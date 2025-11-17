El Gobierno 'aprieta' con la financiación para compensar la falta de Presupuestos en año electoral en varias CCAA del PP

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, va a dirigir un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de alto riesgo este lunes. Pero no será tanto por establecer la senda de estabilidad del Presupuesto, como por testear a las CCAA sobre la reforma de su financiación.

El nuevo modelo de reparto de los ingresos fiscales, que ponga fin a las engorrosas entregas a cuenta, va a ser el verdadero caballo de batalla económico del Gobierno, con Montero a la cabeza, ante la práctica imposibilidad de sacar adelante unas cuentas públicas en el Congreso.

Fuentes cercanas a Moncloa aseguran que la financiación va a jugar un papel fundamental desde ahora hasta el verano que viene, con cinco posibles elecciones autonómicas en territorios del PP.

Extremadura abrirá la veda electoral en la antesala de la Navidad, pero le seguirá de cerca, en primavera, Castilla y León. Y calientan motores en el primer semestre de 2026 Andalucía, Aragón y, posiblemente, la Comunidad Valenciana.

Salvo el caso andaluz, que goza de mayoría absoluta, en el resto de territorios el PP ha tenido que contar con el apoyo de Vox para formar gobierno, lo que convierte esas citas electorales en campos de prueba muy importantes para analizar el equilibrio de fuerzas de la derecha.

Con ese escenario político, el Gobierno de Sánchez ha frenado las pretensiones soberanistas en materia fiscal del independentismo catalán de ERC para articular una propuesta de financiación, inspirada en sus reclamaciones, pero que puede servir para repartir más dinero entre todos los territorios sin discriminaciones evidentes.

El pistoletazo de salida lo va a dar este CPFF, en el que se va a examinar el minuto y resultado de la reforma que Hacienda plantea para la nueva financiación.

Evidentemente, no se va a decidir nada en ese primer asalto, pero se podrán ver las líneas básicas de las cesiones de gestión y recaudación de impuestos como el IVA y el IRPF que Moncloa está dispuesta a hacer.

Además de revisar unas nuevas reglas de reparto en las que el criterio de la población ajustada (que tenga en cuenta el coste de los servicios en las zonas más dispersas) va a ser fundamental.

Con esos mimbres, las CCAA no sólo podrán estimar el dinero que pueden llevarse de más cada año. También cuentan con la posibilidad avanzada por el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, de formar parte de la gestión tributaria e ingresar esos fondos en tiempo real.

Si a todo ese pastel se le pone la guinda de la quita de deuda autonómica en marcha por más de 83.000 millones de euros, que abrirá los mercados de financiación a autonomías que ahora no pueden endeudarse, la tentación aumenta.

El margen de maniobra que ese dinero adicional y garantizado puede ofrecer a los ejecutivos autonómicos ante una campaña electoral no es desdeñable para nadie.

La ministra de Hacienda ha recordado que puede haber más convocatorias del CPFF para seguir avanzando en la nueva financiación, siempre que pueda haber acuerdos que plantear.

De hecho, las fuentes consultadas no descartan que se convoque un nuevo consejo en diciembre si se considera necesario. Los comicios extremeños son el día 21.

Siempre cabe la posibilidad de que los barones del PP vuelvan a dar un plantón a María Jesús Montero en el consejo del lunes. Pero la baza electoral que ofrecen con ello al PSOE puede pasarles factura.

Precampaña en marcha

El PP no ha marcado todavía una pauta a nivel nacional. No sabemos si lo hará. La propia Montero aprovechaba un acto de precampaña en Sevilla este viernes para reprochárselo a Feijóo y a Juanma Moreno, en un preludio de lo que va a ser el uso de la financiación en campaña.

Al Gobierno tampoco parece importarle que sólo se llegue a algún tipo de pacto en materia de financiación con CCAA que no sean del PSOE. En época electoral, todo vale para hacer campaña.

Aunque el PP se plantara en bloque en el CPFF, los objetivos de estabilidad para los PGE no están en riesgo, pues el Estado tiene mayoría para decidirlo.

Será el Consejo de Ministros del martes el que los apruebe y ponga en marcha la maquinaria para presentar las cuentas públicas. Pero antes de esa presentación, los objetivos de deuda, déficit y techo de gasto deben ser aprobados en el Congreso.

Si no pasaran ese trámite en dos intentos, los Presupuestos decaerían y entraríamos en una nueva prórroga presupuestaria. Por más varapalo que sea para Sánchez, ya ha advertido que no le importa seguir adelante sin cuentas públicas.

Eso sí, contará con el arma del reparto millonario de la financiación autonómica para manejar una situación que puede alargarse hasta finales del año que viene.

Para entonces, ya se habrán acabado los fondos europeos y la legislatura estará a poco más de seis meses de cumplirse.