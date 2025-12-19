Los agricultores europeos fuerzan a Meloni y logran su primera gran victoria al aplazar de nuevo el acuerdo Mercosur

El presidente de Brasil, Lula, advierte que si no se firma el acuerdo ahora, priorizarán negociaciones con otros socios, aumentando la incertidumbre.

Los agricultores argumentan que el pacto generaría competencia desleal por distintas exigencias de producción y reclaman 'cláusulas espejo'.

El acuerdo, negociado durante 25 años, debía firmarse en Brasil, pero la presión del sector agrario llevó a Italia y Francia a frenar su aprobación.

La serie de movilizaciones masivas que arrancaron los agricultores europeos hace año y medio, cuando colapsaron carreteras de medio continente, acaba de cobrarse su primera gran victoria. Acaban de lograr el enésimo retraso –esta vez sobre la bocina– del acuerdo comercial UE-Mercosur.

El pacto, una auténtica bestia negra para los productores europeos, se negocia desde hace 25 años y tenía prevista su firma este sábado en Iguazú (Brasil).

Pero los sobresaltos de este jueves, en el que 10.000 agricultores han tomado Bruselas con barricadas y lanzamiento de patatas incluido, han descarrilado otra vez el proceso.

Ha sido la presión del campo, no este día solo, sino en las semanas precedentes, lo que ha llevado a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a asegurar que la firma era "prematura" y posicionarse junto al presidente francés, Emmanuel Macron. Él ya había garantizado su 'no' al pacto, también por las fuertes protestas agrarias en su país.

Sin mayoría suficiente de respaldo, Ursula von der Leyen ha tenido que cancelar el plan a 72 horas de ejecutarlo. No hay posibilidad de saber cuánto va a durar este nuevo retraso, que bien podría acabar por enterrar de forma definitiva el plan.

Porque aunque Meloni le ha prometido al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que está dispuesta a firmarlo en breve si obtiene garantías adicionales, los franceses no tienen tanta prisa.

"No sabemos si puede resolverse en un mes o en 10 años", señalan fuentes diplomáticas.

10.000 agricultores en protesta

El retraso se ha decidido tras la protesta de 10.000 agricultores europeos que han bloqueado este jueves Bruselas, en un claro aviso, un año y medio después de paralizar Europa, de que van a oponerse hasta las últimas consecuencias.

La manifestación ha incluido barricadas y lanzamiento de patatas a la policía, que ha respondido con cañones de agua y gases lacrimógenos.

Un toque de atención definitivo del campo a Von der Leyen: este acuerdo les gusta tan poco como los recortes del entorno del 20% planteados a los fondos de la Política Agraria Común (PAC) en el próximo marco financiero plurianual.

Porque a juicio de los agricultores introducirá una "competencia desleal". El acuerdo eliminará las barreras comerciales con el bloque de Mercosur, un mercado de 268 millones de habitantes, dejando un ahorro de 4.000 millones en aranceles para las empresas de la UE.

Protesta en Bruselas. EFE.

Bien por las ventas, responden los agricultores, pero mal por los productores europeos, que reclaman 'cláusulas espejo' para competir en las mismas condiciones.

O sea, que se exija a los países del Mercosur producir de la misma forma que lo hacen sus colegas europeos.

Meloni cede

Su argumento es que cumplir las exigencias de producción de Bruselas les produce un coste adicional que no tendrá el Mercosur. Fuentes comunitarias deslizan que, del mismo modo, tampoco los agricultores del Mercosur cuentan con el respaldo de los fondos de la PAC.

O sea, que habría una suerte de empate. Estos han sido en todo caso los argumentos expuestos desde que se alcanzó un pacto prácticamente definitivo sobre el acuerdo, siempre con la oposición de Francia, que desde entonces ha intentado buscar apoyos para lograr una mayoría que bloquee la luz verde definitiva que debe llegar ahora.

La ha encontrado en Giorgia Meloni. La primera ministra italiana ha roto la baraja al apuntar esta semana que le parece "prematuro" firmar el pacto este fin de semana.

Meloni insiste en que Italia no tiene intención de bloquear u oponerse al acuerdo en su conjunto, pero quiere aprobarlo "sólo cuando se incluyan garantías adecuadas de reciprocidad para nuestro sector agrícola". Esta fue al menos su versión antes de partir de Roma a Bruselas.

Lula, amenaza y ambigüedad

¿Cuándo será eso? Como un máximo un mes, de acuerdo a una conversación que ha mantenido después con Lula y que ha revelado el propio presidente de Brasil.

Según esta versión, la italiana alegó que tiene "problemas políticos con los agricultores" de su país, aunque se dijo "capaz" de convencerlos a apoyar el pacto en pocos días.

Protesta en Bruselas. EFE.

Falta saber ahora si Lula, que había dicho estar dispuesto a plantear esta posibilidad el sábado, encaja bien esta nueva prórroga, porque durante esta semana, antes de hablar con Meloni, ha desplegado un discurso tajante: si no se firmaba este sábado, no se firmaría mientras él sea presidente.

También ha sostenido que si no se firma ya, será "duro" con el bloque comunitario. Las versiones se suceden entre el tono duro y el conciliador: minutos antes de Lula, el canciller brasileño, Mauro Vieira, advirtió de que si la Unión Europea no firma el acuerdo comercial este sábado, el bloque suramericano pasará a priorizar las negociaciones con otros socios, como Japón o Reino Unido.

Para añadir elementos de incertidumbre, habrá que ver además si, en efecto, Meloni logra convencer a los agricultores italianos, porque en la protesta de este jueves en Bruselas se han concentrado productores de todo el bloque.

El resultado es que el pacto se asoma de nuevo al borde del abismo. Es una circunstancia que empieza a frustrar a todas las partes, porque para la Comisión que dirige Von der Leyen Mercosur es una vía alternativa comercial para diversificar socios tras el golpe de los aranceles de Trump.

Bruselas quiere incrementar sus aliados libre de aranceles. Pero 25 años después de negociar con Mercosur, no tiene aún claro si puede cerrar el trato ya.