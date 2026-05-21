Sergi Fabregat (Food 4 Future): "Este el momento de construir ecosistemas alimentarios inteligentes"

Las claves

Las claves Generado con IA Food 4 Future se consolida como referente en la transformación del sector alimentario, promoviendo ecosistemas alimentarios inteligentes y sostenibles. El evento en Bilbao destaca tres ejes principales: inteligencia artificial en la industria, conexión entre alimentación y salud, y fábricas del futuro con tecnologías como los gemelos digitales. La edición de 2026 reúne a más de 40 CEOs de grandes empresas, marcando un récord de participación de alta dirección y fomentando la innovación abierta junto a startups e inversores. El congreso aborda también retos geopolíticos, la hiperregulación y la necesidad de colaboración entre industria, administración e innovación para alimentar a más personas con menos recursos.

Sergi Fabregat lleva años repitiendo que la alimentación vive su propio momento de ruptura, el mismo que el automóvil experimentó hace una generación. Que la comparación ya no suene hiperbólica dice mucho de lo que ha cambiado el sector en poco tiempo y de lo que Food 4 Future ha conseguido en apenas seis ediciones. A días de que Bilbao vuelva a acoger el evento que dirige, su máximo responsable analiza para DISRUPTORES las claves de la evolución temporal de este sector y este evento.

"Ya no hablamos de producir alimentos, estamos hablando ya de construir ecosistemas alimentarios inteligentes", detalla Fabregat. "Si le ponemos los grandes retos que tenemos a nivel de geopolítica, sostenibilidad, costes energéticos, presiones regulatorias, la resiliencia de la cadena de suministro y unos consumidores cada vez más exigentes, la tecnología ya no es opcional: pasa a ser absolutamente estratégica".

Tres grandes ejes vertebran el programa de este año. El primero es, como no, la IA: "La inteligencia artificial está dejando de ser una demo y se está empezando a convertir en una infraestructura industrial que se está utilizando para predecir demanda, reducir el desperdicio alimentario, optimizar el consumo energético, mejorar la calidad y hasta formular nuevos productos", detalla Fabregat.

El segundo eje conecta alimentación y salud, una frontera que según Fabregat está desapareciendo ante nuestros ojos: "Hablaremos de nutrición personalizada, de alimentos funcionales, de la prevención de enfermedades, de cómo alargar la vida a través de la alimentación, de cómo buscar el bienestar. Estamos yendo hacia una alimentación mucho más inteligente y personalizada", sostiene el director de F4F.

El tercero es el de las fábricas del futuro, y aquí Fabregat recurre a un ejemplo concreto: la alianza entre PepsiCo y Siemens en torno a los gemelos digitales, "fábricas alimentarias que se podrán probar primero en digital antes de que existan físicamente, con lo cual esto permite reducir errores, ahorrar costes, ser mucho más eficientes y avanzar muchísimo también en sostenibilidad."

Sostenibilidad real

Sobre la sostenibilidad, Fabregat tiene una fuerte opinión formada, así como cierto cansancio acumulado respecto a este tema.

"Parecía que la sostenibilidad era un tema del departamento de marketing. Lo que queremos es demostrar que la sostenibilidad es tecnología con impacto, porque reduce el consumo de agua, reduce el desperdicio alimentario, y esto es gracias a la aplicación real y tangible de inteligencia artificial, de sensores, de automatización y de análisis de datos".

La distinción no es menor: en un sector donde el greenwashing ha sido durante años moneda corriente, insistir en que la sostenibilidad se mide en kilovatios ahorrados y toneladas no desperdiciadas tiene más valor político y comercial que cualquier informe, presentación o promesa de impacto.

Una edición de récord

La cifra que más enorgullece a Fabregat en esta edición no es la de visitantes ni expositores, aunque las ofrece con precisión ante la petición de este escribano: 8.000 profesionales, 250 firmas expositoras, 300 ponentes repartidos en cuatro auditorios con agendas segmentadas por perfil y sector. Lo que le resulta genuinamente singular es el nivel de este curso.

"Este año es la edición con más CEOs de la historia: vamos a tener a más de 40 aquí" El listado que despliega a continuación Fabregat (Danone, Unilever, Ferrero, Nestlé, Campofrío, PepsiCo, entre otros) confirma que algo ha cambiado en la actitud de la alta dirección hacia este tipo de foros: "Siempre nos han enviado sus equipos, pero este año tenemos las primeras espadas de la alta dirección poniendo su estrategia en Bilbao. Y eso para mí es un titular muy potente".

El otro motivo de orgullo que Sergi Fabregat subraya con especial énfasis es la celebración de su congreso europeo de innovación abierta integrado en el marco del evento: "Queremos que las grandes corporaciones, startups e inversores trabajen juntas, para lo que presentamos cuatro líneas de grandes retos: nuevos ingredientes, reducción del desperdicio alimentario y proteínas alternativas. Queremos crear este círculo de innovación abierta real, que el entorno nos ponga a trabajar y que se pueda ver cómo se lleva a cabo".

En este espacio participan además corporaciones latinoamericanas que llegan con el viento del acuerdo Mercosur en la espalda y con retos concretos que lanzar ante el ecosistema de startups europeo. Una presencia internacional en la que también figura Italia, como país invitado: "Es uno de los ecosistemas con mayor crecimiento en Europa, con más de 500 startups activas, un crecimiento superior al 20% y más de 120 millones de euros invertidos en agricultura en el último año", detalla Fabregat. "Esto va mucho con España, la combinación entre tradición alimentaria, industria e innovación".

Un contexto volátil

El contexto geopolítico, inevitablemente, entra en la conversación con Sergi Fabregat, porque no son pocos los aranceles, el proteccionismo creciente y las cadenas de suministro bajo presión constante.

El director de Food 4 Future no esquiva el asunto, aunque sí calibra las palabras: "Estamos volviendo a hablar de aranceles que no oíamos desde hace muchos años, los países se están volviendo cada vez más proteccionistas y esto tiene un impacto en las cadenas globales. Es lo que queremos poner a debate en el evento". Admite, sin eufemismos, que algunas posiciones norteamericanas han declinado participar este año y pone el acento en un flanco que considera infravalorado: "Se ha aprobado un nuevo acuerdo entre Oceanía, Australia y la Unión Europea que tendrá un impacto importante en la actividad económica europea, y también vamos a hablar sobre ello".

En ese punto emerge otro de los mensajes que Food 4 Future quiere depositar ante el estamento institucional que estará presente en Bilbao -empezando por el Gobierno vasco, el Ministerio de Agricultura, el de Industria y, si los planes no se tuercen, representantes de la UE: "Hay una hiperregulación cada vez mayor que no ayuda a nuestros fabricantes. Queremos conectar industria, administración e innovación porque si las acciones van a ser eficaces será porque están todos los actores involucrados".

Cuando se le pide una definición última de lo que es Food 4 Future en 2026, Fabregat descarta el etiquetado fácil: "Para mí no es un evento sectorial. Es una representación de cómo la tecnología, la ciencia y la industria se están uniendo para resolver uno de los mayores retos que tenemos a nivel global: alimentar a más gente con menos recursos, de una manera más eficiente, más sostenible e inteligente". La cita está anotada en el calendario, en Bilbao los próximos 27 y 28 de mayo.