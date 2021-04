El plan de Ametic para dotar de competencias digitales a seis millones de españoles

El éxito del proceso de transformación digital al que se está enfrentando España, y que se ha visto acelerado por la crisis de la Covid-19, exige, entre otros aspectos, una adecuada formación y capacitación digital de ciudadanos y trabajadores. Un objetivo que persigue el Plan Nacional de Competencias Digitales que presentó el Gobierno a finales del mes de enero.

Para ayudar a que los objetivos y las líneas maestras fijados en este plan, dotado con un presupuesto de 3.750 millones de euros para los próximos tres años, se conviertan en acciones concretas, Ametic acaba de lanzar el Libro Blanco para el Desarrollo de Competencias Digitales.

La patronal tecnológica lleva trabajando desde el pasado mes de diciembre en este Libro Blanco, que tiene como objetivo desarrollar y complementar el Plan presentado por el Gobierno y que propone un conjunto de medidas para formar en competencias digitales a más de seis millones de españoles con una inversión de 900 millones de euros.

En la rueda de prensa de presentación del texto, el presidente de Ametic, Pedro Mier, ha señalado que la disponibilidad de personas preparadas es "uno de los grandes problemas y retos" a los que se enfrenta el sector y ha destacado que este Libro Blanco es "un ofrecimiento" que hace la asociación a la sociedad aprovechando la "información privilegiada" que tienen los representantes del sector tecnológico.

Además, ha añadido que con su publicación buscan aportar propuestas para que la transformación digital se use en beneficio de los ciudadanos, lo que en este caso paso por la creación de empleo de calidad a largo plazo. Para ello, es necesario formar a las personas, no solo para que trabajen en las empresas del sector, sino para que no se queden al margen de este proceso de digitalización.

Por su parte, Alejandro Blanco, presidente de la Comisión de Desarrollo de Talento Digital de Ametic, ha resaltado que España tiene "claras carencias" en cuanto a posicionamiento digital y una de las más relevantes es el capital humano. "El hecho de que el 43% de las personas entre 16 y 74 años carezcan de competencias digitales básicas es un dato suficientemente grave para que se tomen medidas y se pongan los recursos necesarios para revertir esta situación", ha remarcado.

En este sentido, ha añadido que existe una demanda "asfixiante" de especialistas TIC en la economía, que se encuentra "encorsetada" por la falta de acceso a esos profesionales altamente cualificados, tanto en cantidad y calidad como en densidad. Todo ello además en un contexto en el que la pandemia de la covid-19 ha hecho que muchos jóvenes se encuentren en una situación compleja en términos de empleabilidad.

Díez líneas de trabajo

Javier Rodríguez Zapatero, presidente de ISDI (Instituto para el Desarrollo de Internet) y coordinador del Libro Blanco, ha explicado que en su elaboración han trabajado cerca de 200 personas de 100 empresas y ha detallado que el texto incluye planes ejecutables a corto plazo, para llevarlos a cabo en 18 meses sobre la base de una permanente colaboración público-privada.

El documento propuesto está dirigido a todos los colectivos, sin discriminar por condición de género, ámbito geográfico (urbano-rural), ni situación socioeconómica, y establece los ejes, las líneas de actuación y las medidas a llevar a cabo a través de diez líneas de trabajo.

Cada una de ellas está orientada a dotar y reforzar las capacidades digitales de la población española en su conjunto y de los diferentes sectores de la sociedad, diferenciando estrategias, a través de programas de formación orientadas al desarrollo y adquisición de capacidades digitales de tipo hard skills y soft skills.

Una de las líneas de trabajo más relevante es la de dotar de competencias digitales a 1,5 millones de pequeñas y medidas empresas, especialmente micropymes, para lo que el Libro Blanco propone un conjunto de actuaciones que requieren una inversión de unos 465 millones de euros.

Otras de las líneas es las que se necesita una mayor inversión son las que van destinadas a desarrollar capacidades digitales en alrededor de 400.000 jóvenes y en los trabajadores de las Administraciones Públicas (general, autonómica y local), para lo que identifica medidas valoradas en 152 y 202 millones de euros, respectivamente.

Asimismo, propone actuaciones valoradas en 58 millones de euros para dotar de capacidades digitales a unos 600.000 directivos de empresas de todos los tamaños y organizaciones públicas, mientras que las destinadas al desarrollo de Tech y Data en las organizaciones requieren una inversión de 18 millones y las relacionadas con modelos de emprendimiento, incubación y aceleración digital de 10 millones.

El Libro Blanco también propone reforzar las competencias de unos 150.000 docentes en la era digital (con 11,29 millones de euros de inversión), así como abordar la alfabetización digital de unos dos millones de personas de colectivos vulnerables, como personas mayores (9,8 millones de euros).

El documento también propone la creación del Observatorio de Talento Digital con el objetivo de fomentar un ecosistema nacional para el desarrollo y el reconocimiento del talento habilitador de la transformación digital en España. Además, ayudaría a promover, educar y formar en las nuevas competencias digitales que demandan las organizaciones TIC y otros sectores que están en el proceso de digitalización.

Certificación de profesiones digitales

Por último, Ametic reclama el desarrollo de un Centro de Certificación de profesiones digitales, que ayude los profesionales digitales a validar sus competencias digitales con credenciales reconocidas de la industria y a certificar a los centros de formación/empresas formadoras sobre la base de un riguroso sistema de

evaluación, basado en criterios de calidad y criterios académicos.

A este respecto, Blanco ha admitido que se trata de un "tema controvertido", pero es necesario poner en valor los conocimientos en tecnologías muy extendidas en el sector, sin entrar en ningún momento en colisión con el modelo formativo. Por su parte, Rodríguez Zapatero ha agregado que existen áreas en las que se puede conseguir una mayor rapidez en la certificación.

Ametic ya ha presentado su Libro Blanco a los Ministerios de Asuntos Económicos y Transformación Digital y de Educación y Formación Profesional, ya que es el Gobierno el que debe tomar las medidas. "Hay un nivel básico de alfabetización digital que tiene que ser universal a todo la población, ya que es algo como saber leer en la sociedad a la que vamos", ha remarcado Mier.

Rodríguez Zapatero ha agregado que las líneas del Plan Nacional de Competencias Digitales "son perfectamente lógicas" y ahora toca "ponerse manos a la obra y ejecutarlas". "Hay que pasar de las musas al teatro", ha apostillado Blanco, quien ha añadido que la propuesta del Gobierno es un "plan de altos vuelos" y ahora debe aterrizarse en medidas concretas.