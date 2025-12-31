Las regiones soberanas marcan un 2025 en el que triunfa el modelo 'multicloud'

La computación en la nube sigue siendo protagonista indiscutible de las estrategias de TI de todo tipo de compañías. Sobre todo en la era de la inteligencia artificial, tecnología con la que conforma un binomio ya indisoluble. Pero más allá de analizar tendencias que se mantienen inmutables, este 2025 que nos acaba de dejar se ha caracterizado por dos movimientos muy destacados.

El primero, una fuerte moda de repatriación de datos críticos hacia entornos privados. Esto sin desmerecer a la nube pública, por lo que ahora el estándar de facto que se consolida es el multicloud.

Este factor ha ayudado al florecimiento de más centros de datos en España, convertidos ya en el corazón de la economía digital. Aquí, la inversión prevista hasta 2026 supera los 8.000 millones de euros.

Sin duda hay otras palancas que tiran de estas cifras, como la necesidad de proximidad a los usuarios, la baja latencia o la eficiencia energética. Pero si hay otra clave, y esta es la segunda gran oleada que se ha producido, es la de la soberanía digital en el Viejo Continente.

Y es que, la complejidad legislativa de la Unión Europea (UE) está obligando a las grandes tecnológicas norteamericanas a adecuar su oferta en el terreno.

A saber, la instalación de regiones cloud multimillonarias a lo largo y ancho de la geografía, con España, como hemos dicho, aventajándose como uno de los enclaves principales.

Durante todo el año, DISRUPTORES - EL ESPAÑOL ha contado los detalles de estas tendencias; tanto desde el punto de vista de la computación en la nube en sí misma como de los entresijos de la soberanía digital y de la normativa europea al respecto.

La regulación, vital durante 2025

En concreto, la soberanía del dato está regulada por normas como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas inglesas), de 2018, y otras más recientes, como el Data Act, que se detiene en la residencia y el control de la información por parte de las empresas comunitarias.

Este foco ha generado a su vez una fuerte demanda en el mercado, sobre todo en sectores hiperregulados como banca, sanidad o Administraciones públicas.

También la pionera y polémica, a partes iguales, ley de inteligencia artificial, que establece una serie de obligaciones y prohibiciones (aunque se ha reabierto un proceso de debate) basadas en los distintos niveles de riesgo de su uso.

En cualquier caso, y a pesar de los esfuerzos que están haciendo las big tech, muchos de los jugadores nacidos en Europa claman que no hay otra manera de cumplir que la de ostentar un ADN comunitario y no por tener los datos alojados en el territorio con estas regiones. De hecho, estos inciden en que es necesario aprovisionarse de tecnología europea fabricada por europeos.

Los jugadores norteamericanos aglutinan esfuerzos

No obstante, el asentamiento de regiones soberanas cloud por parte de estos actores norteamericanos está animando el mercado. No porque sean de reciente creación, sino porque en los últimos 12 meses estas empresas están redoblando sus esfuerzos.

Es el caso de Oracle, que ha inaugurado su tercera región en el país con un gasto de más de 930 millones de euros y en modalidad de colocation con Telefónica.

También Paco Salcedo, presidente de Microsoft España, desgranaba en esta entrevista cómo la región de datos en Aragón “nos pondrá en un lugar totalmente privilegiado en Europa”. Su apertura se estima para 2030, amén de la de Madrid, que cuenta ya con más de 1.600 clientes.

Estos son solo dos grandes ejemplos de cómo está cambiando la economía y la tecnología del país. Por contraposición, también hay indicadores que aseguran que España suspende en soberanía digital con respecto a otros países como Alemania o Finlandia.

Un estudio de Nextcloud nos sitúa a la cola del ranking junto a Reino Unido, Italia, Bélgica, Dinamarca o Noruega, y muy lejos de las ya citadas, alegando, entre otras razones, que el sector público todavía depende en gran medida de proveedores de tecnología extranjeros.