Las constructoras llevan a los tribunales el encargo de Adif a la pública Ineco para integrar el ferrocarril en Jaén

La OIReScon ha alertado del fuerte incremento en los encargos directos a medios propios de la Administración, que entre 2021 y 2023 superaron los 9.700 millones de euros.

Las organizaciones empresariales denuncian que estos encargos a empresas públicas perjudican al sector privado, una práctica que también ha generado litigios en otros grandes proyectos nacionales.

El contrato adjudicado a Ineco, valorado en 1,8 millones de euros y con un plazo de 12 meses, incluye la modernización de la estación y la mejora de la integración urbana del ferrocarril.

Las patronales Asica y Fadeco han presentado un recurso judicial contra el encargo de Adif a la empresa pública Ineco para la integración del ferrocarril en Jaén.

Las batallas judiciales de ingenierías y construcción contra el abuso de los encargos de la Administración a empresas públicas suman un nuevo capítulo a expensas del ferrocarril de Jaén.

Las organizaciones empresariales Asica y Fadeco vuelven a los tribunales, ahora para interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Central de Madrid contra el encargo del ADIF a la empresa pública estatal Ineco, camino de convertirse en su bestia negra.

En cuestión está el encargo dado a Ineco del servicio de “redacción de los estudios y proyectos de integración del ferrocarril en Jaén por un importe de 1.825.533 euros y un plazo de 12 meses.

El contrato, en esencia, tiene por objeto la definición de las actuaciones que mejorarán la permeabilidad de la infraestructura ferroviaria, desarrollando soluciones "que garantizan la continuidad urbana y una mejor convivencia entre ciudad y ferrocarril". También prevé la modernización de la estación, e incluso estudiar la posibilidad de situar de forma adyacente la estación de autobuses.

Un ambicioso proyecto ahora salpicado por la batalla judicial, que no es inédita. De hecho, la infraestructura jiennese se suma a otros protagonistas de contenciosos del sector privado por los encargos a empresas públicas, como el puente sobre el río Guadalquivir de la ronda de circunvalación de Sevilla SE–40 o el túnel del estrecho de Gibraltar.

Los denunciantes explican que acuden a la Justicia ante lo que consideran un proceder lesivo para el sector privado y muy similar al que señalaron en los procesos ya mencionados.

En concreto, en este caso exponen que Asica solicitó al ADIF que no se encargasen los trabajos de redacción de proyecto y se licitasen en el sector privado. Posteriormente, advirtió de que harían lo posible para evitar el encargo.

En esa intención se suma después Fadeco, lo que –sostienen ambas patronales– "fortalece la posición del sector de la construcción en contra del sustancial avance de los encargos a medios propios como vía de escape a la licitación pública".

Los dardos que lanzan contra Ineco apuntan precisamente a su crecimiento sin competencia. La acusan de haberse convertido con este proceder en "la empresa de ingeniería más grande del mercado nacional", y recuerdan al respecto que tuvo una cifra de negocio de 500 millones en 2025.

También señalan que la Oficina Independiente de la Regulación y Supervisión de la Contratación OIReScon, viene alertando en sus informes del incremento de los encargos a los Medios Propios de la Administración, acumulando más de 9.700 millones de euros en el periodo 2021-2023.