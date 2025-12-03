La construcción multiplica por tres el aumento del empleo en 2025 y toma el relevo de la hostelería y el comercio

La industria manufacturera, el comercio y la hostelería muestran menor dinamismo laboral, con ritmos de crecimiento más bajos en comparación con la construcción y la logística.

El número de trabajadores autónomos en construcción e inmobiliarias crece de forma sostenida, superando los 423.000 en construcción y 63.200 en inmobiliarias.

El sector de la construcción triplica los nuevos puestos de trabajo respecto a 2024, con un aumento de más de 60.000 empleos y un crecimiento anual de la inversión del 4%.

La construcción y la logística lideran la creación de empleo en 2025, superando a la hostelería y el comercio como principales motores laborales en España.

La construcción y la logística han cogido el relevo a la hostelería y el comercio como motores de la creación de empleo en España en 2025, según apuntan los datos de afiliación a la Seguridad Social del mes de noviembre.

El año acabará con una subida muy por encima de los 60.000 nuevos puestos en construcción, el triple de los 23.000 que se generaron en 2024. Frente a ello, la industria se queda estancada y la hostelería reduce su aumento a la mitad que hace un año.

A pesar de ser un mes de transición en empleo, noviembre permite hacer una extrapolación anual donde destaca un cambio de paradigma entre los sectores con más de un millón de ocupados que apuntan a un nuevo modelo laboral.

La necesidad de generar vivienda nueva en España y buscar una solución a la falta crónica de 700.000 pisos para cubrir la demanda augura un crecimiento anual de la inversión en el sector del 4%, que ya empieza a tener su reflejo en el empleo.

La mejora en la ocupación del negocio constructor ha sido constante en todo el año, sin los vaivenes estacionales del comercio y los servicios, marcados por el turismo. Sólo en noviembre hubo 11.200 afiliaciones más, de las que la décima parte eran autónomos.

Los trabajadores por cuenta propia se han multiplicado en la construcción a un ritmo de prácticamente mil más cada mes, tanto en oficios especializados como en el negocio de las reformas y rehabilitaciones.

Del casi millón y medio de personas que trabajan en la construcción en España en estos momentos, más de 423.000 son autónomos, 11.000 más que 12 meses antes.

A ese colectivo se unen los 178.000 afiliados que se dedican a actividades inmobiliarias, 9.100 más que en 2024, para completar el tirón del sector. De ellos, 63.200 eran autónomos, una actividad que crece a un ritmo del 8% anual, muy por encima de la media del 2,5%.

El dinamismo laboral del sector constructor solo es homologable en los datos de afiliación con la logística (transporte y almacenaje). También mejorará muy por encima de los 65.000 ocupados este año, un 40% más que la subida del año pasado.

Frente a ello, la industria manufacturera se queda con un incremento constante de 35.000 afiliados este año y el pasado. Del lado más negativo, la hostelería va a mejorar su ocupación en doce meses en casi la mitad y el comercio y los talleres un 40% por debajo.

Industria, comercio y hostelería acumulan mayor número de afiliados, pero su ritmo de crecimiento se queda en el entorno general del 2,5% de media, frente a construcción y logística que duplican y triplican ese porcentaje.

Autónomos al alza

El otro gran vector que mejora en el patrón de la ocupación a finales de este año es el de los trabajadores autónomos. Ya son 3,44 millones y crecen a un ritmo de entre 38.000 y 40.000 más cada año.

Es típica su caída en los meses de verano, en los que muchas actividades se quedan paradas y los negocios por cuenta propia se paralizan o se cierran. Pero el resto del año ha mostrado un dinamismo fuerte, sobre todo en profesiones de servicios de calidad.

Comercio (con talleres de reparación de vehículos), con más de 715.000 ocupados, y los 423.000 de la construcción, lideran este régimen. Pero se han colocado ya en tercer lugar las actividades científicas y técnicas, con más de 353.000 autónomos, casi 16.000 más en 12 meses.

Ese colectivo ha superado ya a los autónomos del sector de la hostelería en España y es uno de los que han dado un vuelco a la exportación de bienes no turísticos, que este mismo año ha superado en valor a los bienes turísticos que vendemos fuera.

Los afiliados totales de actividades científicas y técnicas (autónomos y por cuenta ajena) superan ya los 1,32 millones. Esa cota está ligeramente por encima del trabajo en la logística y roza la actividad en construcción o educación.

Del lado de los autónomos, hay que destacar además el crecimiento ya mencionado de los inmobiliarios, junto con el del área de información y comunicaciones (telecos), que superan los 95.000 en España y crecen a un ritmo fuerte del 10,5%.

Los autónomos en finanzas y seguros se quedan en 60.000 este año (como los del sector inmobiliario). Y crecen a buen ritmo las actividades artísticas y recreativas, que cerrarán el ejercicio con cerca de 90.000 autónomos, dentro de un colectivo total de 420.000 ocupados, que crece casi un 5% anual.