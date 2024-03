Buenas noticias para los desempleados: así es como puedes cobrar todo tu paro de una vez

El Servicio Público de Empleo Estatal, más conocido como SEPE, se ha convertido en los últimos tiempos en una institución clave para los españoles. Además de publicar diferentes ofertas de empleo con el objetivo de incorporar a los desempleados al mercado laboral, lo cierto es que el SEPE también desarrolla otra serie de funciones. Entre ella destaca, por ejemplo, la puesta en marcha de iniciativas como la oferta de diferentes cursos de formación para ampliar los conocimientos de los desempleados y que puedan así encontrar trabajo de una forma sencilla.

Por ello, el SEPE se ha convertido con el paso del tiempo en una institución esencial para los españoles, sobre todo para los desempleados. Entre otras cosas, destaca los consejos e información útil que traslada a los ciudadanos de nuestro país en materia de empleo. Uno de los aspectos que dependen de esta institución es el paro. Y ha sido, precisamente, una información sobre el paro la que ha trasladado a los usuarios que se encuentren actualmente en situación de desempleo.

En España, las personas que reciben el paro perciben una remuneración mensual que el SEPE les ingresa. Normalmente, estos ingresos se realizan, como se ha mencionado anteriormente, de forma mensual. Sin embargo, aunque muchos ciudadanos lo desconozcan, existe la posibilidad de cobrar el paro de una vez, es decir, todo de golpe. Sin embargo, para ello hay que cumplir una serie de requisitos.

Oficina del SEPE. SEPE

El subsidio por desempleo es una ayuda que las personas reciben cuando no tienen trabajo y están en búsqueda activa del mismo. En este sentido, el SEPE ofrece la posibilidad de solicitar lo que se conoce como capitalización del paro. Es decir, recibir el ingreso en un único pago. Sin embargo, es necesario cumplir una serie de requisitos.

La capitalización o el pago único de la prestación por desempleo debe ir destinada a facilitar iniciativas de emprendimiento y de empleo autónomo mediante el abono anticipado de esa prestación, tal y como ha detallado el SEPE en varias ocasiones. Por ello, para poder solicitarlo, los demandantes deben estar percibiendo la prestación por desempleo de nivel contributivo. Los requisitos para la capitalización son los siguientes:

Ser beneficiario de una prestación contributiva por desempleo por cese total y definitivo de una relación laboral, pendiente de recibir a fecha de solicitud del pago único, al menos tres mensualidades.

No haber cobrado el pago único, en cualquiera de sus modalidades, en los cuatro años inmediatamente anteriores.

Iniciar la actividad en el plazo máximo de un mes desde la resolución que conceda el pago único y siempre en fecha posterior a la solicitud.

No haber compatibilizado la prestación por desempleo y el ser autónomo en los 24 meses anteriores.

Además, es importante saber que la solicitud debe hacerse antes de la fecha de nuestra incorporación a la cooperativa, a la nueva sociedad laboral o al alta del inicio de actividad como autónomo. Y en cuanto al dinero que se puede percibir, puede ir desde los 2.240 hasta los 37.800 euros, en función de la persona y su historial.

Cómo solicitar la capitalización del paro

Puede ocurrir que se esté cobrando el paro y la persona quiera proceder a la capitalización. En este sentido, el SEPE informa de que es necesario que a la persona le queden, al menos, tres mensualidades de prestación pendientes de abono. Para proceder a la solicitud de la capitalización, o pago único de la prestación por desempleo, es necesario acudir a la página oficial del SEPE. Concretamente, al apartado de "Emprendedores y Autónomos" y al de "Prestaciones para emprendedores y autónomos".

Una vez los usuarios hayan llegado a este punto, deben acceder al apartado de realizar el trámite online. Si el usuario lo prefiere, también puede hacerlo de forma presencial, solicitando una cita para la oficina de prestaciones que le quede más cerca.

Una oficina de empleo de la Comunidad de Madrid. EFE

Hay que recordar que la capitalización del paro es una medida que se puso en marcha el pasado 1 de septiembre de 2023. Desde este día, los trabajadores indefinidos que quieran capitalizar su prestación por desempleo podrán hacerlo siempre que reúnan todos los requisitos.

El dinero se abonará como pago único la cuantía de la prestación, calculada en días completos, restándose el importe que corresponda al interés legal del dinero. Además, las prestaciones por desempleo percibidas en la modalidad de pago único están exentas del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) siempre que se destinen a la finalidad para la que se han concedido.

En caso de no obtener la prestación en su totalidad, el importe restante se podrá recibir mediante abonos mensuales para subvencionar su cotización a la Seguridad Social. En caso de recibir el pago único, no podrá volver a percibir prestación por desempleo hasta que no transcurra un tiempo igual al que corresponda la capitalización.