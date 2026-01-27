El gasto en pensiones alcanza la cifra récord de 14.250,7 millones de euros en enero, un 6% más

Las claves nuevo Generado con IA El gasto en pensiones contributivas alcanzó un récord de 14.250,7 millones de euros en enero, un 6,09% más que el año anterior. La subida general de las pensiones es del 2,7%, mientras que las mínimas aumentarán un 7% en 2026 y las no contributivas y de viudedad con cargas familiares un 11,4%. La revalorización beneficia a 9,5 millones de pensionistas de la Seguridad Social y a más de 716.000 de Clases Pasivas. La pensión media del sistema asciende a 1.363,4 euros mensuales, un 4,5% más que en enero de 2024; la de jubilación se sitúa en 1.563,6 euros.

La Seguridad Social destinó en el presente mes de enero la cifra récord de 14.250,7 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,09% más que en igual mes de 2024, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El departamento liderado por Elma Saiz ha recordado que esta nómina incluye la revalorización de las pensiones aprobada por el Consejo de Ministros en diciembre, pendiente aún de convalidación en el Congreso para su continuidad.

Con carácter general, la subida aplicada en esta nómina es del 2,7%, en línea con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, tal como establece la Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones aprobada en 2021.

En el caso de las pensiones mínimas, la subida prevista es del 7% en 2026, un porcentaje superior para las pensiones con cónyuge a cargo y las de viudedad con cargas familiares, que aumentan un 11,4%, el mismo porcentaje que se aplica a las pensiones no contributivas.

Esta medida se ha aplicado en enero a más de 6,6 millones de pensiones de jubilación y a 1,5 millones de pensiones de viudedad del sistema de la Seguridad Social, además de a las pensiones de incapacidad permanente (1.049.580), orfandad (318.163) y en favor de familiares (46.352).

La revalorización también está prevista para las 736.075 pensiones de Clases Pasivas -de los funcionarios públicos pertenecientes al Régimen de Clases Pasivas del Estado-, cuya nómina conjunta en diciembre (último dato disponible) ascendió a 3.378,24 millones de euros.

La revalorización ha beneficiado a 9,5 millones de pensionistas de la Seguridad Social y a más de 716.000 de Clases Pasivas.

Pensión media

Este incremento supone aproximadamente 570 euros adicionales al año para las personas con una pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema aumentarán en torno a 500 euros anuales, garantizando así el mantenimiento de su poder adquisitivo.

La pensión media del sistema de la Seguridad Social es de 1.363,4 euros este mes, un 4,5% más que en el mismo mes del año anterior. Esta media incluye la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares). La pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,6 millones de personas), se sitúa en 1.563,6 euros mensuales.

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.724,1 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es de 1.054,4 euros.

En la Minería del Carbón, la cuantía de la pensión media es de 2.993,2 euros, y de 1.728,1 euros en el Régimen del Mar. En cuanto a la pensión media de viudedad, en enero alcanzó los 971,9 euros al mes.

La cuantía mensual de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió en noviembre a 1.678,6 euros de media, según los últimos datos disponibles, que son de diciembre.

Entre enero y diciembre de 2025, último dato disponible, se han registrado 375.324 nuevas altas en pensiones de jubilación. Del análisis de los datos se desprende que la cifra de jubilaciones anticipadas se ha reducido considerablemente y se sitúa por debajo del 30% del total (27,9%), lo que supone 12,1 puntos porcentuales menos que en 2019, antes de las reformas puestas en marcha, cuando representaban el 40% de las nuevas jubilaciones.

En total, se han dado de alta 104.655 jubilaciones anticipadas. El 72,1% de los nuevos jubilados accedieron con edad ordinaria (270.622).

En este mismo período, el 10,9% de las altas correspondieron a la modalidad de jubilación demorada, frente al 4,8% que suponían en 2019. Son 40.952 altas de este tipo, mientras que en 2019 apenas llegaban a 14.000.

Como resultado del retraso voluntario del momento de retiro y del menor adelanto, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,3 años, cuando en 2019 era de 64,4. Hay que recordar que en 2022 entraron en vigor nuevos incentivos para la demora en el acceso a la jubilación y se reconfiguró el marco legal para la jubilación anticipada.

La media de tiempo de resolución de los expedientes en diciembre (último dato disponible) fue de 7,72 días en el caso de la pensión de jubilación y de 10,37 días en el caso de las pensiones de viudedad. Hay que tener en cuenta que el plazo máximo de resolución en estos procedimientos es de 90 días tanto en las prestaciones de jubilación como en las de viudedad.

En enero, 1.324.934 pensiones cuentan con el complemento para la reducción de la brecha de género, de las que en un 78,9% de sus titulares son mujeres (1.044.785). El importe medio mensual de este complemento en la pensión es de 77,04 euros, que se revalorizará un 2,7% sobre la cuantía reconocida en 2025.

Del total de pensiones complementadas, el 24,3% corresponde a pensionistas con un hijo (322.125); el 49,2% a beneficiarios con dos hijos (651.737); cerca de un 17,9% lo perciben con tres hijos (236.658), y por cuatro hijos, el 8,6% (114.413).

Este complemento, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija de 33,20 euros al mes por hijo, tras la revalorización aplicada en 2024. La solicitud debe realizarse en el momento en el que se solicita la pensión.

Por otra parte, la nómina mensual de pensiones de Clases Pasivas ascendió a 3.378,24 millones de euros en el mes de diciembre (último dato disponible), ya que es la nómina que incorpora la paga extraordinaria. Esta cifra supone un aumento de 174,1 millones de euros respecto a la del año anterior, un 5,4% más.

El número de pensiones en vigor fue de 736.075, que son 14.680 pensiones más que en el mismo mes del año anterior (2% de variación anual).

El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.