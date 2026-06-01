La startup española que se atreve a poner puertas al campo en la era de la IA agéntica: así se doblega la máquina

Las claves

Las claves Generado con IA Renaiss, startup española, ha lanzado RenLayer, una solución que ayuda a las empresas a controlar el uso y los costes de la inteligencia artificial en sus operaciones. La rápida implantación de la IA en empresas genera riesgos como sobrecostes, fuga de datos y falta de control sobre decisiones automatizadas y cumplimiento normativo. RenLayer actúa como capa intermedia para auditar, limitar y supervisar el consumo y la seguridad de los agentes de IA, especialmente en sectores regulados como banca, seguros o salud. Renaiss busca expandirse internacionalmente, con una filial en México y el objetivo de alcanzar un millón de euros de facturación anual antes de abordar una expansión más agresiva.

Mucho se ha hablado ya del control de la IA y la -siempre deseable- prevalencia del factor humano sobre la máquina, pero el día a día del mercado revela otra realidad. La urgencia de millones de compañías por subirse a la ola de esta tecnología tan disruptiva y transformadora les lleva, no en pocas ocasiones, a implementar unas soluciones sin una estrategia de valor bien diseñada que, al final, ocasionan sobrecostes difíciles de justificar y un terremoto en la cultura de la empresa.

Sería de necios hacer oídos sordos al potencial de la inteligencia artificial, pero ¿es posible aterrizarla teniendo el control de la misma en el campo de los costes económicos y el cumplimiento de las diferentes normativas?

Chatbots internos, asistentes para empleados, agentes automatizados o sistemas conectados a modelos como ChatGPT, Claude o Gemini forman ya parte de la operativa diaria de compañías de todos los tamaños. Pero a la misma velocidad que estas soluciones se despliegan en las organizaciones emerge una preocupación cada día más extendida: la IA avanza en las entrañas de estas empresas más rápido de lo que los humanos pueden controlarla.

El problema ya no es solo tecnológico. Directivos, responsables de compliance y equipos de ciberseguridad... nadie sabe exactamente cuánto se está gastando en inteligencia artificial, qué datos sensibles están saliendo hacia modelos externos ni qué agentes están tomando determinadas decisiones dentro de la organización.

Afortunadamente, el ecosistema emprendedor español cuenta con propuestas que arrojan luz a esta problemática. Renaiss es una de ellas. Con un equipo joven, una corta pero prometedora trayectoria y una propuesta sólida y en plena expansión, la compañía liderada por Javier Martín acaba de lanzar una solución, RenLayer, que se convierte en un aliado de medianas y grandes compañías para poner vallas al campo en la era de la IA.

"Hemos visto implementaciones donde un solo agente generaba costes de entre 10 y 25 euros por petición. Sin una capa intermedia que supervise y optimice ese consumo, el gasto puede dispararse en horas" Javier Martín, CEO y fundador de Renaiss y RenLayer

"Existe un miedo a perderte la ola. Se ha metido mucha presión desde la alta dirección de las empresas a utilizar la IA, y eso genera problemas. Lo que vemos cuando entramos con equipos de IT; están implantando tecnología pensando en que funciona como la de antes, pero la realidad es que no", afirma en entrevista con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL Javier Martín, CEO y fundador de Renaiss y RenLayer.

"Muchas compañías están implementando agentes y sistemas de IA sin una capa real de gobernanza, control u observabilidad. Esto genera nuevos riesgos de seguridad, pérdida de control del gasto y una nueva generación de legacy tecnológico que puede convertirse en un problema enorme a medio plazo".

La situación recuerda a momentos anteriores en la historia del sector tecnológico como el auge descontrolado del cloud o de determinados CRMs empresariales, donde muchas compañías adoptaron tecnología sin esa estrategia clara de gobierno o supervisión.

Pero la era de la IA es diferente. En la actualidad, el impacto puede ser mucho más rápido y complejo, insiste el CEO, con el consiguiente problema para la caja y cumplimiento legal de las empresas.

"Hemos visto implementaciones donde un solo agente generaba costes de entre 10 y 25 euros por petición. Si un chatbot recibe miles de consultas al día y no existe una capa intermedia que supervise y optimice ese consumo, el gasto puede dispararse en cuestión de horas", explica Martín.

¿Cómo funciona entonces RenLayer ante esta necesidad? La plataforma se interpone entre los agentes de una compañía y los modelos externos de IA para aplicar políticas de seguridad, control de gasto, auditoría y cumplimiento normativo en tiempo real.

"En banca, seguros o salud, un error pequeño en la gestión de datos o agentes puede costar millones de euros y comprometer la seguridad de sistemas críticos" Javier Martín, CEO y fundador de Renaiss y RenLayer

En nuestra conversación, Martín apela al ejemplo de un caso real de una aerolínea canadiense para entender el problema que afrontan las empresas. "Sufrió 200 millones en pérdidas después de que su chatbot de IA redujera indebidamente el precio de los billetes y un juez la obligara a asumir ese coste".

En industrias reguladas como la banca, los seguros o la salud, "un error pequeño en la gestión de datos o agentes puede costar millones de euros y comprometer la seguridad de sistemas críticos, como las bases de datos de clientes", de ahí la importancia de doblegar a la máquina en todo momento. La solución de Renaiss aspira precisamente a ser ese compañero de viaje de las empresas que les asegure un cumplimiento en todo momento de las reglas de la empresa, evitando este tipo de fallos probabilísticos.

El reto de "gobernar" la IA

La herramienta permite detectar fugas de información sensible, aplicar límites y políticas sobre agentes, optimizar el uso de modelos y generar trazabilidad completa sobre cada interacción realizada por sistemas de IA dentro de una organización.

"El problema de la IA empresarial ya no es adoptarla. El verdadero reto ahora es gobernarla", incide Javier Martín.

Renaiss tiene en España su principal mercado, pero también cuenta con clientes en Italia y Portugal. Su futuro más inmediato pasa por la apertura de una filial en México para dar servicio a clientes locales que han surgido en esta geografía.

La startup ha puesto a Latinoamérica en su punto de mira aprovechando la rapidez con la que está evolucionando el mercado de la IA.

Una filial en México

La compañía se encuentra en una fase de crecimiento activo y búsqueda de capital con una ronda de financiación en marcha que vendrá a apuntalar esta expansión internacional.

Según explica a DISRUPTORES el CEO, el objetivo marcado es alcanzar una facturación anual de un millón de euros el próximo año.

Una vez alcanzado ese hito, planean realizar "una Serie A para adoptar una estrategia de crecimiento mucho más agresiva en el mercado".

Nada sería posible sin su equipo, uno de los principales activos de la compañía. Está compuesto por siete personas que forman el núcleo tecnológico (core) de la empresa.

Además, cuentan con células comerciales distribuidas geográficamente: dos personas en España e Italia, y otras dos personas en México para apoyar el crecimiento en esa región.

Nadie dijo que poner puertas al campo fuera fácil en la era de la IA, pero Renaiss está decidida a mantener a raya esta tecnología y ayudar a las empresas a mantener el control. Máquinas al servicio de personas y no al revés, ahí reside la clave.