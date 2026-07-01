Hace apenas dos años millones de personas empezaron a hacer una pregunta inesperada a la inteligencia artificial: «¿Cómo puedo encontrar mi verdadera pasión?». La escena resulta fascinante. Nunca habíamos tenido acceso a tanto conocimiento ni a tantas posibilidades de aprendizaje y, sin embargo, seguimos esperando que alguien —o ahora algo— nos revele aquello a lo que deberíamos dedicar nuestra vida. Quizá el problema no esté en la respuesta. Quizá la pregunta sea incorrecta.

Durante mucho tiempo hemos entendido la pasión como un descubrimiento. Imaginábamos que existía una actividad capaz de despertar un entusiasmo inmediato y que, una vez encontrada, el esfuerzo surgiría de manera natural. Sin embargo, la historia de algunas de las personas que transformaron nuestro conocimiento del mundo parece contar exactamente lo contrario.

Antes de publicar El origen de las especies, Charles Darwin dedicó cerca de ocho años al estudio de un grupo de organismos que difícilmente asociaríamos con una revolución científica: los percebes. Aquella investigación parecía obsesivamente específica. Muchos de sus contemporáneos no comprendían por qué uno de los naturalistas más brillantes de su generación invertía tanto tiempo en un problema aparentemente menor. Sin embargo, fue precisamente esa inmersión paciente la que le permitió comprender la extraordinaria variabilidad de las especies y consolidar muchas de las ideas que terminarían cambiando la biología para siempre. Darwin no encontró una pasión completamente formada. La construyó a través de la curiosidad, el aprendizaje y la perseverancia.

Esta diferencia resulta especialmente relevante en la era de la inteligencia artificial. Hoy podemos aprender prácticamente cualquier disciplina con una velocidad impensable hace solo unos años. Un asistente conversacional explica conceptos complejos, propone ejercicios, resume investigaciones, genera ejemplos y responde preguntas en cuestión de segundos. El acceso al conocimiento deja de ser la principal barrera. Paradójicamente, cuanto más fácil resulta aprender cualquier cosa, más importante se vuelve decidir qué merece realmente nuestra atención.

Durante décadas hemos repetido un consejo bienintencionado: "Encuentra tu pasión". Sin embargo, la psicología contemporánea lleva años sugiriendo una idea diferente. Robert J. Vallerand, uno de los investigadores que más ha estudiado este fenómeno, distingue entre la pasión armoniosa y la pasión obsesiva. La primera se desarrolla cuando una actividad pasa a formar parte de nuestra identidad de forma libre y equilibrada.

Nos impulsa a seguir aprendiendo sin desplazar el resto de nuestra vida. La segunda acaba dominando a la persona hasta convertir el interés en dependencia. Lo relevante no es únicamente la intensidad de la pasión, sino la forma en que esta se desarrolla y se integra en nuestra vida.

Las investigaciones de Edward Deci y Richard Ryan ayudan a comprender por qué. Su teoría de la autodeterminación muestra que la motivación más estable rara vez depende únicamente de recompensas externas como el dinero, el reconocimiento o el prestigio. Surge cuando elegimos libremente un camino, percibimos que progresamos y encontramos sentido en lo que hacemos. La pasión no aparece necesariamente antes del esfuerzo. Muy a menudo nace precisamente gracias a él.

Esta conclusión cuestiona una de las creencias más extendidas de nuestro tiempo. Solemos pensar que primero sentimos pasión y después decidimos comprometernos. Sin embargo, en innumerables ocasiones el proceso ocurre en sentido inverso. Todo comienza con una curiosidad modesta, casi imperceptible. Dedicamos tiempo a comprender un tema, empezamos a descubrir matices que antes pasaban inadvertidos y desarrollamos nuevas capacidades para interpretarlo. La curiosidad impulsa la exploración. La exploración desarrolla competencia. La competencia fortalece la motivación. Y la motivación sostenida termina convirtiéndose en pasión.

Nunca habíamos dispuesto de una herramienta capaz de acelerar tanto ese proceso como la inteligencia artificial. Podemos explorar disciplinas desconocidas, experimentar con nuevas ideas y recibir explicaciones adaptadas a nuestro nivel de conocimiento de manera prácticamente instantánea. Utilizada de este modo, la IA puede convertirse en uno de los mayores aceleradores del aprendizaje y la exploración intelectual de la historia.

Pero esa misma capacidad encierra un riesgo menos evidente. Cuando todas las respuestas parecen estar al alcance de un clic, podemos empezar a confundir información con comprensión. Aprender deja de ser un proceso de exploración para transformarse en un consumo rápido de respuestas. La velocidad aumenta, pero no necesariamente la profundidad.

Aquí resulta especialmente sugerente la reflexión de Cal Newport, quien lleva años defendiendo que la capacidad para concentrarse profundamente se está convirtiendo en uno de los recursos más escasos de la economía del conocimiento. Quizá la inteligencia artificial cambie radicalmente la forma en que aprendemos, pero difícilmente sustituirá la decisión de dedicar miles de horas a comprender un problema complejo.

Y aquí aparece una diferencia decisiva. La inteligencia artificial puede resumir miles de libros, generar cientos de hipótesis o proponer innumerables soluciones. Pero todavía no puede decidir qué pregunta merece diez años de nuestra vida. No puede experimentar esa mezcla de curiosidad, compromiso y perseverancia que lleva a un investigador a regresar durante décadas sobre el mismo problema, a un emprendedor a reconstruir una empresa después de cada fracaso o a un artista a perfeccionar una técnica durante toda una existencia.

Quizá por eso diferentes investigaciones empiezan a apuntar hacia un cambio silencioso. A medida que la inteligencia artificial democratiza el acceso al conocimiento, las diferencias entre profesionales dependen cada vez menos de la cantidad de información que poseen y cada vez más de su capacidad para formular mejores preguntas, aprender continuamente y sostener proyectos complejos durante largos periodos de tiempo. El acceso al conocimiento tiende a democratizarse. La curiosidad, la perseverancia y el propósito siguen siendo extraordinariamente difíciles de replicar.

Esta transformación también modifica la naturaleza de la ventaja competitiva. Durante décadas las organizaciones compitieron por atraer más información, más tecnología o más recursos. Todo ello continúa siendo importante, pero resulta cada vez más accesible. En cambio, sigue siendo extraordinariamente difícil replicar a una persona o a un equipo que lleva quince o veinte años explorando un mismo problema con una curiosidad inagotable. La pasión deja entonces de ser únicamente una emoción. Se convierte en un activo estratégico.

Quizá por eso la conversación sobre inteligencia artificial necesita incorporar una pregunta distinta. Nos preguntamos qué tareas desaparecerán, qué profesiones cambiarán o qué habilidades tendrán más valor. Son debates imprescindibles. Pero existe otro igual de importante: ¿qué será capaz de mantener viva nuestra curiosidad cuando las respuestas dejen de ser escasas?

Porque tal vez la gran ventaja competitiva de la próxima década no pertenezca únicamente a quienes utilicen mejor la inteligencia artificial. Pertenecerá a quienes sepan utilizarla para seguir haciendo mejores preguntas, explorar con mayor profundidad y dedicar años a comprender aquello que consideran verdaderamente importante. La inteligencia artificial puede responder millones de cuestiones. Pero sigue existiendo una decisión que continúa siendo profundamente humana: elegir cuál de todas ellas merece una parte importante de nuestra vida.

***Paco Bree es profesor de Deusto Business School, Advantere School of Management y asesor de Innsomnia Business Accelerator.