China impone aranceles provisionales de hasta el 42,7% a quesos, leche y nata de la UE

La Comisión Europea considera los aranceles "injustificados" y analizará la medida, advirtiendo que podría ir contra las reglas de la OMC.

La medida afecta a productos como queso fresco, cuajada, queso azul, leche y nata, tras una investigación sobre presuntas subvenciones en origen.

China impondrá aranceles provisionales de entre el 21,9% y el 42,7% a quesos, leche y nata importados desde la Unión Europea.

El Ministerio de Comercio de China impondrá a partir de este martes aranceles provisionales de entre el 21,9% y el 42,7% contra las importaciones de varios productos lácteos, como queso, leche o nata, con origen en la Unión Europea.

El gigante asiático considera, tras acometer una investigación que ha durado año y medio, que estos productos han estado "subvencionados" en origen y por ello han causado "un daño sustancial" a la industria láctea china.

Es una conclusión preliminar a las pesquisas que iniciaron a petición de la Asociación Láctea de China y la Asociación de la Industria Láctea de China que afecta a queso fresco y cuajada, queso procesado (rallado o en polvo), queso azul y otros quesos texturizados, leche y nata.

Ahora las empresas europeas que exporten estos productos a China tendrán que abonar depósitos compensatorios en la Aduana de la República Popular China, de acuerdo con las tasas de subvención ad valorem determinadas para cada empresa.

Las tarifas anunciadas este lunes oscilan entre el 21,9% fijado para la italiana Sterilgarda Alimenti y el 42,7% para algunas filiales de la neerlandesa FrieslandCampina.

Según ha explicado un funcionario del Ministerio de Comercio de China, si bien los aranceles se sitúan entre el 21,9% y el 42,7%, "el tipo impositivo para las demás empresas de la UE que cooperaron con la investigación es uniformemente del 28,6% y el tipo impositivo para las demás empresas de la UE que no cooperaron con la investigación es del 42,7%".

En el caso de empresas españolas afectadas como Campo de San Juan, CAPSA, Innolact, Lácteos Industriales Agrupados o Industrias Lácteas de Mollerusa, el arancel provisional fijado será del 28,6%.

Bruselas, preocupada

La Comisión Europea ha dicho este lunes que toma nota con "preocupación" de los nuevos aranceles provisionales, que considera "injustificados".

"La evaluación de la Comisión Europea es que la investigación se basa en acusaciones cuestionables y pruebas insuficientes y que, por lo tanto, las medidas son injustificadas", ha dicho en una rueda de prensa el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill.

Así, el Ejecutivo comunitario toma nota "con preocupación" del anuncio de Pekín y se tomará ahora el tiempo necesario para evaluar las conclusiones preliminares de las autoridades chinas y presentar sus comentarios formales de respuesta.

La Comisión analizará en este contexto "toda la información disponible" para defender que la medida provisional va en contra de las reglas establecidas por la Organización Mundial del Comercio (OMC), ha dicho el portavoz.

El plazo dado por China para concluir su investigación antes de decidir si los aranceles serán permanentes concluye el 21 de febrero.

"Hacemos todo lo que está en nuestra mano para defender a los agricultores y productores de la Unión, así como a la Política Agraria Común (PAC), del uso injusto que China hace de los instrumentos de defensa comercial", ha advertido Gill.

El portavoz comunitario ha recordado que Bruselas ya acudió ante la OMC para denunciar el inicio de esta investigación por parte de Pekín. "Como siempre, la Comisión tomará todas las medidas necesarias", ha remachado.