El INE confirma el repunte de la inflación al 3,1% en octubre por la subida de los precios de la electricidad y el transporte

El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista alcanzó los 110 euros por megavatio hora en octubre, debido a la mayor demanda y menor aporte de energía renovable.

La inflación repunta al 3,1% en octubre, una décima más que el pasado mes de septiembre. Esta tendencia ascendente por segundo mes consecutivo sitúa al índice general en su mayor nivel desde diciembre de 2024, según el dato adelantado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El órgano estadístico detalla que esta evolución de la inflación interanual se explica principalmente por las subidas de la electricidad, de los vuelos internacionales y del transporte en tren. Estas subidas se compensan, en parte, por la bajada de los paquetes turísticos y de los carburantes.

Asimismo, la subida de los precios de las frutas frescas o refrigeradas, huevos y aceite de oliva se compensa con las caídas en legumbres y hortalizas frescas, pan y lácteos.

Por otra parte, la inflación subyacente, aquella que no incluye los elementos más volátiles, como son la energía y los alimentos frescos, se fijó en el 2,5%, una décima más que la registrada el mes anterior.

De confirmarse este incremento de una décima, la inflación subyacente alcanzaría su valor más alto desde diciembre de 2024, cuando se situó en el 2,6%.

En términos mensuales, el IPC subió un 0,7% tras el encarecimiento del vestido y el calzado (+8,2%) por el comienzo de la temporada de otoño-invierno; de los alimentos en un 1,4% por el mayor coste de frutas, carne, leche, queso y huevos, así como de los aceites y grasas; y de la vivienda (+0,9%) como consecuencia de la subida de los precios de la electricidad y, en menor medida, del gas.

Por contra, el grupo de ocio y cultura recortó sus precios un 0,8% en el mes a causa del descenso de los precios de los paquetes turísticos.