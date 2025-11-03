Metamorfosis de startups gracias a la IA: Camby irrumpe en el mercado energético para empoderar al consumidor

Las claves nuevo Generado con IA Camby, la evolución de Hobeen, utiliza inteligencia artificial para empoderar a consumidores y empresas en la gestión de sus gastos energéticos. La startup recibe 1,3 millones de euros de financiación para implementar un sistema de auto-switching energético que automatiza el cambio de tarifas. Camby planea expandirse a Europa y Latinoamérica, aprovechando mercados con contadores digitales y liberalización energética.

La inteligencia artificial es una tecnología con un gran potencial transformador de la economía que, gestionada de forma correcta en un proyecto emprendedor, puede dar lugar a propuestas verdaderamente de impacto en la sociedad.

En un mundo con una imperiosa necesidad de afrontar la emergencia climática y evolucionar hacia modelos productivos menos dañinos con los recursos naturales del planeta, las startups del sector energético se convierten en piezas clave para afrontar este mayúsculo reto.

Camby es una de ellas. La compañía es la evolución de Hobeen, proyecto alavés que vio la luz en 2019 de la mano de Mario Fernández, dentro de un concurso de emprendimiento de la Universidad de Navarra llamado Innovation Fast Track. Entonces tan sólo tenía 23 años y una prometedora carrera por delante.

El apagón sufrido el pasado abril en España puso de manifiesto de nuevo que la energía es uno de los grandes caballos de batalla de nuestro tiempo y, ahí, Camby quiere erigirse en el aliado del consumidor y la empresa para mantener el control de sus gastos energéticos en medio de un escenario incierto.

Su propuesta disruptora de auto-switching energético se afianza en la actualidad con el poder que concede la inteligencia artificial y el respaldo financiero que la compañía liderada por Mario Fernández, Miguel Casado y Carlos Cano ha recibido.

En concreto, 1,3 millones de euros de financiación privada y pública, procedente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea – Next Generation EU, y del Programa de apoyo a la I+D Empresarial del Gobierno vasco.

"El contexto actual de la inteligencia artificial ha sido clave en la evolución de Hobeen hacia Camby. Hemos aprendido durante años cómo los usuarios se relacionan con la energía, y ahora damos un paso más allá: convertirnos en una compañía IA-first", explica a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL Mario Fernández.

"Queremos que Camby piense, actúe y aprenda como un verdadero asesor energético digital: capaz de anticiparse a los cambios del mercado, adaptar las tarifas a cada usuario y automatizar procesos que antes requerían equipos humanos" Mario Fernández, CEO y cofundador de Camby

En este salto cualitativo "la inteligencia artificial no será una capa añadida, sino el corazón de nuestra tecnología". "Queremos que Camby piense, actúe y aprenda como un verdadero asesor energético digital: capaz de anticiparse a los cambios del mercado, adaptar las tarifas a cada usuario y automatizar procesos que antes requerían equipos humanos".

El objetivo es, en última instancia, maximizar la eficiencia tecnológica en toda la compañía, "desde la captación de clientes hasta la gestión de contratos, reduciendo costes, mejorando la precisión en las decisiones y ofreciendo una experiencia completamente automatizada y personalizada".

En definitiva, "la IA nos permite hacer más con menos, y hacerlo mejor, garantizando que cada hogar o empresa tenga siempre la mejor tarifa posible, sin esfuerzo", indica.

Su lanzamiento impulsa el concepto autoswitching energético en España para que, hogares y empresas, puedan cambiar automáticamente de tarifa siempre que exista una más idónea que les permita ahorrar.

Ahorro de hasta 300 euros al año

Y es que Camby está lejos de actuar como un comparador de tarifas. Como un agente intermediario entre más de 30 comercializadoras del mercado, Camby encuentra la tarifa que realmente conviene a cada cliente, según su consumo y necesidades.

"Queremos devolverle el poder de elegir a los usuarios, sin que tengan que convertirse en un experto en energía, totalmente gratis y sin llamadas intrusivas. Según la CNMC, en 2024 se produjeron 7,25 millones de cambios de comercializadora de luz, récord histórico, en un sector que impacta directamente en el bolsillo del ciudadano. Ahora Camby actúa como facilitador del ahorro, que podría llegar hasta los 300 € al año", afirma Fernández.

Tras más de dos décadas de experiencia en IoT y energía, Miguel Casado, Chief Technology Officer (CTO) de Camby, explica cómo la startup se encarga de todo: “El usuario no debería tener que entender cada tarifa o seguir los precios del mercado. Nuestra tecnología lo hace por él, cada año, de forma automática”. “Queremos que la energía vuelva a ser simple, transparente y humana”, concluye.

Al registrarse en la plataforma, cada usuario puede subir su factura o responder unas preguntas, y en menos de dos minutos, Camby muestra su ahorro estimado. Si existe una opción más barata, el sistema solicita autorización y ejecuta el cambio en nombre del usuario. La app permite, además, visualizar consumos diarios, el nivel de ahorro, estimar futuras facturas y recibir alertas inteligentes sobre el estado de la tarifa, explica el CTO.

Europa: el siguiente paso natural

En cuanto a mercados, el foco inmediato de Camby sigue siendo España, pero Europa es el siguiente paso natural. "La mayoría de los países europeos ya cuentan con contadores digitales y mercados liberalizados, lo que abre una oportunidad enorme para desplegar la tecnología de Camby sin fricciones regulatorias".

"En muchos de ellos, los usuarios pueden cambiar de tarifa o comercializadora con facilidad, pero carecen de herramientas automatizadas que lo hagan por ellos. Y ahí es donde Camby tiene una ventaja diferencial: convertir un proceso manual y complejo en algo totalmente automático y transparente", asevera a esta redacción en esta línea Mario Fernández.

"Nuestro objetivo es escalar el modelo europeo durante 2026, replicando lo que estamos validando ahora en España y creando acuerdos locales que nos permitan crecer con velocidad" Mario Fernández, CEO y cofundador de Camby

Camby está analizando activamente mercados como Portugal, Italia, Francia y Alemania," donde el modelo encaja perfectamente y el usuario ya está acostumbrado a servicios digitales que optimizan su día a día".

"Nuestro objetivo es escalar el modelo europeo durante 2026, replicando lo que estamos validando ahora en España y creando acuerdos locales que nos permitan crecer con velocidad".

En paralelo, Latinoamérica sigue muy presente en su radar. "Países como México o Chile están en plena apertura del mercado y comparten muchos de los retos que vivimos en España hace unos años, por lo que a medio plazo será una región estratégica para nosotros", responde a preguntas de DISRUPTORES.

Arranca un nuevo tiempo para el equipo de Camby, una compañía que está llamada a hacerse un hueco en el desarrollo de soluciones españolas que impulsen la digitalización del sector y la integración de energías renovables.