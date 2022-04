Con esta 'fintech' recuperan pymes y autónomos el IVA de todos sus tickets de gastos de los últimos cuatro años

Las incertidumbres económicas actuales por la ola inflacionista derivada del encarecimiento de la energía y la guerra en Ucrania ejercen una tensión de tesorería en pymes y autónomos que urge supervisar más que nunca hasta el último euro de la 'caja' de estas organizaciones.

Recuperar el IVA de tickets y facturas para poder deducirlo es un proceso que puede reportar importantes fuentes de liquidez para pymes y autónomos pero, en ocasiones, recabar toda la documentación y gestionarlo de forma tradicional supone ingentes cantidades de tiempo que no siempre pueden asumir estas empresas.

La digitalización brinda una oportunidad de oro para monitorizar todo el proceso de la mano de proyectos de impacto como el desarrollado por la startup Ivack.

Sólo en Europa se estima que se pierden miles de millones de euros en IVA no recuperado y, aunque parezca extraño recordarlo, en España se puede recuperar el IVA de los últimos cuatro años, circunstancia que en ocasiones no se tiene en cuenta ante la incapacidad de acometer con éxito su gestión.

"Invito al lector a que haga una pequeña reflexión, calculadora en mano, sobre cuántos tickets puede tener de sus últimos cuatro años de taxis, restaurantes, gasolineras, peajes, parkings, etc", explica a D+I Carlos Peyra, CEO de Ivack.

El CEO de Ivack, Carlos Peyra (a la derecha de la imagen) y su socio Pau Martínez.

Como muchos otros proyectos que han visto la luz al calor de la transformación digital, Ivack nació en 2020 (Barcelona) en plena pandemia "a raíz de la problemática que teníamos en nuestros trabajos con la gestión de los tickets y la deducción el IVA de éstos", añade el responsable.

"Empezamos a buscar la forma de ayudar a las empresas y autónomos a optimizar sus recursos. Existen diversas plataformas eficientes para la gestión de gastos y tickets de las empresas, pero muy pocas soluciones que permitan la recuperación del IVA de los tickets de gastos".

Recuperan el 80% de los tickets

Fueron los primeros momentos de la gestación del proyecto donde, junto a su socio Pau, Carlos trataba de manera infructuosa de recuperar las primeras facturas. "Era frustrante", soslaya. "Contactamos con 10 proveedores grandes y todos nos respondían denegando la factura".

Fue el momento en que con determinación impulsaron Ivack: "Tenía que funcionar. Debíamos orientar el negocio de forma holística, consiguiendo el beneficio de todas las partes implicadas en el proceso de recuperación del IVA: proveedor, cliente e Ivack. Y así es como recuperamos en la actualidad el 80% de los tickets".

Además, la startup ya trabaja para que empresas de gestión de gastos, software contables, bancos y gestorías puedan ofrecer nuestros servicios a sus clientes y aportarles así un mayor valor.

"Nuestra misión es clara. Hemos nacido para convertir en ordinario algo que actualmente las empresas consideran que es extraordinario: la recuperación del IVA de los tickets", incide el responsable.

Equipo humano al completo de la startup Ivack.

Cabe recordar que en España las empresas y los autónomos deben solicitar las facturas de todos sus tickets. Esto se traduce en un gasto importante de tiempo y recursos que no quieren asumir, dando así por perdido el IVA de todos sus tickets de gastos. "Nosotros queremos ayudarlas y, por eso, nuestro modelo se basa en el éxito: solo cobramos por aquellas facturas que recuperamos".

"Pensándolo bien y, aunque pueda sonar extraño, estamos 'regalando' tiempo y dinero a las empresas y autónomos. Estamos acostumbrados a pensar que una solución implica un gasto, pero nosotros queremos cambiar esa idea", asevera.

Homologación de la Agencia Tributaria

Pero ¿cómo funciona Ivack? Se trata de una solución cloud compuesta por una aplicación móvil y un portal web a través de los cuales los clientes pueden digitalizar y recuperar las facturas de todos sus tickets para deducirse el IVA.

Con la finalidad de garantizar la correcta digitalización de los tickets, su software, además de estar homologado por la Agencia Tributaria, incorpora soluciones de optimización de imágenes, OCR e inteligencia artificial para la lectura de tickets y otras formas de automatización que permiten hacer más eficientes los procesos.

Su tecnología ya ha propiciado casos de éxito destacados entre sus clientes. Uno de ellos consiguió saldar un crédito bancario gracias al IVA que recuperó con la plataforma. En otro caso, un fondo de inversión logró mejorar el Ebitda y el casflow de alguna de sus empresas participadas tras utilizar la plataforma.

"Hay autónomos que perdían sus tickets y con ello, la posibilidad de deducírselos. Y otros que no podían declararlos porque sus gestores no los aceptaban por no ser factura. A día de hoy, al habernos integrado con las gestorías de estos autónomos, solo tienen que preocuparse de hacer una simple foto al ticket con nuestra aplicación", relata Peyra.

Capital humano

Ivack ha duplicado el equipo este año que está conformado por 5 personas. "Todos somos diferentes y venimos de sectores distintos y eso hace que, en conjunto, nos aportemos más. Además, también contamos con colaboradores subcontratados para alguno de nuestros procesos. La idea es ir incorporando a más miembros en el equipo a medida que crezca el proyecto".

Respecto a la digitalización de pymes y autónomos, desde la startup pone el acento en sus menores posibilidades de "subirse al tren de la transformación digital". "Creo que se debe a una cuestión de prioridades. Al fin y al cabo, en un contexto como el actual, con mucha inestabilidad económica, los recursos de estos van más destinados a apagar fuegos que a cambios".

Concienciar en la digitalización

Respecto al Kit Digital, defienden: "Es una buena iniciativa para incentivar que pymes y autónomos puedan empezar con su transformación digital. Sin embargo, para que haya una verdadera transformación no solo es necesario invertir en el desarrollo de una solución digital sino en la formación y concienciación de los empresarios sobre la importancia del uso de las nuevas tecnologías", puntualiza el CEO de Ivack.

La eficacia de esa tecnología, constatable en el día a día de pymes y autónomos, se convierte en un argumento de peso para ganar 'adeptos'. La plataforma de Ivack es el caso paradigmático de cómo conseguirlo.

