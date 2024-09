DISRUPTORES Innovations Awards 2024: estos son los finalistas en Gran Empresa y Empresa Mediana

El próximo 10 de octubre, y después del éxito de las pasadas ediciones, se celebrará en Madrid la cuarta edición de los DISRUPTORES Innovation Awards. Un evento que se ha consolidado como un referente en la innovación y la transformación digital en el ámbito hispanohablante. Estos premios son un reconocimiento a los proyectos y profesionales que están liderando el cambio, marcando el futuro de la digitalización en sectores clave de nuestra economía.

Hoy damos a conocer a los finalistas en dos categorías: Mejor Proyecto de Digitalización en Gran Empresa y Mejor Proyecto de Digitalización en Empresa Mediana. Cada una de estas iniciativas no solo refleja los avances dentro de las propias compañías, sino que también son ejemplo del impacto que la digitalización está teniendo en la competitividad de las industrias en las que operan y en la sociedad.



La ceremonia de entrega se celebrará en el Palacio de Neptuno en Madrid. con acceso solo para profesionales. Además de desvelar el ganador en cada una de las diez categorías, el evento será un punto de encuentro para los profesionales del sector. A los asistentes también se les entregará una nueva edición en papel del anuario ‘Los 50 más disruptores’, donde se recogen los proyectos de todos los finalistas junto a opiniones de representantes y figuras destacadas del sector.

La jornada contará con la colaboración de la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento de San Sebastián, el Gobierno de Aragón, la Junta de Extremadura, la Junta de Castilla - La Mancha, AWS, Mapfre, GTT (Gestión Tributaria Territorial) y Entelgy, entre otros.

DISRUPTORES INNOVATION AWARDS:

así se elige a los ganadores Los DISRUPTORES Innovation Awards 2024 son unos premios de prestigio que pasan un doble filtro. El primer cribado lo realiza el equipo editorial de DISRUPTORES eligiendo 50 finalistas entre los temas publicados durante los últimos 12 meses. Sobre esta selección, la votación final corre a cargo de un jurado ajeno al medio formado por 14 reputados miembros del ecosistema que ha determinado, con puntuaciones del 1 al 5 diferentes criterios, como su impacto en la propia organización, en el mercado y el ecosistema, el grado de disrupción tecnológica, su alineación con los criterios ESG (sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza) o el potencial, presente y futuro de la propuesta. Conoce a los diez vencedores de los Innovation Awards 2023 Se premian diez categorías, incluyendo Mejor startup o scaleup, Mejor aceleradora o incubadora, Mejor inversor, Mejor proyecto de digitalización en gran empresa, Mejor proyecto de digitalización en pyme, Mejor iniciativa impulsada por los centros tecnológicos o parques científicos, Mejor CIO, Mejor proyecto de investigación, Mejor proyecto público de apoyo a la digitalización y Mejor iniciativa digital en Latinoamérica.



MEJOR PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN EN GRAN EMPRESA

En un mundo donde el uso de herramientas digitales se ha convertido en un pilar fundamental para el éxito empresarial, la categoría de Mejor Proyecto de Digitalización en Gran Empresa reconoce los proyectos de compañías que han llevado a cabo su transformación tecnológica a gran escala, o la han implantado en procesos concretos para mejorar su operativa y eficiencia.

Cada una de las iniciativas finalistas de esta categoría en los DISRUPTORES Innovation Awards 2024 no solo muestran los avances que se han producido dentro de sus respectivas empresas, también representa el cambio que se está produciendo en sus industrias para abrazar esa digitalización que hará que nuestra economía sea más competitiva.

Amadeus

La única empresa tecnológica del Ibex 35, ha demostrado ser clave en la trasformación digital del front office para muchas firmas del sector turístico. Fundada en 1987 por Air France, Lufthansa, Iberia y SAS, Amadeus nació con el objetivo de crear un sistema de distribución global independiente para aerolíneas y agencias de viajes. Con sede en Madrid, esta multinacional se centra en resolver fricciones en todas las etapas del viaje, desde el aeropuerto hasta la gestión de reservas. Ha revolucionado la forma en que estas empresas interactúan con sus clientes, integrando tecnologías avanzadas como reconocimiento biométrico, inteligencia artificial, blockchain y realidad extendida, facilitando procesos de reserva, asignación de asientos y gestión de itinerarios.

Recientemente ha lanzado Outpayce, una nueva marca enfocada en servicios de pago, y ha obtenido una licencia como entidad de dinero electrónico del Banco de España, ampliando su oferta en el sector financiero; y también planea incorporar computación cuántica para optimizar el procesamiento de datos. La cotizada realzó en 2023 una inversión en I+D, que alcanzó los 1.115,6 millones de euros, lo que subraya su compromiso con la innovación tecnológica.

Acesur

Esta empresa sevillana productora de aceite de oliva, ha desarrollado Easy Taste, una nariz electrónica para analizar sus aceites. Esta herramienta identifica más de 125 sustancias volátiles en aceites de oliva y clasifica el producto según su aroma. Desarrollada junto a la Universidad de Córdoba y el laboratorio Indlab, su modelo matemático, con una tasa de acierto superior al 93%, ofrece una clasificación comercial basada en los aromas detectados, mejorando la productividad y reduciendo costes.

Unas de las ventajas de Easy Taste es que supera las limitaciones de la cata tradicional al aumentar la cantidad de análisis diarios de 12 a 50. Este sistema no solo mejora la precisión en la clasificación de aceites para designar su categoría, convirtiéndose en una herramienta esencial en Acesur, para incrementar su competitividad y la eficacia en la producción y comercialización de sus productos.

Aqualia

Aqualia, especializada en la gestión del ciclo integral del agua, ha desarrollado un sistema para poner solución al problema de las fugas y pérdidas en el suministro de agua. La empresa ha implantado en Denia (Alicante) medidores inteligentes que recopilan datos del consumo, que analizan mediante algoritmos avanzados. Gracias a esto, son capaces de detectar discrepancias significativas entre la demanda prevista y el consumo real, permitiendo identificar así posibles fugas en la red. El sistema envía alertas a los operarios con la ubicación de esas posibles pérdidas, mejorando así la capacidad de respuesta.

Además, Aqualia ofrece alertas a través de su app móvil para monitorizar consumos anómalos y permite a los clientes establecer límites de gasto y recibir notificaciones. Utilizando tecnologías como cloud computing, inteligencia artificial e IoT, la empresa ha mejorado la eficiencia en la distribución de agua y ha aumentado el rendimiento hídrico entre un 5% y un 8%. El sistema no solo ayuda a reducir las pérdidas de agua, que en España pueden alcanzar hasta 38 litros diarios por habitante, sino que también mejora la eficiencia en la distribución de este recurso hídrico

Mahou San Miguel

La mayor cervecera de España, ha transformado su centro de distribución en Alovera (Guadalajara) con la incorporación de una plataforma de robótica y automatización. Mahou San Miguel, que gestiona aquí el 80% de su mercancía para retail y grandes distribuidores en España y Portugal, ha reemplazado la mecanización tradicional por robots móviles automatizados (AMR), equipados con sensores y software de navegación que no solo optimizan la gestión de mercancías y mejoran la operativa, sino que también reducen los riesgos laborales de los empleados.

Estos robots trabajan en un área de 650 m2; dentro de los 54.000 m2; del centro, facilitando el picking y la preparación de palés con diferentes referencias, un proceso que antes se realizaba de manera secuencial. Equipados con sensores y guiados por códigos QR, estos robots alcanzan velocidades de hasta 1,5 m/s y manejan cargas de hasta 1.500 kg. Esta automatización no solo incrementa la eficiencia y precisión en el manejo de pedidos, sino que también mejora la ergonomía y seguridad de los operarios, demostrando cómo la robótica puede revolucionar la logística en la industria cervecera.

Ferrovial

Ferrovial ha implantado un modelo de digitalización que trata a los activos de infraestructura como si fueran clientes. Este enfoque utiliza una plataforma basada en CRM (Customer Relationship Management) para monitorizar y gestionar los datos generados por sensores y elementos IoT en infraestructuras como aeropuertos, autopistas y alumbrado urbano.

La integración de gemelos digitales y tecnología IoT, proporcionan datos precisos para el mantenimiento y operación de instalaciones, al mismo tiempo que permite a la compañía mejorar la eficiencia y economía de sus servicios gracias una gestión más inteligente y proactiva de sus activos. El sistema digitalizado no solo optimiza el mantenimiento y la operativa, sino que también permite la toma de decisiones informadas y en tiempo real, mejorando la seguridad y reduciendo riesgos.

MEJOR PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN EN EMPRESA MEDIANA

La categoría de Mejor Proyecto de Digitalización en Empresa Mediana destaca los esfuerzos de aquellas firmas que han llevado la digitalización a sus operaciones, mejorando sus procesos internos y la experiencia de sus clientes.



Este premio pone en valor la capacidad de estas organizaciones para integrar soluciones tecnológicas que transforman sus modelos de negocio, optimizan sus servicios y producen un impacto positivo en la sociedad.

Hospital Sant Joan de Déu

El Hospital Sant Joan de Déu ha avanzado en su digitalización con el proyecto Cortex. Una iniciativa que nació con una triple mirada: por un lado, evolucionar el Portal del Paciente hacia el contact center; impulsar el proyecto e-Care, basado en la atención no presencial; y desarrollar el Command Center que, a modo de torre de control aeroportuaria, debería gestionar de manera global el centro hospitalario y ofrecer información de todo lo que sucede en él.

Esta plataforma permite una monitorización global del hospital, gestionando desde la situación clínica de los pacientes hasta la ocupación de quirófanos, la UCI o la disponibilidad de camas al instante. Utilizando inteligencia artificial y machine learning, Cortex proporciona una atención más personalizada y proactiva, incluyendo tecnologías como pulseras digitales y robótica móvil para mejorar la comunicación y la gestión de pacientes, posicionando al hospital como líder en la integración de tecnología en el cuidado de la salud.

Museo del Prado

En la última década, el Museo Nacional del Prado ha experimentado una transformación digital significativa bajo el liderazgo de Javier Pantoja Ferrari, jefe del área de Desarrollo Digital. Entre los proyectos más significativos de estos años, está la implementación de una web semántica, que destaca por su capacidad de interrelacionar información de las obras de arte y sus autores con otros contenidos y activos del museo, como conferencias, documentos o exposiciones. Ya en 2019, el museo incorporó la inteligencia artificial para crear una línea del tiempo que permite a los usuarios descubrir contextos históricos mientras exploran obras de arte.

Además, las experiencias inmersivas y el uso de redes sociales han acercado el Prado a nuevos públicos a través de contenido atractivo y educativo. El departamento que dirige Pantoja no solo se encarga de las acciones orientadas a los usuarios y visitantes, sino también de la transformación interna del Prado, acompañando a cada departamento en sus proyectos digitales y gestionando datos, el nuevo oro que permite extraer todo el valor de una obra de arte.

PortAventura World

Hace cinco años, PortAventura World inició una ambiciosa transformación digital, con la migración a la nube, la gestión avanzada de datos y un equipo especializado en analizarlos como factores clave en este proceso. Con esta estrategia ya en marcha, también se creó una unidad de Innovación para colaborar con startups y diseñar, evaluar y escalar servicios digitales. El año pasado lanzaron una app, que ya se descargan el 40% de sus visitantes, para acceder a horarios, tiempos de espera y reservar espectáculos y restaurantes.

Sistemas como la cola virtual han optimizado la experiencia del visitante, mientras que la exploración de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, gemelos digitales o dispositivos IoT siguen impulsando su modernización y digitalización. Con 5,5 millones de visitas anuales y seis hoteles temáticos, este complejo dedicado al entretenimiento ya tiene en marcha nuevos proyectos como mejorar la conectividad en todo el complejo o desarrollar un chatbot para la app.

Sevilla F.C.

El Sevilla F.C. ha introducido la herramienta Scout Advisor, una plataforma impulsada por inteligencia artificial generativa con el objetivo de ayudar en su labor a los ojeadores, aquellas personas dentro de un equipo de fútbol que se dedican a identificar, seguir y captar jugadores, así como a analizar a sus rivales, automatizando el proceso de extracción de información de diferentes informes. Para ello, la aplicación se nutre con una extensa base de datos de más de 200.000 documentos.

Scout Advisor simplifica la búsqueda y análisis de jugadores mediante el procesamiento de datos cualitativos y cuantitativos, reduciendo el tiempo necesario para encontrar talentos adecuados de horas a minutos. Adaptada a las necesidades del club, esta herramienta permite una toma de decisiones más eficiente y ajustada, mejorando el proceso de fichajes y la captación de nuevos talentos.





Vand Arquitectura

Vand Arquitectura está siendo una pieza esencial en la rehabilitación de edificios construidos hace unas décadas y que a día no cumplen con los estándares mínimos de calidad. En Teruel, ya ha completado una intervención siguiendo el estándar Passivhaus, un certificado que garantiza una serie de criterios para asegurar una baja demanda de energía para calefacción y refrigeración, un excelente aislamiento y una buena calidad del aire interior para asegurar el bienestar de sus habitantes. Ahora, en invierno, las viviendas se mantienen entre 20,5 y 22º C; mientras que en verano, sin necesidad de aire acondicionado, las temperaturas no superan los 27º C.



Esta empresa española forma parte de la iniciativa europea OutPhi, destinada a monitorizar edificios para evaluar su eficiencia energética y confort tras su rehabilitación y liderada por el Instituto Passive House. La participación de Vand Arquitectura en el proyecto incluye la coordinación de casos de uso y el desarrollo de herramientas para calcular el ciclo de vida de materiales.