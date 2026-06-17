Hay una frase que escucho con frecuencia en conversaciones con directivos, emprendedores y profesionales de prácticamente cualquier sector. Aparece después de hablar de estrategia, innovación, crecimiento o transformación. A veces surge como una queja. Otras veces como una constatación resignada. Pero el mensaje suele ser siempre el mismo: “No tengo tiempo”.

La afirmación resulta paradójica porque vivimos en una época que ha dedicado enormes cantidades de talento, inversión y tecnología precisamente a ahorrar tiempo. Herramientas capaces de automatizar tareas, resumir documentos, organizar agendas, generar informes o acelerar procesos prometen liberar horas que antes parecían inevitables. La inteligencia artificial multiplica todavía más esa capacidad. Sin embargo, cuanto más avanzan estas tecnologías, más frecuente parece ser la sensación de que el tiempo sigue faltando. Nunca hemos dispuesto de tantas herramientas para ahorrar tiempo y, aun así, seguimos percibiéndolo como un recurso insuficiente.

La paradoja obliga a replantear el problema. Todos seguimos disponiendo de las mismas veinticuatro horas. Lo que ha cambiado radicalmente es la cantidad de opciones, estímulos, oportunidades y demandas que compiten por ocuparlas. El tiempo sigue siendo finito. Lo que se ha vuelto escaso es nuestra capacidad de dirigir la atención.

Hace casi dos mil años, Séneca observó algo que continúa siendo extraordinariamente actual. Mientras los ciudadanos romanos protegían cuidadosamente sus propiedades y posesiones, entregaban su tiempo con una facilidad sorprendente. Su reflexión no era una crítica a la ambición ni al trabajo duro, sino una advertencia sobre la falta de conciencia con la que muchas personas distribuían el recurso más limitado de todos. La cuestión no era cuánto tiempo tenía una persona, sino cómo decidía emplearlo.

La actividad puede multiplicarse. La atención sigue siendo limitada. Y precisamente por eso la conversación sobre el tiempo se ha convertido en una conversación sobre prioridades. Esta tensión aparece también en algunos debates recientes sobre inteligencia artificial. Un artículo de Harvard Business Review planteaba una pregunta sencilla e incómoda: ¿qué hacemos con el tiempo liberado? Si la IA permite realizar determinadas tareas más rápido, la respuesta suele ser inmediata. Hacemos más tareas y asumimos más compromisos. Sin embargo, la verdadera oportunidad podría ser otra: utilizar parte de ese tiempo para desarrollar mejor criterio.

Esta idea conecta con trabajos recientes impulsados por el World Economic Forum. A medida que la automatización y la inteligencia artificial asumen más tareas operativas, aumentan de valor capacidades como el pensamiento crítico, el juicio, la creatividad, la toma de decisiones y el liderazgo. La ventaja competitiva ya no depende únicamente de hacer más cosas. Depende de decidir qué merece realmente ser hecho. Las organizaciones que no aprendan a proteger la atención de sus equipos corren el riesgo de automatizar procesos mientras deterioran la calidad de sus decisiones.

William James comprendió esta realidad mucho antes de internet o los teléfonos inteligentes. A finales del siglo XIX escribió que nuestra experiencia está determinada por aquello a lo que prestamos atención. Lo que observamos, recordamos y valoramos depende en gran medida de ella. La atención no es simplemente un recurso cognitivo. Es uno de los principales arquitectos de nuestra vida.

El problema es que hoy no competimos únicamente contra agendas llenas. Competimos contra sistemas diseñados para capturar atención. Scroll infinito, notificaciones permanentes, plataformas optimizadas para prolongar el tiempo de uso y una creciente utilización de inteligencia artificial para tareas personales generan una presión constante sobre nuestra concentración. Durante décadas nos preocupó la escasez de información. Hoy convivimos con el problema contrario: la abundancia. El desafío ya no consiste en acceder a más datos, sino en proteger la atención necesaria para transformarlos en criterio.

Para Hartmut Rosa, una de las características centrales de la modernidad es la aceleración permanente. La eficiencia genera capacidad, la capacidad genera oportunidades y las oportunidades generan compromisos. El resultado es paradójico: los avances destinados a ahorrar tiempo refuerzan la sensación de escasez.

Existe además un concepto económico que ayuda a comprender mejor este fenómeno: coste de oportunidad. Cada vez que elegimos una opción renunciamos simultáneamente a otras posibilidades. Precisamente porque el tiempo es finito, cada decisión tiene valor.

Esta realidad resulta especialmente importante para las personas ambiciosas. Quienes desean construir algo relevante suelen enfrentarse a una tentación constante: mantener abiertas más posibilidades y decir sí a más oportunidades. Sin embargo, cada sí implica múltiples no, aunque esos no permanezcan visibles en el momento de decidir.

Muchos directivos creen que tienen un problema de gestión del tiempo cuando en realidad tienen un problema de prioridades. La cuestión no es únicamente qué están haciendo, sino qué están dejando de hacer cada vez que aceptan un nuevo compromiso. Comprender el coste de oportunidad obliga a elegir.

Aquí aparece una tensión especialmente interesante. Durante años hemos asociado la ambición con hacer más, participar en más proyectos, asumir más responsabilidades y mantener abiertas más posibilidades. Sin embargo, las contribuciones verdaderamente relevantes rara vez surgen de la dispersión.

Lorenzo Ghiberti dedicó veintisiete años a completar las puertas orientales del Baptisterio de Florencia. La lección no está en la duración de la obra, sino en la prioridad que sostuvo durante casi tres décadas. Ghiberti entendió algo que seguimos olvidando con frecuencia. Las grandes realizaciones no suelen ser el resultado de multiplicar actividades. Suelen ser el resultado de concentrar atención.

La ambición moderna suele confundirse con acumulación. Más reuniones, más proyectos, más iniciativas, más compromisos. Sin embargo, las grandes obras suelen exigir exactamente lo contrario. Oliver Burkeman ha desarrollado esta idea al cuestionar la expectativa imposible de que algún día conseguiremos hacerlo todo. Vivir implica elegir. Y elegir implica renunciar. La profundidad exige renuncia. La excelencia exige foco.

Esta reflexión conecta directamente con el trabajo de Cal Newport sobre el trabajo profundo. Para Newport, la capacidad de concentrarse durante largos periodos se ha convertido en una ventaja extraordinariamente escasa. Las grandes contribuciones rara vez nacen de la fragmentación. Nacen de sostener el foco el tiempo suficiente para transformar una idea en realidad.

Quizá por eso la conversación sobre el tiempo necesita evolucionar. Durante años hemos buscado herramientas para gestionar mejor nuestras agendas. Sin embargo, la cuestión fundamental podría ser otra. No se trata únicamente de organizar horas. Se trata de decidir conscientemente dónde colocamos nuestra atención, nuestra energía y nuestra capacidad de crear valor.

Séneca probablemente reconocería esta paradoja. Vivimos rodeados de tecnologías capaces de ahorrarnos tiempo y, al mismo tiempo, sentimos que nunca tenemos suficiente. Tal vez porque el verdadero desafío nunca consistió en acumular más minutos, sino en decidir qué hacer con ellos. La diferencia entre una vida dispersa y una vida significativa depende de la claridad con la que elegimos aquello que merece ocuparla.

Porque, al final, la pregunta relevante no es cuánto tiempo tenemos. La pregunta verdaderamente importante es qué estamos construyendo con la parte limitada de vida que estamos dispuestos a dedicarle.

*** Paco Bree es profesor de Deusto Business School, Advantere School of Management y asesor de Innsomnia Business Accelerator.