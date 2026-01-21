La crisis de Groenlandia pone en jaque las exportaciones españolas cuando el déficit con EEUU ya ha subido un 35%

España, aunque no directamente afectada por los nuevos aranceles, podría sufrir las consecuencias de la escalada y la incertidumbre en sus exportaciones a Estados Unidos.

Trump amenaza con nuevos aranceles que afectarán a varios países europeos, mientras la UE prepara una respuesta conjunta y no descarta represalias.

El déficit comercial de España con EEUU ha crecido un 35% en el último año, alcanzando los 12.819 millones de euros debido a la caída de exportaciones.

La crisis de Groenlandia ha reactivado las tensiones comerciales entre EEUU y la UE, poniendo en peligro el acuerdo de aranceles del 15%.

La paz ha sido breve. Trump y sus venganzas arancelarias están de vuelta apenas seis meses después de firmar un acuerdo con la UE para limitar las tasas comerciales del 15%. La crisis de Groenlandia amenaza con dinamitar ese acuerdo y agravar unas cuentas ya deficitarias para España.

El que fue entendido como 'mal menor' para aplacar el embiste del presidente estadounidense puede, con todo, pasar ahora a ser visto como oasis para España, que afronta otro jaque: el miedo a más pérdidas comerciales si la escalada continúa.

Sólo durante seis meses de amenazas –los vistos de enero a julio del año pasado– y los otros seis que lleva con aranceles del 15%, nuestro país ha agravado un 35% el déficit comercial con Estados Unidos.

El rojo asciende ahora a 12.819 millones de euros a noviembre de 2025, el último dato disponible que acaba de hacer público el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Un año antes, el déficit con EEUU llegaba hasta los 9.481 millones.

Todo esto porque siguieron cayendo las exportaciones de productos españoles, ahora un 15% más caros para los ciudadanos estadounidenses.

Entre enero y noviembre de 2025, España anotó ventas a Estados Unidos por valor de 15.296,6 millones de euros.

Esto se traduce en un 7,9% menos que en los once primeros meses de 2024. Mientras, aumentaban las compras a ese país que se elevaron un 7,8% en el mismo periodo, hasta casi los 28.116 millones de euros.

Es un escenario susceptible de empeorar con la actual escalada de tensión. Cualquier situación de incertidumbre, como se vio durante el primer semestre de 2025 y vuelve a asomar ahora, acabará por agitar el comercio y, por tanto, las exportaciones españolas a EEUU.

Bien sea porque se temen que entren en vigor y se aceleren ventas, como sucedió con el vino español o el aceite de oliva, o porque los ciudadanos estadounidenses ya afrontan recargos y saber que vendrá uno más desincentive la compra.

Tensión por Groenlandia

Pase lo que pase, el escenario de incertidumbre ya es una realidad, a tenor de las declaraciones que se han sucedido en las últimas horas, y que prometen respuesta de la UE: volverá la agitación.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, no está dispuesta a dejar pasar la amenaza de Trump de aplicar una tasa extra del 10%, que entrará en vigor a partir del 1 de febrero y subirá al 25% en junio, contra ocho países que han enviado tropas a Groenlandia: Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia.

España está fuera de esa vendetta estadounidense, pero no de sus consecuencias, porque se va a responder de forma "firme" y sobre todo "unida" desde Bruselas, según Von der Leyen.

Respuesta, por tanto, de los 27 en bloque. Los líderes y jefes de Estado celebrarán una cumbre de emergencia este jueves para acordar precisamente esa reacción ante el presidente estadounidense.Está confirmada la presencia de Pedro Sánchez, en el que será también el último día de luto nacional por la tragedia de Adamuz.

Las exportaciones

La clave para calibrar el nuevo impacto de esta tensión sobre el comercio español será en primer lugar saber si peligra el acuerdo de aranceles del 15% alcanzado el pasado julio.

Ese 'mal menor' puede quedar en el olvido si la UE saca la artillería pesada: un paquete de aranceles contra productos norteamericanos por valor de 93.000 millones de euros como aviones, coches, el whisky bourbon, las motos Harley-Davidson, los vaqueros Levi's, la soja, el zumo de naranja, el tabaco, los yates de lujo o los diamantes.

Se trata de represalias que fueron diseñadas el pasado verano, justamente por si la negociación arancelaria con Trump fracasa. Al final se aparcaron, pero pueden regresar a partir del 7 de febrero.

Dado que el presidente estadounidense no abandona su deseo de hacerse con Groenlandia, rebajar el tono este jueves parece tarea imposible.

El propio Trump ha avivado aún más los ánimos al amenazar con otro arancel del 200% sobre vinos y champanes franceses ante la negativa de Emmanuel Macron de entrar en la Junta de Paz para Gaza ideada por el republicano.

En medio de todo esto, las cuentas de España tiemblan. Estados Unidos supone poco dentro del importe total de ventas al exterior de nuestro país (4,1%), pero para muchos productos, sobre todo en el sector agroalimentario, es un mercado insustituible.