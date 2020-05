España pedirá fondos para financiar los ERTE a Europa, pero esquiva el MEDE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que pedirán el fondo de ayudas al desempleo (SURE), que alcanza los 100.000 millones de euros para el conjunto de la Unión Europea; aunque no ha concretado si solicitará el fondo de rescate de la Unión Europea (MEDE).

En cuanto al SURE, “España lo ha pedido y lo ha defendido. Y podrían implicar miles de millones de euros para que España financie el ERTE”, ha afirmado el presidente durante la rueda de prensa telemática ofrecida este sábado. De ahí que haya reiterado que solicitará dicha ayuda para financiar los ERTE que se han prolongado hasta el 30 de junio.

Cabe recordar que Bruselas aprobó este mecanismo a principios de abril para poner paz en el enfrentamiento entre los países del Sur, que han pedido a la UE 'coronabonos' para financiar conjuntamente los gastos de la crisis, y Alemania y Países Bajos.

¿Y el MEDE?

Pero la sorpresa está en el MEDE, una línea de crédito blanda de 240.000 millones ya disponible para quien requiera asistencia desde este viernes. Cada Estado miembro de la eurozona puede pedir hasta un 2% de su PIB para gasto sanitario con mínimas condiciones. Sin embargo, España no ha accedido a ellos.

“Si el Gobierno tiene necesidad de usarlas, las usará”, así ha contestado Sánchez a la pregunta sobre si acudirá a este ayuda, que está condicionada a usarse en cuestiones sanitarias. Si bien es cierto, el presidente ha tratado alejar esta ayuda del concepto “rescate” y se ha referido a ella como “una línea precautoria con la única condicionalidad de usarla en gasto sanitario”.

No es la primera vez que el Gobierno esquiva estos fondos, tal y como ha publicado Invertia. La posición oficial de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, no ha cambiado desde el principio de la crisis. El Gobierno ve positivo que exista esta "red de seguridad", pero por ahora no se plantea acudir al MEDE.

En caso de que nuestro país decidiera optar a estas ayudas, la oferta de la UE es un préstamo a 10 años de 24.900 millones a coste casi cero. Una oferta que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2022.

Líneas ICO

Por otro lado, Sánchez ha anunciado este sábado que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes una nueva línea de avales del ICO por importe de 20.000 millones de euros.

En rueda de prensa desde el Palacio de la Moncloa, Sánchez indicó que más del 90% de las líneas de avales anteriores que han sido aprobadas se han dirigido a pymes y autónomos.

Esta nueva línea de avales del ICO, por importe de 20.000 millones, es la cuarta que aprueba el Gobierno, con lo que el importe conjunto se eleva a 80.000 millones sobre el total de 100.000 millones que aprobó el Gobierno.

Impuesto a los ricos

En su comparecencia, Sánchez se ha referido al impuesto a la riqueza propuesto por Unidas Podemos, que en el acuerdo de Gobierno suscrito por este partido y el PSOE con el que se presentó a la investidura se contempla la reforma fiscal que va a llevar a cabo el Ejecutivo.

El presidente indicó que esta propuesta de Unidas Podemos que se ha planteado en la Comisión de Reconstrucción del Congreso y que es "ahí donde tendrá que debatirse".

"El acuerdo de Gobierno es la hoja de ruta", añadió Sánchez, quien de esta manera eludió refrendar la aprobación de un nuevo impuesto a la riqueza, que no está incluido en dicho acuerdo de Gobierno, que sí contempla un aumento del IRPF para las rentas superiores a 130.000 euros, una mayor fiscalidad de las rentas del capital y un tipo mínimo en el Impuesto sobre Sociedades, entre otras.