Carmen Crespo: "El liderazgo del campo andaluz se ha resentido por la falta de agua"

Carmen Crespo (Adra, 1966) repite como consejera en la Junta de Andalucía y su principal preocupación sigue siendo la pertinaz sequía que asfixia a su comunidad. De hecho, a su cartera de Agricultura y Pesca se ha sumado en esta legislatura el Agua.

Considera que el campo andaluz no perderá su liderazgo porque representa el 11% del PIB, pero sí reconoce que se ha resentido y que la falta de agua se traduce ya en un 30% menos de siembra en la comunidad.

Para hacer frente a este desafío, la consejera pide que los fondos europeos se puedan dedicar a intertar preservar este bien cada vez más escaso en el sur de España. "El regadío andaluz tiene una huella hídrica un 20% inferior al resto de la agricultura del país", añade Crespo en una entrevista de EL ESPAÑOL-Invertia que tiene lugar en el despacho de su consejería, bajo la fotografía de un mar de olivos.

El cielo no parece acordarse de que tiene que regar al campo. ¿Teme que el campo andaluz pueda perder su liderazgo si la sequía decide seguir golpeando con dureza?

Es difícil perder el liderazgo de una tierra en la que el 11% del PIB es del sector agroalimentario. Sí es verdad que hay una siembra de un 30% menos de media. O, por ejemplo, el aforo del aceite de oliva dio un 49% menos de previsión para este año. Es decir, el liderazgo no lo vamos a perder, pero sí se ha resentido por la falta de agua y tenemos que verlo de cara al futuro.

Andalucía tiene un 30% menos de siembra por la sequía

¿Qué futuro les espera a los regadíos ilegales de Doñana? Vox ha vuelto a registrar a principios de octubre una Proposición de Ley.

Lo lleva la Consejería de Fomento por ser Ordenación del Territorio. Además, lo lleva al Parlamento. El Grupo Popular se puso de acuerdo con Vox y Cs en la anterior legislatura. Lo que he oído al respecto es que el presidente de la Junta quiere llegar a un entendimiento y un acuerdo con todas las formaciones políticas para que lo planteen en el Parlamento de forma organizada y con la máxima unanimidad posible. Lo que sí estamos esperando, y eso sí me compete a mí, es que el Estado empiece el trasvase a Doñana. Es muy importante para tener agua en superficie. Nos ha sorprendido que no vaya en los Presupuestos Generales del Estado.

¿Cómo han tratado al campo andaluz los Presupuestos Generales del Estado?

Los Presupuestos Generales del Estado han sido para nosotros un jarro de agua fría cuando nos hemos dado cuenta, por ejemplo, de que no están las obras hídricas fundamentales o han bajado la aportación presupuestaria en el Guadalquivir un 11,5% en una época de sequía tan dura.

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, durante la entrevista. Noelia Ruiz

La comunidad está en una situación crítica, sus reservas hídricas se encuentran al 21%. Recientemente, se ha anunciado un gran paquete de inversiones para paliarla, ¿cuándo se empezarán a ver los resultados de esas obras hídricas?

Ya se están viendo porque comenzamos en la legislatura anterior, nos dimos cuenta de la situación estructural que tiene Andalucía con la sequía. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quería potenciar esas inversiones de cara a que la sequía no fuera un lastre para el crecimiento. Con el decreto de sequía, se están haciendo obras por emergencia y, en estos momentos, gracias a esa obras de depuración, estamos fabricando agua regenerada. Vamos a por un tercer decreto de sequía para recoger otras obras de emergencias.

Las hortalizas tienen una huella hídrica 20 veces menor en Andalucía que en el resto de España

Creemos que hay que tener más fondos Next Generation para implantarlos en la política de agua. Como estamos viendo que no se están gastando de forma lo suficientemente ágil por parte del Estado estos fondos porque no han contado con la gobernanza de las comunidades autónomas, queremos que nos pillen preparados la reprogramación de estos fondos. Fundamentalmente, en Andalucía tienen tres objetivos.

Uno, la fuga de agua a los municipios menores de 20.000 habitantes. Hemos utilizado 12,7 del Next Generation y queremos emplear hasta 70 millones para los pueblos menores de 20.000 habitantes de Andalucía. Queremos utilizar para depuración en la más chiquititos, los de menos de 5.000 habitantes. También queremos emplear una parte para la desalación. El leitmotiv de todo: creemos en toda fuente hídrica. Los trasvases en estos momentos son fundamentales, el agua desalada o regenerada, las conducciones, el regadío eficiente o el estudio de las masas de aguas. Para poner un ejemplo, las frutas y hortalizas tienen una huella hídrica 20 veces menor aquí en Andalucía que en la agricultura del resto de España. Por tanto, vamos en el buen camino.

¿Cuándo tienen previsto que entre en vigor el tercer decreto de sequía?

Vamos a empezar a hacerlo y vamos a tramitarlo. Estamos poniendo en marcha los decretos anteriores.

¿Qué le parece que la PAC de 2024 en España vaya a incluir la condicionalidad social, es decir, que se contemplen las condiciones laborales? Nuestro país será pionero porque lo hará un año antes de que sea obligatorio por Bruselas. ¿Cree que es de justicia o que levanta una sospecha innecesaria sobre el sector?

No nos han gustado las declaraciones al respecto de algunos representantes públicos hablando de las situaciones laborales en la agricultura, que a veces no se corresponden con la realidad. Si hay algunos casos en los que existan, igual que en todas las profesiones, lo que tienen que hacer es denunciarlo y que actúe quien tiene que actuar. Realmente esto no es una cuestión anexionada a una profesión, es anexionada a la sociedad en general. En todas las profesiones.

Entonces, consejera, ¿le parece bien esta medida?

Creo que se habla poco de este tema porque realmente hay acuerdo de la Unión Europea sobre la puesta en marcha. Considero que lo que no se tiene que hacer es generalizar y señalar a sectores que realmente no tienen la culpa de que haya cuatro que estén haciendo, como en cualquier profesión, alguna cuestión no deseable.

Usted ha sido muy crítica con la mesa de la sequía nacional. ¿Usted cree que, si la sequía que padece Andalucía estuviera en otra comunidad, la atención sería diferente?

Creo que para muestra, un botón. Primero, el Ministerio de Agricultura tiene un problema de liderazgo en este país. En los Next Generation se ha quedado con mil millones, mientras que Transición Ecológica cuenta con 14.000 millones. Bajo nuestro punto de vista, el Ministerio de Agricultura tiene que tener suficiente liderazgo para poner en marcha políticas hídricas que vayan al agricultor. Necesita más políticas hídricas y más recursos económicos para esas políticas. Considero que el reparto no ha sido beneficioso para el sector agrario y ganadero y es un error por parte del Gobierno de España.

Hay que utilizar más fondos europeos para cuestiones hídricas, porque si no estamos en desventaja en el sur

Están saliendo perjudicados territorios como el nuestro, donde el 63% del empleo agrario está en el regadío. No se están dedicando los suficientes recursos de los fondos Next Generation a los temas que se tienen que dedicar. Si no se dedican a los temas hídricos, las comunidades autónomas que tenemos un problema de sequía importante, urgente, estamos en desventaja en el sur.

Sigue los temas que te interesan