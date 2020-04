Bruselas anuncia un fondo para salvar el empleo en España e Italia durante el coronavirus

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este miércoles la creación de un nuevo fondo cuyo objetivo es ayudar a las empresas mediante subsidios comunitarios a que mantengan el empleo durante la crisis del coronavirus. Von der Leyen ha explicado que la iniciativa está dirigida sobre todo a ayudar a Italia y España, los países más golpeados por la pandemia.

El nuevo fondo llevará por nombre SURE y está inspirado por el sistema alemán Kurzarbeit, que protegió el empleo en ese país durante la crisis financiera de 2008. Se construirá gracias a las garantías públicas aportadas por el conjunto de los Estados miembros. Von der Leyen no ha desvelado cuál será su dotación, que podría llegar a los 100.000 millones de euros, según el FT. La adopción formal por parte del Ejecutivo comunitario tendrá lugar este jueves.

El Ejecutivo comunitario ha decidido apostar por este instrumento como alternativa al sistema europeo de seguro de paro que reclamaba España. Su objetivo es tratar de frenar, en la medida de lo posible, la destrucción de puestos de trabajo durante el tiempo que duren las medidas de confinamiento destinadas a ralentizar el avance de la pandemia.

¡Solidaridad europea en acción! @EU_Commission propone esquema de ayudas al mantenimiento del empleo SURE para apoyar a los países de la UE más afectados, incluidos IT & ES. Salvará millones de empleos durante la crisis y nos permitirá relanzar rápido el motor económico europeo. pic.twitter.com/oCGkfhuBtd — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 1, 2020

"La Comisión Europea propondrá un nuevo instrumento para apoyar el mantenimiento del empleo. Esto ayudará a los países más afectados y está garantizado por todos los Estados miembros. Esto es la solidaridad europea en acción. Es para Italia, España y otros y es por el futuro de Europa", ha dicho Von der Leyen en un vídeo. "Salvará millones de empleos durante la crisis y nos permitirá relanzar rápido el motor económico europeo", asegura.

"Por ejemplo, las regiones alrededor de Milán y Madrid son pilares importantes de la economía europea. Miles de empresas sólidas están teniendo dificultades a causa de la crisis actual. Necesitan nuestra ayuda para salir adelante. Y esto se hará gracias a la solidaridad de otros Estados miembros", ha proseguido la presidenta de la Comisión.

Financiado con garantías conjuntas de los Estados miembros

SURE funcionará como "un subsidio público para el mantenimiento del empleo". "La idea es simple. Si no hay pedidos y las compañías se quedan sin trabajo a causa de una crisis externa temporal como la del coronavirus, no deberían despedir a sus trabajadores. Deben mantenerlos contratados, incluso si hay menos trabajo". En este tiempo libre, los trabajadores pueden mejorar su formación.

"De esta manera se evita que las personas pierdan poder adquisitivo durante la crisis: pueden continuar pagando los alquileres y comprando lo que necesitan y esto también tiene un impacto positivo en la economía. Gracias a SURE, más personas mantendrán sus empleos durante la crisis del coronavirus y volverán a trabajar a tiempo completo en cuanto el confinamiento termine, cuando la demanda se recupere y los pedidos vuelvan", sostiene Von der Leyen.

Bruselas considera "crucial" un dispositivo de este tipo "para que se reactive la maquinaria económica europea cuanto antes". "Hemos aprendido las lecciones de la crisis financiera de 2008", ha asegurado Von der Leyen. Los Estados miembros que tenían este instrumento, en particular Alemania, pudieron "ayudar a millones de personas a conservar sus empleos y a las empresas a salir de la crisis financiera con sus empleados".

Francia pide una emisión puntual de deuda conjunta

Por su parte, el ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, ha vuelto a pedir este miércoles en una entrevista al FT la emisión de deuda conjunta para costear los gastos de la crisis del coronavirus. Para sortear la férrea oposición a los eurobonos de Alemania y Países Bajos, Le Maire deja claro que se trataría de una emisión puntual limitada a cinco o 10 años y centrada en la recuperación económica.

"No debemos obsesionarnos por la palabra 'coronabonos' o eurobonos. Debemos obsesionarnos por la necesidad de tener un instrumento muy potente que nos permita la recuperación económica tras la crisis", alega el ministro de Finanzas francés, que no da ninguna cifra sobre cuál sería el montante necesario.

Una vez adoptado formalmente, el fondo para el mantenimiento del empleo que anuncia la Comisión pasará también a la mesa del Eurogrupo, que vuelve a reunirse por videoconferencia el próximo 7 de abril para tratar de acercar posturas entre los países del Norte y los del Sur y buscar un plan conjunto de la UE frente al coronavirus.