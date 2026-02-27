Mujeres empresarias invisibles: conciliación, financiación y falta de visibilidad siguen marcando la brecha

Las claves nuevo Generado con IA Las mujeres empresarias en España enfrentan barreras como la conciliación laboral y familiar, el acceso limitado a financiación y la falta de visibilidad. El 59% identifica la conciliación como el principal obstáculo para emprender y el 84,9% de las mujeres reconoce dificultades para obtener financiación externa. La digitalización supone un reto: un 22,1% de empresarias tiene dificultades para usar herramientas digitales y un 9,5% no ha logrado digitalizar su empresa. Los premios Master Women, impulsados por Mastercard y ASEME, buscan visibilizar a empresarias de pymes; Sara Sorribes fue la ganadora de esta edición.

No suelen acaparar titulares, pero sostienen una buena parte de la economía. Las mujeres que lideran pequeñas y medianas empresas en España impulsan negocios y generan empleo, aunque todavía lo hacen en un entorno marcado por barreras estructurales y un menor acceso a recursos.

Puede parecer un discurso manido, pero refleja una realidad persistente que también percibe la sociedad: el 45,7% de los españoles cree que las mujeres parten en desventaja a la hora de emprender y ocho de cada diez consideran que la presencia femenina es esencial para el tejido productivo.

Son parte de las conclusiones que revela el informe Radiografía del emprendimiento femenino en España, elaborado por Mastercard a partir de 1.500 encuestas realizadas el pasado mes de enero. Un documento que también recoge que el 43,1% de los participantes considera "deficiente o muy deficiente" el apoyo al emprendimiento en nuestro país.

Más allá de los datos, la presentación del reunió este jueves en Madrid a voces autorizadas para analizar qué está pasando para que las empresarias sigan siendo, en muchos casos, invisibles. A pesar de ser, como defendió Juan Pablo Vivas, director general de Mastercard en España, una “pieza fundamental para mantener la economía local”.

Como recordó Gricell Garrido, presidenta de la Asociación Española de Mujeres Empresarias (ASEME), "el verdadero músculo económico no está únicamente en las startups de alto crecimiento, sino en las pequeñas empresas que sobreviven a las crisis y sostienen comunidades enteras".

Porque para ella, hablar de emprendiniento femenino es hablar de empresarias. Y aportó uno de los datos más destacados de esta jornada: "en España existen 650.000 mujeres empresarias en un contexto en el que el 87% del tejido empresarial corresponde a las pymes".

Sin embargo, el avance hacia la igualdad sigue siendo lento. Garrido advirtió que "la paridad aún no existe" y citó las estimaciones del Foro Económico Mundial, que sitúan en 123 años el tiempo necesario para alcanzarla, y en hasta 150 años la plena participación económica femenina. Un escenario en el que lanzó una pregunta: "¿Podemos esperar tanto tiempo?".

El obstáculo de la conciliación

La principal barrera sigue siendo la conciliación. El 59% identifica las dificultades de compatibilizar la vida profesional y familiar como el principal obstáculo para poner en marcha un negocio, a pesar de los avances conseguidos en los últimos años. Un porcentaje que sube hasta el 67,7% entre las mujeres.

Ángela Sánchez, directora de Productos Minoristas en Banco Santander, mostró su sorpresa porque este problema continúe ahí. Sin embargo, para muchas mujeres la puesta en marcha de su propio negocio es precisamente la respuesta ante la falta de políticas que favorezcan compatibilizar los dos ámbitos de su vida: el personal y el profesional.

La empresaria Laura García, cofundadora y CEO de Zapato Feroz, explicó que “la conciliación es un asunto clave” y relató cómo “se cuestionó mi profesionalidad por ser madre, por la edad, por ser mujer”.

En su caso, el emprendimiento fue una forma de construir un modelo profesional propio. “Soy diseñadora y una de las cosas más difíciles a las que he tenido que enfrentarme es creerme empresaria. Me ha costado mucho en estos 10 años porque no encontré maneras diferentes de hacer las cosas, me he encontrado sola”.

Acceso desigual a financiación y recursos

La financiación aparece como otro de los grandes desafíos. Tres de cada cuatro empresarias en España (76,5%) han necesitado financiación externa, y el 81,9% afirma que acceder a ella fue "difícil o muy difícil".

Una barrera que les afecta más a ellas: el 84,9% de las mujeres reconoce dificultades, frente al 79,3% de los hombres. Además, el 66,8% inició su negocio con recursos propios, lo que refleja la dependencia del ahorro personal y del entorno más cercano, sobre todo familiares y amigos.

La presidenta de ASEME, subrayó que “los datos que tenemos hoy son contundentes. Las empresas fundadas exclusivamente por mujeres reciben sólo una fracción del capital de riesgo invertido en Europa (aproximadamente un 2% o menos del total) pese a que la actividad femenina no para de crecer”.

Garrido también reivindicó el papel de la pequeña empresa en la economía española y alertó de que “las cargas administrativas nos están asfixiando. No hay proporcionalidad sobre la regulación que tienen que cumplir las grandes empresas y las pymes”.

Brecha digital y necesidad de formación

La digitalización presenta una oportunidad, pero también un reto. Aunque cerca del 40% de los emprendedores reconoce que el uso de estas herramientas ha tenido un impacto positivo en su negocio, un 22,1% afirma que le cuesta utilizarlas y un 9,5% no ha podido digitalizar su empresa pese a querer hacerlo.

La ciberseguridad es otra preocupación creciente: el 33,3% señala la protección de datos como su principal inquietud, seguido de la complejidad técnica de mantener sistemas seguros (31,3%).

Paloma Real, presidenta de la División de Europa Occidental de Mastercard, destacó la necesidad de reforzar estas capacidades: “Falta educación financiera y digital. Sobre todo este último es un lastre”, advirtió.

Real manifestó, a su vez, el compromiso de la compañía con este objetivo: “Las mujeres emprendedoras son impulsoras clave del crecimiento, la innovación y el cambio social, y garantizar que tengan acceso a las herramientas y oportunidades adecuadas es esencial para su éxito en la economía digital actual”.

Más visibilidad

Más allá de la financiación o la digitalización, la visibilidad aparece como uno de los factores decisivos. Desde la experiencia, la cofundadora de Zapato Feroz reclamó que “los medios de comunicación den visibilidad a ejemplos desde un punto de vista positivo para las nuevas generaciones”, mencionando la necesidad de mostrar referentes cercanos. “Somos pocas, pero estamos creando una buena base”, añadió.

Real, por su parte, valoró positivamente el avance en visibilidad: “Más del 60% de los encuestados contestó que 'sí' cuando se les preguntó si podían mencionar un negocio liderado por una mujer, lo que demuestra que las mujeres sabemos generar impacto”.

Ángela de Miguel, presidenta de Cepyme, defendió que “apoyar a las pymes es apostar por el talento, por la igualdad de oportunidades real y por el progreso económico y social de España”, y recordó que, si existen barreras, “debemos trabajar para eliminarlas”.

Para Garrido, iniciativas como los premios Master Women, entregados al final del encuentro, buscan precisamente ese cambio: “Master Women no es solo un premio, es un acto de justicia económica para decirle a las mujeres ‘os vemos’”, afirmó, dirigiéndose a las empresarias presentes: “Representáis el futuro y la estabilidad social de este país”.