Montero ve "conveniente" poner en marcha la reforma fiscal antes de la convocatoria de elecciones generales

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recalcado este lunes que la reforma fiscal llegará "cuando haya recuperación económica", asegurando que "no va a ser una cuestión relativa a las elecciones".

"Incluso a lo mejor es conveniente que antes de la convocatoria electoral (de las generales, que tocaría a finales de 2023 de agotarse la legislatura), se pongan en marcha todas las medidas fiscales, si nos da tiempo, que se estimen oportunas", ha señalado la ministra en una entrevista en la Cadena Ser.

En este sentido, ha avanzado que hasta que no se recupere el PIB prepandemia, a finales de 2022, no parece adecuado poner en marcha ninguna medida fiscal "realmente importante y transformadora". No obstante, sí se abre a que se puedan producir "pequeños ajustes" como los que se han planteado en el Presupuesto de este año y, sobre todo, los relativos con la fiscalidad mediambiental.

Ante esto, Montero ha recalcado que la intención del Gobierno es poner en marcha las medidas fiscales "en el momento en las que son oportunas donde provocan estímulos y no contracción a la economía".

Sobre esto, ha recodado que con el Plan de Recuperación enviado a Bruselas, el Ejecutivo pretende adaptar el sistema tributario a la realidad del siglo XXI. "En este momento, los negocios tradicionales tienen una fiscalidad más ajustada, que les penaliza más que las nuevas formas de negocio que aparecen de la mano sobre todo de la economía digital", ha señalado.

De cualquier forma, la intención del Gobierno es dialogar para llegar a acuerdos y consensos sobre estas materias, remarcando que no se puede interpretar como una "marcha atrás" o un "globo sonda" las primeras aproximaciones que se puedan realizar sobre algún tema en concreto.

Peajes

En el caso de eliminar la reducción por tributación conjunta del IRPF recogido en el informe sobre impacto de género del Plan de Recuperación pero no en ningún componente, Montero ha vuelto a incidir en que se trata de un análisis de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y que su planteamiento en el documento estuvo "mal expresado". "No es que se tratara ni de una errata ni de que hubiera una corrección", ha insistido.

No obstante, Montero ha destacado el trabajo de la AIReF, insistiendo en que habrá que revisarlo y modificarlo en la medida que se corrija aquello de lo que el organismo ha alertado de su mal diseño. "Como siempre los beneficios fiscales tienen que cumplir el objetivo para el que están fabricados y si no, habrá que sustituirlos por otros que realmente cumplan con ese objetivo", ha remarcado.

Del mismo modo, la ministra ha defendido el diálogo que el Ejecutivo quiere construir en torno al pago por uso de las carreteras para permitir su mantenimiento.

Montero ha señalado que este modelo existe en más de 23 países de la Unión Europea. "Tenemos que homologarnos con Europa también en estas materias. El cómo, dónde, de qué manera y bajo qué preceptos están por dialogar", ha insistido.