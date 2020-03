Álvarez (UGT) denuncia el retraso en la protección a empresas y trabajadores

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado que la economía se está resintiendo de forma "dramática" por la crisis del coronavirus y que "vamos tarde" en la respuesta que desde el Gobierno se está dando para paliar sus efectos sobre empresas y trabajadores.



En una entrevista con Efe, el líder de UGT ha considerado "correctos" los "mecanismos excepcionales" como la declaración del estado de alarma que proclamará este sábado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



"El Gobierno tiene que ir poniendo en marcha instrumentos para conseguir frenar la expansión del coronavirus y acabar con él", ha dejado claro Álvarez, quien ha citado como ejemplo la posibilidad de movilizar la sanidad privada o utilizar instalaciones militares, si fuera necesario para atender a la población.



No obstante, ha lamentado el retraso en la aprobación de más medidas en el ámbito laboral. "Llevamos días insistiendo en que hay que tomar medidas", ha dicho el líder de UGT, quien mantuvo el pasado jueves una reunión junto al sindicato CCOO y las patronales CEOE y Cepyme con el presidente del Gobierno, al que presentaron un documento consensuado con propuestas para paliar los efectos de esta crisis en empresas y trabajadores.



"La única noticia medianamente positiva, porque no está garantizado el cien por cien del acuerdo, es que esperamos que el Consejo de Ministros extraordinario de este sábado cambie las reglas de los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) para que se puedan ejecutar con garantías y con la agilidad necesaria", ha confiado Álvarez. "Está pendiente de una formalidad, pero hay acuerdo", ha dicho.



No obstante, quedaría pendiente la dotación presupuestaria para la Seguridad Social que solicitaron patronal y sindicatos a Sánchez, para cubrir el coste de esos ERTE, permitiendo a los trabajadores que vean suspendidos sus contratos cobrar una prestación por desempleo, poniendo después "el contador a cero" y sin periodo de carencia, es decir, aunque no hayan generado los derechos.



Por otro lado, sobre la prestación extraordinaria para los padres que se vean obligados a reducir la jornada para cuidar a sus hijos tras el cierre de colegios, Álvarez ha señalado que "no sabe" si será aprobada ni cuándo, ya que de momento los agentes sociales no han podido estudiar el detalle de esta medida.



También desconoce cuándo tiene pensado el Gobierno adoptar la moratoria en el cobro de las cuotas a la Seguridad Social, un asunto que, al igual que en los aplazamientos en el ámbito tributario, Álvarez considera que en realidad deberían suspenderse.



"Si no hay actividad, es lo razonable. Esto ha de llevarse al ámbito de los impuestos municipales y autonómicos" y aplicarse, con toda seguridad, a los trabajadores autónomos y, en el caso de las empresas, analizando caso por caso.



El líder de UGT se ha mostrado preocupado asimismo por la posibilidad de que "algún fondo buitre" aproveche la caída del valor en Bolsa de algunas compañías para apropiársela, sobre todo aquellas privadas pero con carácter de servicio de interés general, por lo que ha pedido al Gobierno que "tome medidas integrales".