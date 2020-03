ATA pide al Gobierno que autónomos y empresas no coticen durante dos meses

El presidente de la asociación de autónomos ATA, Lorenzo Amor, ha pedido este sábado al Gobierno que suspenda las cotizaciones de autónomos y empresas durante los dos próximos meses: "A ingresos cero, cotización cero".



En unas declaraciones remitidas a los medios, el también vicepresidente de la patronal CEOE ha solicitado al Gobierno que, durante los dos próximos meses, los autónomos no tengan que pagar su cuota ni las empresas que cotizar a la Seguridad Social, porque no van a tener ingresos.



"En momentos excepcionales, medidas excepcionales", ha dejado claro Amor, quien ha instado al Gobierno a que "no deje a los autónomos en la cuneta, porque estamos en situación de alarma.



Asimismo, ha enviado un mensaje de "ánimo y fuerza" a todos los autónomos porque, según ha asegurado, "esta batalla la vamos a ganar" superando al virus, para lo que ha pedido a todos que "se queden en casa", porque "es lo que toca".