos colectivos mantienen cifras elevadas respecto al año anterior.

Los sectores más afectados por la pérdida de empleo fueron comercio, actividades administrativas, hostelería y construcción, aunque las actividades inmobiliarias crecieron.

El paro registrado subió en 30.392 personas, alcanzando los 2.439.062 desempleados, con especial aumento en el sector servicios y agricultura.

Enero cerró con la destrucción de 270.782 empleos, la mayor caída en este mes desde 2012, situando el total de afiliados en 21,57 millones.

El fin de las compras de Navidad y los ajustes de primeros de año en las empresas provocaron un desplome de la afiliación a la Seguridad Social en el mes de enero de 270.782 personas, la caída más alta en ese mes desde 2012.

El número total de afiliados medios queda en 21,57 millones tras una descenso del 1,24%, el más acusado en porcentaje en cinco años. Eso provoca que en los últimos doce meses se hayan creado 477.818 nuevos empleos, por debajo de la cota del medio millón y con un ritmo de crecimiento del 2,26%, con tendencia a la baja.

Ese mal dato también se ha dejado ver en el cómputo del paro que llevan las oficinas del SEPE. El dato empeora en 30.392 personas, hasta empezar el año con 2.439.062 parados.

<script type="text/javascript">window.addEventListener("message",function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r,i=0;r=e[i];i++)if(r.contentWindow===a.source){var d=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";r.style.height=d}}});</script>

El mes de enero es siempre proclive a una pérdida de empleo en un modelo tan desestacionalizado como el español. Pero el golpe de este año ha sido significativo. Es el tercero mayor desde 2002, solo superado por dos ejercicios de la gran crisis financiera (2009 y 2012).

La propia nota del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones señala que las cosas se han agravado este año por tener "un clima especialmente adverso".

Este primer mes del año se ha introducido la nueva Clasificación Nacional por Actividades Económicas (CNAE), con "modificaciones técnicas y limitaciones" respecto a otros meses. De hecho, no se aportan las comparaciones intermensuales y anuales por sectores de actividad.

No obstante, sí se puede acudir a los datos de diciembre para comprobar que ha habido una pérdida de empleo considerable en las actividades administrativas y auxiliares (más de 70.000 afiliados menos) y en el comercio (190.000 menos), aunque en este último caso puede haber variaciones en las estadísticas de talleres.

<script type="text/javascript">window.addEventListener("message",function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r,i=0;r=e[i];i++)if(r.contentWindow===a.source){var d=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";r.style.height=d}}});</script>

Es un clásico, además, que en enero siga cayendo la ocupación en la hostelería, con unas 48.000 afiliaciones por debajo de diciembre. También cae en logística (17.000) y en sanidad, pero aguanta en educación.

Es especialmente preocupante el descenso en 51.000 personas que se ha producido en la construcción, que es el sector llamado a tirar de la inversión y el empleo en este año y los siguientes.

La afiliación a la Seguridad Social se ha resentido en enero en casi todos los epígrafes comparables, incluso en las nuevas profesiones científicas y técnicas, el sector financiero y la información y las comunicaciones.

Curiosamente, solo hay una actividad en la que ha mejorado la ocupación en el mes de enero comparado con diciembre pasado: las actividades inmobiliarias, que han pasado de un colectivo de 115.151 afiliados al final de 2025 a más de 155.000 en el dato de enero. En ese caso también puede haber afectado la nueva CNAE.

En enero se ha resentido el número de trabajadores autónomos. Han sido 19.000 menos que en el último mes del año, pero sin perder la cota de los 3,4 millones y con casi 37.800 más en un año.

En este colectivo ha sido la caída de 20.000 autónomos en construcción y de más del doble de esa cantidad en comercio lo que ha agravado el dato. Frente a ello, han aguantado bien los trabajadores por cuenta propia en hostelería y logística para empezar el año.

La cifra de trabajadores extranjeros se mantiene en máximos en este mes y se sitúa en 3.038.158, pero no se ha librado de una caída de más de 47.000 afiliados. Este colectivo representa el 14,1% del total este mes.

El número de mujeres afiliadas a la Seguridad Social continúa en cifras históricamente altas para un mes de enero, con 10.211.265 de media. Son 235.397 ocupadas más que hace un año. Mientras que hay 242.420 afiliados más en doce meses, lo que suma 11.362.366 trabajadores varones.

Aumenta el paro

El paro mensual registrado en las oficinas del SEPE en enero se ha situado en 2.439.062 personas, tras subir casi 30.400. En el cómputo anual, la reducción se queda en 160.381 desempleados menos frente a enero del año pasado (un 6,17% menos).

Por sectores económicos y a pesar de los datos de afiliación de enero, el paro registrado desciende en construcción en 3.793 personas (-2,13%) y se mantiene casi estable en la industria. El colectivo sin empleo anterior también mejora en 1.755 parados menos.

Donde el paro aumenta es en el sector servicios, con 35.073 personas más (un 2%) y en agricultura, donde sube en 881 personas y un 1,19%.

El desempleo femenino aumenta en 25.284 mujeres (1,75%) hasta las 1.469.283 en relación al mes de diciembre. Pero aún así, es la cifra más baja en un mes

de enero en los últimos 18 años, destaca el Ministerio. Con respecto al mes de enero de 2025 el paro femenino cae en 94.148 (-6,02%).

El desempleo masculino se sitúa en 969.779 al ascender en 5.108 personas (0,53%). Si lo comparamos con enero de 2025, el paro masculino baja en 66.233 (-6,39%).

El desempleo de los jóvenes menores de 25 años asciende en el mes de enero en 4.040 personas (2,28%) respecto al mes anterior y marcan su registro más bajo en un mes de enero.

Por comunidades autónomas, el paro de enero baja en Illes Balears en 1.260 personas, pero sube en todas las regiones restantes. El mayor ascenso se ha dado en Andalucía (8.046), Comunidad de Madrid (3.659) y Galicia (3.113).

El número total de contratos registrados durante el mes de enero ha sido de 1.163.555. De ellos 484.295 contratos de trabajo tienen carácter indefinido y representan el 41,62% de todos los contratos.