El 'deeptech' reaviva el interés del inversor en alimentación: así captará Eatable Adventures al mejor talento internacional

La inversión mundial en 'agrifoodtech' se mantuvo prácticamente estable alcanzando 16.200 millones de dólares en 2025, las tecnologías deeptech representaron ya el 32 % de toda la inversión del sector, frente al 22% registrado hace una década, Según el informe 'Global AgriFoodTech Investment Report 2026' de AgFunder. DISRUPTORES

Las claves

Las claves Generado con IA Las tecnologías deeptech ya representan el 32% de la inversión global en agrifoodtech, reflejando una creciente confianza inversora en soluciones de base científica. Eatable Adventures lanza Novo Agrifoodtech, un programa internacional de aceleración para atraer startups que apliquen IA, biotecnología, robótica o computación cuántica al sector agroalimentario. La iniciativa busca transferir tecnologías de sectores como salud, manufactura, aeroespacial o finanzas al ámbito alimentario, con el respaldo de la Diputación Foral de Bizkaia y AZTI. Las empresas seleccionadas desarrollarán pilotos en entornos industriales reales y accederán a mentores, inversores y oportunidades de colaboración en el País Vasco, en un programa híbrido de 12 semanas y sin ceder capital.

El ecosistema global de innovación agroalimentaria está inmerso en un profundo proceso de transformación donde las tecnologías de base científica concentran cada vez mayor interés inversor.

Según el informe Global AgriFoodTech Investment Report 2026 de AgFunder, mientras la inversión mundial en agrifoodtech se mantuvo prácticamente estable en 2025 con 16.200 millones de dólares, las tecnologías deeptech representaron ya el 32 % de toda la inversión del sector, frente al 22 % registrado hace una década.

Además, las startups deeptech en fases iniciales captaron rondas un 78 % superiores a las del resto de compañías, un dato que refleja la creciente confianza del mercado en este tipo de soluciones.

En este contexto de cambios y aterrizaje en el mercado de tecnologías muy disruptivas, la aceleradora especializada en innovación agroalimentaria Eatable Adventures ha abierto la convocatoria de Novo Agrifoodtech, un nuevo programa internacional de aceleración orientado a impulsar la incorporación de tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial, la biotecnología, la robótica o la computación cuántica al sector agroalimentario.

La iniciativa promueve así la transferencia de soluciones innovadoras procedentes de otros ámbitos tecnológicos.

Diez startups internacionales

Respaldada por la Diputación Foral de Bizkaia y desarrollada en colaboración con el centro tecnológico AZTI, busca atraer a diez startups internacionales con tecnologías ya validadas que quieran desarrollar soluciones para algunos de los principales retos de la cadena agroalimentaria.

Con este lanzamiento, Eatable Adventures amplía el foco tradicional de la innovación alimentaria para favorecer la transferencia de tecnologías desarrolladas en industrias como la sanitaria, la manufactura avanzada, el sector aeroespacial, la defensa o las finanzas hacia uno de los sectores más estratégicos para la economía y la sostenibilidad.

"Muchas de las soluciones con mayor potencial para la industria agroalimentaria han nacido fuera de este ámbito y el reto ahora es acelerar su llegada al mercado mediante pilotos en entornos industriales reales" Mila Valcárcel, cofundadora y Managing Partner de Eatable Adventures

"Las deeptech están transformando todos los sectores industriales y la alimentación no puede quedarse al margen", explica Mila Valcárcel, cofundadora y Managing Partner de Eatable Adventures.

"Muchas de las soluciones con mayor potencial para la industria agroalimentaria han nacido fuera de este ámbito y el reto ahora es acelerar su llegada al mercado mediante pilotos en entornos industriales reales. Con Novo Agrifoodtech ponemos al servicio de estas empresas nuestra metodología, perfeccionada a lo largo de más de 50 programas de aceleración impulsados en todo el mundo, nuestro ecosistema global de inversores y corporativos y una oportunidad única para que los emprendedores pongan en marcha proyectos piloto junto a compañías industriales líderes en el País Vasco".

Áreas 'deeptech' prioritarias

Entre las áreas prioritarias para poder optar a la primera convocatoria destaca la inteligencia artificial y tecnologías de datos aplicadas a los retos de la cadena de valor agroalimentaria. El objetivo es acceder a soluciones tecnológicas procedentes de sectores como el software, el retail y la moda, la automoción o la salud.

También la biotecnología, incluyendo la fermentación de precisión y el cultivo celular. En este ámbito, se buscan tecnologías que podrían tener su origen en ámbitos como la biofarmacia, la biología sintética o el diagnóstico clínico.

Por otra parte, se contempla la robótica y automatización industrial aplicadas a la producción y distribución de alimentos, en concreto, tecnologías procedentes de sectores como la industria manufacturera, la automoción, la logística o la defensa.

Se suman también los materiales avanzados para el envasado y la conservación de alimentos con innovaciones basadas en desarrollos provenientes de la química, el packaging industrial, la industria aeroespacial o la electrónica.

Materiales avanzados para el envasado y la conservación de alimentos es otra de las áreas prioritarias de este programa de aceleración. DISRUPTORES

Por último, la computación avanzada y cuántica aplicada a retos como el descubrimiento molecular y la optimización de la cadena de suministro. Las tecnologías podrían proceder de ámbitos como la industria farmacéutica, la química o las finanzas.

Las empresas seleccionadas participarán en un programa híbrido de doce semanas que combinará mentoría especializada con dos bootcamps presenciales en Bilbao. Además, recibirán apoyo técnico por parte de AZTI, tendrán acceso a oportunidades de pilotos con empresas líderes del sector agroalimentario, podrán conectar con la red internacional de inversores de Eatable Adventures y contarán con acompañamiento una vez finalizado el programa. La participación será equity free.

Según concluyen las mismas fuentes de Eatable Adventures, más allá del programa de aceleración, Novo Agrifoodtech "ofrece a las startups acceso directo a uno de los ecosistemas de innovación con mayor conexión industrial de Europa. Gracias a su red de centros de investigación, socios corporativos y capacidades de I+D, el País Vasco proporciona un entorno en el que las tecnologías emergentes pueden ser validadas y escalar en colaboración con la industria".