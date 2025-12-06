De la tesis del 'bocata' al virus de laboratorio: el misterio sobre cómo llegó la peste porcina se dispara tras 7 días de pánico

Las exportaciones de carne de cerdo están en peligro: aunque China y Reino Unido mantienen compras limitadas, más de 20 países han impuesto vetos, poniendo en riesgo miles de millones de euros.

Las autoridades han ampliado la zona de restricción a 20 kilómetros alrededor del foco, prohibiendo el acceso a espacios naturales para evitar la expansión del virus.

El Ministerio de Agricultura investiga si el virus proviene de un laboratorio, ya que la cepa detectada en Cataluña difiere de las presentes en otros países europeos y se parece a una usada en experimentos.

La peste porcina ha generado alarma en España tras el hallazgo de jabalíes muertos en Cataluña, activando un macro dispositivo de contención con la UME y el Seprona.

Han pasado siete días ya desde que los cadáveres de dos jabalíes desataran el pánico en las granjas de cerdos de toda España. La causa, la peste porcina, que intenta contener desde entonces un macro dispositivo que incluye a la UME y al Seprona en Cataluña.

Una certeza se instaló desde el primer minuto: había que actuar para salvar casi 9.000 millones en exportaciones, negociando a contrarreloj con la veintena de países que ha vetado esta carne, y también había que impedir que llegara a las granjas, que empezaron a atrincherarse.

Son objetivos que se han conseguido en parte. China y Reino Unido seguirán comprando carne de cerdo de toda España, salvo la producida en la provincia o a 20 kilómetros del brote. Además, no hay positivos en ninguna explotación de cerdos. Pero mientras se corre para reducir el veto y evitar pérdidas millonarias, ha estallado el misterio más acuciante.

¿Cómo ha regresado después de 30 años el virus de la peste porcina? Durante días se ha asumido como hipótesis más factible la 'tesis del bocata': la primera muerte de jabalí, registrada hace siete días, pudo producirse tras haber comido los restos de un bocadillo con embutido contaminado.

Se consideró una posibilidad factible por dos motivos. Los dos primeros animales muertos se encontraron en el municipio barcelonés de Cerdanyola del Vallès, considerado de paso, y el virus ya estaba activo en 13 países de la UE. Dado que no hay riesgo de contagio para humanos, alguien podría haber tirado los restos que luego encontró el animal.

La hipótesis del laboratorio

Pero ahora Agricultura investiga otra posibilidad: que haya salido de un laboratorio. Esto porque tras analizar muestras de Barcelona se ha descubierto que los jabalíes muertos, hasta ahora trece, portan una cepa diferente a la hallada en el resto de países comunitarios con peste porcina.

Lo encontrado en Cataluña es, de hecho, "muy similar" a un grupo genético que circuló en Georgia en 2007. Esta cepa es un virus de “referencia” que se utiliza con frecuencia en infecciones experimentales en instalaciones de confinamiento para realizar estudios del virus o para evaluar la eficacia de las vacunas, que actualmente están en fase de desarrollo, apunta Agricultura.

Un jabalí en la ciudad.

Por ello, "cabe la posibilidad" de que el origen del virus no esté en animales o productos de origen animal provenientes de alguno de los países en los que actualmente está presente la infección, como se pensó en la 'tesis del bocata'.

Con estas conclusiones, se pide ahora al Seprona que investigue. Será una tarea más junto a las de contención del foco que esta unidad realiza dentro de un contingente de 400 efectivos que incluye a la UME y agentes rurales de la Generalitat.

Frenesí para evitar la expansión

En esta zona trabajan para, mediante batidas, encontrar cadáveres de jabalíes y tratar de que no se expanda el virus a otros municipios de Cataluña ni salte al resto de España.

En ese espíritu, el Govern ha ampliado la prohibición del acceso al medio natural que ya estaba vigente en un radio de 6 kilómetros desde el foco a un radio de 20 kilómetros. En total, el espacio delimitado abarca un total de 91 municipios.

Es una medida que estará vigente hasta el 14 de diciembre y que se toma por precaución: el puente "es un periodo de alto riesgo" por la mayor afluencia de gente en espacios naturales.

En estos 20 kilómetros se prohíbe la caza y el traslado de animales vivos, así como las actividades de grupo que impliquen acceso a parques naturales, zonas boscosas, orillas de ríos y rieras, prados y campos de cosecha, así como parques y caminos fuera de núcleos urbanos.

Agricultura negocia a contrarreloj

En paralelo, siguen las negociaciones en el departamento que dirige Planas. En riesgo está una cuenta de exportaciones anual que asciende a casi 9.000 millones de euros.

No todo podrá salvarse; la Generalitat ve en peligro 3.000 millones, que es lo que ingresan por las ventas de cerdo de esta comunidad a otros países, pero en realidad tiemblan los ganaderos de toda España.

Porque una veintena de mercados han cerrado las puertas a todo el porcino que salga de nuestro país. En esa lista están EEUU, Canadá, México, buena parte de Sudamérica y hasta Japón y Filipinas. Y con el mayor número posible trata de negociar a contrarreloj el departamento que dirige Luis Planas para que modulen su veto.

O sea, que acepten la regionalización; es decir, que no compren solo lo que venga del área afectada. Es algo que se ha logrado con un cliente esencial, China, al que vendemos el 41% de lo que se exporta a países terceros y que seguirá comprando todo menos lo que salga de la provincia de Barcelona, y Reino Unido, que no comprará nada que esté a 20 kilómetros a la redonda del lugar del brote.

Los debates con estos países son constantes, ha insistido Planas, sumergido además en una maratón de reuniones con comunidades autónomas asustadas que han elevado la vigilancia al máximo, expertos y ganaderos, cuya indignación ha ido en aumento.

Granjas atrincheradas

Porque sostienen los dueños de granjas que durante dos décadas han realizado una importante inversión, de en torno a 200.000 euros, para blindar a sus animales de la peste porcina.

Pero de poco les sirve si no se ha hecho lo suficiente para controlar la expansión de los jabalíes, reservorios perfectos del virus. Y señalan directamente a las administraciones.

"Hemos puesto vallados perimetrales, vados sanitarios, vestuarios con zona limpia y sucia para personal, sistemas de análisis continuos... y ahora vemos cómo 39 granjas catalanas quedan confinadas durante un año y 20 países cierran nuestras exportaciones por una gestión administrativa negligente de la fauna salvaje", señalan desde COAG.

Lo cierto es que desde hace años los expertos advierten sobre los riesgos de la sobrepoblación del jabalí. Se estima que este año puede cerrarse con una población de cerca de 2 millones de ejemplares, unos cálculos que, a falta de censo oficial, parten de la caza.

El consenso establecido entre ciencia y sector es que lo que se captura es apenas un tercio de la población real.

Partiendo de los datos de caza anual de la Fundación Artemisan, una organización sin ánimo de lucro que integra a varias organizaciones del ámbito cinegético, incluyendo federaciones de cazadores, se observa que la especie ha crecido un 270% entre 2003 y 2023, último año con datos de capturas disponibles.