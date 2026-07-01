Una UCI sin UCI: la atención remota sube de nivel en Girona

Las claves

Las claves Generado con IA Girona ha implementado un modelo de atención remota que permite monitorizar pacientes críticos y semicríticos en hospitales comarcales sin UCI física. El sistema conecta hospitales como el de Palamós con el Hospital Josep Trueta de Girona, permitiendo a especialistas supervisar pacientes a distancia y evitando traslados innecesarios. La plataforma BC Link integra datos clínicos en tiempo real, facilitando la colaboración entre intensivistas, cardiólogos y otros especialistas de distintos centros. Este proyecto busca mejorar la equidad territorial, aumentar la capacidad de camas críticas y reducir traslados, manteniendo la calidad y seguridad asistencial en la región.

¿Podría tener un hospital comarcal una UCI pese a no tenerla físicamente? La pregunta ya no está sobre la mesa porque ya tiene respuesta. Y es afirmativa. Los avances tecnológicos ya hace mucho tiempo que han demostrado que la teleasistencia, al nivel que sea, es una realidad.

Pero nadie hasta ahora se había atrevido a dar un paso más y enfrentarse a una unidad de cuidados intensivos monitorizada en remoto. En la región sanitaria de la provincia de Girona (Cataluña) ya están trabajando en ello.

Allí se ha puesto en marcha un nuevo modelo de atención remota al paciente crítico y semicrítico que permite acercar la experiencia clínica de las unidades de cuidados intensivos (UCI) a los hospitales comarcales que no disponen de ella.

El proyecto, que ya opera entre el Hospital de Palamós y el Servicio Territorial del paciente crítico Trueta-Santa Caterina y la Unidad de Críticos Cardiovasculares del Hospital Universitario Josep Trueta de Girona, constituye uno de los primeros despliegues en el marco del proyecto Critic.CAT de la Generalitat de Cataluña.

Además del Hospital de Palamós, este nuevo modelo regional de atención crítica en red también conectará en los próximos meses los hospitales de Figueres, Olot, Blanes y Calella al de Girona.

El proyecto comenzó a funcionar el pasado mes de mayo. Según fuentes del Hospital de Palamós, hasta la fecha ha permitido monitorizar 11 pacientes a distancia, de los cuales ocho correspondían a casos críticos y tres a pacientes cardiológicos.

En seis de estos casos fue posible mantener la atención en el hospital de origen sin necesidad de traslado al Hospital de Girona, lo que evitó desplazamientos innecesarios para los pacientes y sus familias y, al mismo tiempo, optimizó la disponibilidad de camas en la UCI de este hospital.

La iniciativa nace para dar respuesta a uno de los principales retos de los sistemas sanitarios modernos, esto es, garantizar una atención especializada independientemente del lugar donde el paciente recibe asistencia sanitaria.

Gracias a este nuevo modelo, los pacientes críticos y semicríticos pueden permanecer en su hospital de origen cuando su situación clínica lo permite, recibiendo al mismo tiempo la supervisión de los intensivistas especializados ubicados en los hospitales de referencia.

La infraestructura tecnológica que hace posible esta nueva forma de atención está basada en BC Link, la plataforma de conectividad e interoperabilidad clínica desarrollada por Better Care.

Esta solución captura e integra en tiempo real la información procedente de monitores, ventiladores mecánicos, bombas de infusión y otros dispositivos médicos conectados al paciente en el hospital de origen, normaliza los datos y los pone a disposición de los profesionales sanitarios desde cualquier punto de la red asistencial.

Este nuevo enfoque pretende transformar la manera en que se organiza hoy en día la atención al paciente crítico. En lugar de concentrar todos los recursos especializados en unos pocos centros, el conocimiento clínico puede desplazarse virtualmente allí donde se necesita. Los pacientes ingresados en hospitales comarcales pasan a formar parte de una red de cuidados críticos conectada, donde intensivistas, cardiólogos y otros especialistas colaboran en tiempo real sobre una misma información clínica compartida.

La iniciativa, todavía en fase piloto entre el Hospital de Palamós y el Hospital Josep Trueta de Girona, contempla su extensión progresiva en los próximos meses al resto de hospitales de la Región Sanitaria Girona, incluyendo el Hospital de Figueres, el Hospital de Olot, el Hospital Sant Jaume de Calella y el Hospital de Blanes.

Mantener estándares de calidad y seguridad

Una vez completado el despliegue, multiplicará la capacidad de atención a pacientes críticos (que pasará de 27 a 39 camas) y semicríticos, que prevé aumentar la capacidad de 12 a 44 camas en toda la región, manteniendo los estándares de calidad y seguridad asistencial, y reducir los aproximadamente 200 traslados anuales de pacientes críticos que actualmente se producen dentro de este territorio.

Más allá del impacto organizativo y económico, el proyecto busca mejorar la equidad territorial en el acceso a cuidados intensivos especializados. Los pacientes podrán recibir atención cerca de su entorno habitual, favoreciendo además el acompañamiento familiar durante el proceso asistencial.

"Estamos orgullosos de poder contribuir a un proyecto que pretende redefinir la atención al paciente crítico”, afirma Xavier García, CEO de Better Care. "Creemos firmemente que la tecnología debe ser un elemento facilitador para mejorar la atención asistencial, como en el caso concreto de este nuevo modelo de atención sanitaria que utiliza la interoperabilidad clínica para acercar la medicina intensiva a cualquier hospital del territorio", señala García.

Better Care lleva años trabajando para que los datos clínicos puedan acompañar al paciente allí donde se encuentre. Un ejemplo de ello es el proyecto de TeleUCI territorial desarrollado con el Hospital Arnau de Vilanova en Lleida, en el que la combinación de interoperabilidad, monitorización remota e inteligencia clínica permite extender la capacidad de los equipos especializados más allá de las paredes de la UCI y construir una red asistencial más eficiente, equitativa y sostenible.

"Aunque los hospitales generan enormes cantidades de datos clínicos cada segundo, el verdadero valor aparece cuando esa información puede compartirse en tiempo real entre profesionales de distintos centros. En este sentido, BC Link actúa como un punto de conexión que hace posible la continuidad asistencial, gracias a su capacidad de convertir los datos clínicos en una herramienta para la toma de decisiones colaborativa", señala García.

El despliegue en la Región Sanitaria Girona constituye la base del futuro modelo Critic.CAT impulsado por el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, una iniciativa orientada a transformar la atención al paciente crítico mediante estructuras asistenciales en red capaces de combinar proximidad, especialización y tecnología.

"Con este proyecto, Better Care quiere reforzar su compromiso con la interoperabilidad clínica, monitorización remota y transformación de los modelos de atención crítica, con el objetivo de contribuir al desarrollo de nuevos modelos sanitarios basados en datos conectados, atención colaborativa y continuidad asistencial a escala territorial", zanja el CEO de la compañía.