Hasta 1.200 municipios confinan a gallinas y pollos, desde Andalucía a Cataluña, ante el avance de la gripe aviar

El Ministerio de Agricultura advierte contra posibles especulaciones con el precio del huevo y estima que hasta dentro de seis meses no se normalizará la oferta.

El confinamiento impacta especialmente en la producción de huevos, encareciendo los precios y obligando a priorizar el abastecimiento interno frente a la exportación.

La medida preventiva busca frenar la propagación del virus que ya ha obligado a sacrificar cerca de 3 millones de aves y ha reducido en un 5% el censo de gallinas desde el verano.

Un total de 1.200 municipios españoles, especialmente en Castilla y León, Cataluña y Andalucía, han confinado gallinas y pollos por el avance de la gripe aviar.

Desde este lunes las aves de corral, esencialmente gallinas y pollos, arrancan un confinamiento en 1.200 municipios de toda España ante el temor al avance de la gripe aviar, que ha obligado ya a sacrificar a cerca de 3 millones de ejemplares en nuestro país.

La medida, tomada por el Ministerio de Agricultura, es de carácter preventivo y se aplica en zonas consideradas de especial riesgo, esto es, sobre todo municipios Castilla y León, Cataluña y Andalucía. Aquí se concentra por ahora la mayor incidencia de esta enfermedad, que tiene a granjas de media europa en jaque y se ha convertido en dolor de cabeza internacional.

Porque con ella viene el sacrificio preventivo, impactando así de lleno en los mercados, especialmente el del huevo: la mayoría de aves afectadas son gallinas ponedoras. España, de hecho, ha perdido ya el 5% de su censo desde el verano.

Por eso, el aviso este mismo lunes del ministro de Agricultura, Luis Planas, se lanza directamente a la industria. Hay que estar, ha dicho, "muy vigilantes para que nadie aproveche una situación de este carácter para llevar a cabo ningún tipo de acción especulativa" en cuanto a los precios de los huevos", que se han encarecido un 18% en el último año.

Es una situación que en otros países se ha desbocado y ha despertado auténticas crisis. El caso más emblemático es el de EEUU, donde la docena ha llegado a costar a principios de este año 14 dólares por, precisamente, haber perdido millones de gallinas por la gripe aviar.

En España, que es un 120% autosuficiente y ello permite por tanto exportar alrededor del 20%, principalmente a la UE, la principal preocupación por ahora es puramente económica y centrada en el comercio exterior.

Porque, como han explicado recientemente desde la Federación Española de Empresas del Sector de la Producción de Huevos y Ovoproductos (Federovo), se pueden ajustar temporalmente las exportaciones para priorizar el abastecimiento interno cuando hay tensiones.

Pero esto no significa que no vaya a haber nuevas subidas de precios. Al contrario, ya ha repercutido significativa en su alza, confirman desde Federovo, que estima que van a ser necesarios seis meses para que la oferta se normalice porque el impacto se está cebando en explotaciones que son en su mayoría familiares y afrontar elevados gastos para el sacrificio y para reponer los animales.

Castilla y León, líder en confinamiento

Así las cosas, Agricultura mueve ficha para evitar mayores problemas. El confinamiento, la medida más destacada de cuantas entran hoy en vigor, aplican a municipios sobre todo de Castilla y León, la comunidad más afectada.

En esta región 250 localidades no pueden ya criar aves de corral al aire libre. Le sigue Cataluña (224) y Andalucía (197). El impacto, no obstante, se extiende por toda España, con alto riesto en municipios de Aragón (128), Canarias (1), Cantabria (31), Castilla-La Mancha (18), Comunidad de Madrid (16), Comunidad Valenciana (138), Extremadura (99), Galicia (40), Islas Baleares (14), La Rioja (6), Navarra (12) País Vasco (6), Principado de Asturias (8), Región de Murcia (11), Ceuta y Melilla.

Para todos estos lugares de mayor riesgo entran en vigor además otras prohibiciones. Por ejemplo, la referida a cría de patos y gansos con otras especies de aves de corral, o dar agua a las aves de corral procedente de depósitos de agua a los que puedan acceder aves silvestres.

Desde el 1 de julio hasta el 5 de noviembre de 2025 han sido comunicados 139 focos de gripe aviar en Europa –14 de ellos en España– en aves de corral, 708 en aves silvestres y 33 en aves cautivas.

En particular, en las últimas semanas se ha producido un aumento en el número de casos detectados, tanto en aves silvestres como en aves de corral, "lo que indica una tendencia al empeoramiento de la situación con el consiguiente aumento de riesgo para España", advierte Agricultura.