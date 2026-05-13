Alinia, Grupo Destinia, Fotocasa y Transparent Edge se suman a la red de campeones tecnológicos de EsTech

Imagen de representantes de EsTech en el momento de la constitución de la asociación en 2022.

Las claves

Las claves Generado con IA Alinia, Grupo Destinia, Fotocasa y Transparent Edge se han sumado a la red de campeones tecnológicos impulsada por EsTech, alcanzando así 24 miembros. EsTech se consolida como el principal punto de encuentro del ecosistema de scaleups en España, reuniendo empresas innovadoras y con alto potencial de crecimiento. Las nuevas compañías aportan diversidad sectorial y comparten el objetivo de contribuir a un modelo productivo más competitivo, digital y sostenible. España refuerza su posición como uno de los hubs tecnológicos más dinámicos de Europa, con un ecosistema descentralizado en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Bilbao.

La plataforma de empresas de base tecnológica y alto crecimiento, EsTech, fundada en 2022 por la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital), SpainCap, Endeavor y nueve scaleups, alcanza los 24 miembros con la incorporación de Alinia, Grupo Destinia, Fotocasa y Transparent Edge.

Con estas nuevas adhesiones, la organización continúa consolidándose como el principal punto de encuentro del ecosistema de scaleups en España.

Las compañías que se suman a EsTech comparten un denominador común: su carácter innovador y tecnológico, su capacidad de escalabilidad y atracción de inversión así como su vocación de impacto socioeconómico. A pesar de operar en ámbitos diversos —desde inmobiliario, tecnologías críticas, financiero hasta turismo— los miembros de Estech están unidos por un mismo objetivo: contribuir al desarrollo de un modelo productivo más competitivo, digital y sostenible.

En los últimos cinco años, España ha duplicado el valor de su ecosistema emprendedor y cada vez son más las empresas que han superado sus fases iniciales de desarrollo para operar como motores de un modelo productivo más dinámico, más exportador y con mayor capacidad de generar empleo cualificado y atraer inversión internacional.

“La evolución de EsTech demuestra que nuestro país cuenta con un tejido de scaleups robusto, diverso y con capacidad real de consolidarse como hub digital de referencia. Cada nueva incorporación refuerza el trabajo que venimos realizando para consolidar un entorno más favorable al crecimiento y para situar a nuestras empresas en el centro de la agenda económica y tecnológica del país”, señala Alister Moreno, presidente de EsTech y CEO de Clikalia.

En un contexto global cada vez más competitivo, la plataforma continúa impulsando iniciativas orientadas a mejorar e impulsar un entorno económico y regulatorio que permita a las empresas tecnológicas de alto crecimiento consolidarse y competir globalmente desde España.

España hub digital

España se ha consolidado como uno de los hubs tecnológicos más dinámicos de Europa, impulsado por una combinación de talento, calidad de vida, conectividad digital y una red de ciudades que atraen a profesionales y empresas de todo el mundo.

Ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga o Bilbao, donde operan los miembros de EsTech conforman un ecosistema distribuido que destaca por su diversidad sectorial y su capacidad para escalar soluciones desde múltiples geografías. Una estructura descentralizada que se ha convertido en una de las grandes fortalezas del país, al permitir que la innovación emerja desde polos interconectados y que las scaleups encuentren condiciones favorables para crecer y competir en mercados internacionales.

Desde su creación, EsTech trabaja para fortalecer el entorno en el que operan las scaleups, promoviendo espacios de diálogo con el sector público y visibilizando el impacto económico y social de estas empresas. La plataforma participa activamente en iniciativas nacionales e internacionales como el Foro Nacional de Empresas Emergentes, la coalición S9+, ICEX o Allied for Startups, contribuyendo a que España avance hacia un modelo de crecimiento basado en innovación, talento y competitividad global.