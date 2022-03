Web 3.0 parece, metaverso no es: la próxima generación de internet permitirá explorar los infinitos mundos virtuales

Conectar personas, lograr que converjan diferentes espacios e interrelacionarlos con el metaverso para adelantarse al futuro de internet. Cathy Hackl, Chief Metaverse Officer y CEO de Futures Intelligence Group, arrancó tajante su intervención durante la celebración de la última edición del Mobile World Congress (MWC): “Sólo porque sucede en el mundo virtual, no significa que sea menos real”.

Hackl pasó por encima de los orígenes de esta tecnología y cumplió las expectativas de los asistentes al panel 'What´s the Meta'. ¿Cómo funciona y qué significa para las empresas de telecomunicaciones, los consumidores y el conjunto de la economía?, teniendo en cuenta que el ecosistema móvil será facilitador clave para estos infinitos mundos virtuales que alternarán en el metaverso y acabarán transformando la forma en la que el común de los mortales nos comunicamos, trabajamos, creamos contenido o realizamos transacciones, entre otras posibilidades.

“Con el siglo XXI llega una época de exploración y expansión, que conduce a la humanidad a mirar más allá de nuestro propio espacio, adentrarnos para comprender mejor nuestra mente y descubrir infinitas posibilidades del metaverso. Pero para que esto ocurra en el entorno virtual, necesitamos proteger el mundo físico, curiosamente”, añadía Hackl.

Han sido muchos los y las protagonistas que se han sucedido a lo largo de esta última edición del MWC de Barcelona, aportando su visión en torno al metaverso, e insistiendo en hacer una diferencia primordial, desde la que parte esta tecnología: el metaverso y la web 3.0 están intrínsecamente vinculados, pero no son lo mismo.

La web 3.0 pone el foco en cómo las personas, los lugares y los activos están conectados en esta nueva iteracción de internet, mientras el metaverso gira en torno a cómo se experimenta con el futuro de la red de redes, habilitada por el ser humano (apoyado en diferentes tecnologías).

Ser, crear y explorar en el metaverso

Para Chris Weasler, Head of Special Initiatives de Meta Connectivity, desde donde se encuentran analizando casos de uso, inmersivos, en el sector telco, la próxima generación de internet permitirá (si no lo hace ya) ser, crear y explorar, pero el 'quid' de la cuestión reside en la primera de la lista, que los individuos “sigan sintiéndose como personas, aunque se desafíen las leyes del tiempo y el espacio”.

En palabras de Ronnie Vasishta, SVP Telecom en la empresa NVIDIA, una de las compañías adelantadas a su tiempo si hablamos de metaverso, o como ellos lo llaman: Omniverso, NVIDIA está centrado en habilitar mundos virtuales y gemelos digitales, que van a transformar multitud de industrias (como las cadenas de suministro).

“El 5G conectará mundos virtuales para los negocios y los consumidores”, señalaba el responsable del negocio y la estrategia de telecomunicaciones de NVIDIA.

Dentro del Omniverso de NVIDIA, además, están desarrollando varias plataformas (como Omniverse Avatar, para generar avatares inmersivos impulsados con Inteligencia Artificial) e indagando en nuevas herramientas para los vehículos eléctricos y el desarrollo de ciudades virtuales, entre otras funcionalidades.

Burbuja o realidad

Como esta última edición del MWC, todo evento (virtual, presencial o híbrido) tiene unos objetivos. Lo sabe muy bien una de las startups participantes del Four Years from Now (4YFN), Nectios, plataforma modular para la organización de eventos y la creación de comunidades virtuales. “Ofrecemos un espacio virtual que potencia la interacción y el networking de los usuarios, a través de la posibilidad de crear showrooms para productos y servicios. Buscamos la eficiencia de la experiencia, no el entretenimiento”, explica Sergio Pulido, su cofundador y CTO.

Considera que, tal y cómo está planteado (por el momento) el metaverso, está dirigido al usuario final, al que ofrece una experiencia inmersiva que puede resultar entretenida. “Creo que, hoy por hoy, hay más de burbuja que realidad en el concepto. Pero eso no es necesariamente negativo, en absoluto. Se trata de un movimiento que está potenciando la transición digital a nivel global. Sin embargo, existe una expectativa puesta que todavía no se puede cumplir y que tampoco es necesario que lo haga en los términos actuales, sobre todo si nos centramos en la comunicación y las acciones B2B”, añade Pulido.

Precisamente, la disrupción en el entorno B2B pasa por poder aplicar lo que ya se hace en el mundo físico, dentro del entorno virtual. Hoy por hoy, el metaverso no tiene una utilidad real dentro del mundo del B2B. O, al menos, parece que no aporta grandes mejoras de eficiencia al establecer comparaciones con la realidad o con las herramientas digitales actuales.

Por su parte, Roberto Romero es director de producto en La Frontera VR, que ha presentado sus soluciones de mundos virtuales para mercados B2B, centrados en tres casos de uso: encuentros virtuales, exposición de producto y formación. Considera que hay una parte de burbuja sobre el termino, “pero también en todo lo relativo a criptos y NFTs, que son parte del proceso de aprendizaje sobre cómo utilizar estas tecnologías al servicio de esta evolución de internet”.

Preguntado por si el metaverso, en este momento, se parece más a un juego de realidad virtual (VR) que a una auténtica disrupción en el mercado, Romero es claro: “No sólo se parece sino que se produce exactamente de la misma forma. Los creadores de videojuegos tienen una ventaja competitiva en la construcción de estos entornos virtuales interactivos”, afirma.

La Frontera VR, además, acaba de anunciar el mundo virtual de Pull and Bear, disponible a final de este mes de marzo, un espacio donde los usuarios podrán vestir en sus avatares los outfits de la nueva colección de la marca, no solo en su mundo virtual, específico, sino que serán compatibles con la mayoría de universos virtuales.

Si nos detenemos en este nexo: marcas y gamers, a nadie se le escapa que la mayoría de los usuarios que hoy se encuentran indagando en estos mundos virtuales proceden del universo gamer, por lo que se considera que el metaverso será el espacio donde interactuar para la generación Z.

“Tiene infinitas posibilidades para las marcas, entre otras cosas porque hace posible crear mundos inconcebibles y, gracias a la variedad de opciones que ofrece, pueden encontrar la manera que mejor se adapte a sus valores para relacionarse con los consumidores, especialmente entre los más jóvenes”, analiza el ecosistema de conocimiento digital, colaborativo y abierto, The Valley .

Oportunidades laborales en el metaverso

Sí, se crearán nuevos perfiles profesionales destinados a cubrir nuevos puestos de trabajo porque existirán nuevas fuentes de ingresos para las compañías en general, y los nuevos modelos de negocio, en particular.

Ronnie Vasishta está convencido de que el metaverso desbloquea la creatividad como nunca hemos presenciado hasta el momento y permite a los nuevos creadores llevar a un nuevo nivel el valor de sus creaciones. Porque la comunidad y la autenticidad están en el corazón del metaverso y la web 3.0. Eso sí, surge con fuerza un concepto de trabajo con implicaciones antropológicas, que evoluciona a medida que se desentrañan nuevas tecnologías, porque se necesita una base humanística, casi filosófica, más primaria (más humana), que de sentido a todas las innovaciones que vienen.

En el MWC 2022 también se ha podido escuchar a Chema Alonso, Chief Digital Officer de Telefónica, que ha adelantado un metaverso abierto y ha anunciado una colaboración con Meta (Facebook) para ampliar y explorar conjuntamente las tecnologías del metaverso. Un acuerdo que incluye la creación de un Metaverse Innovation Hub, en Madrid, destinado a pruebas de red, infraestructura e innovación tecnológica para startups y desarrolladores.

Las dos compañías quieren proporcionar a las startups y desarrolladores locales acceso a un innovador laboratorio 5G donde podrán utilizar un banco de pruebas metaverso, de extremo a extremo, en la infraestructura y equipos de red de ambas.

Telefónica, que este año ha contado con un stand de 952 m2, ha replicado este expositor de forma digital en el metaverso, y es allí donde ha ampliado sus propuestas de valor y transformación digital presentadas en el MWC 2022. Alonso ha anunciado, así mismo, la creación de la unidad: Chief Metaverse Officer, liderada por Yaiza Rubio, encargada de reunir a todas las iniciativas del grupo Telefónica en torno al metaverso.

“Está transformando la economía digital, como la realidad aumentada o la realidad virtual, la creación de nuevos activos de valor como NFTs, o dando lugar a nuevos modelos de negocio basados en arquitecturas de web 3.0 y criptomonedas”, ha señalado.

Por último, su hub de innovación abierta, Wayra, ha anunciado una convocatoria global en busca de startups del metaverso, llamada Open2metaverse, cuyo call for application concluye el próximo 25 de marzo. Alonso apuntaba que Wayra pondrá el foco en compañías que estén desarrollando varios casos de uso: conectividad, dispositivos, plataformas virtuales, herramientas de identidad, NFTs y marketplaces, fundamentalmente.

Constituye el primer proyecto conjunto de exploración y conocimiento que alcanza a las iniciativas de innovación Wayra X, Telefónica Ventures y los siete hubs que Wayra aúna en Latinoamérica y el Viejo Continente.

