Criptomonedas, un nuevo orden financiero mundial

Ucrania, en pleno ojo del huracán por las presiones internacionales de Rusia y de la OTAN, ha promulgado el mes pasado la Ley sobre Activos Virtuales dando una señal importante sobre el tema 'cripto'.

Es una noticia crucial en el momento financiero actual, porque muestra cómo el mundo 'cripto' representa una herramienta concreta de defensa para nuestra colectividad. En un momento de inestabilidad crítica, Ucrania apuesta por un mercado de criptomonedas con reglas claras que permite a los ciudadanos proteger sus finanzas personales, a los inversores tener una adada la situación crítica del país y, por otro lado, crea alternativa las bases para que el país se posicione en el mapa mundial como un destino atractivo para los inversores en criptomonedas de todo el mundo.

"Después de que termine esta guerra, el dinero nunca volverá a ser el mismo y Bitcoin (si todavía existe) probablemente se beneficiará de todo esto", afirma Zoltan Pozsar, exfuncionario de la Reserva Federal y del Departamento del Tesoro de EEUU.

Ucrania recibió más de 100 millones de dólares en donaciones en criptomonedas desde el comienzo de la guerra. El instrumento 'cripto' permite enviar con facilidad evitando los hacker financieros y los corralitos gubernamentales. La UE sigue sin entender el mundo 'cripto'.

La Unión Europea sigue sin entender el mundo 'cripto'

La Unión Europea, que en un primer momento ha postergado la reglamentación de la industria 'cripto' a 2024, en la actualidad ha asumido la importancia y la necesidad de actuar legislativamente en tiempos breves y votó el 31 de marzo a favor del Reglamento de Transferencia de Fondos que vigila las transacciones de cryptomonedas.

La redacción del texto no es definitiva pero ya ha creado grandes preocupaciones por su intención desproporcionada de limitar la libre utilización de los monederos fríos, que son una clave fundamental del mundo 'cripto'.

Eva Kaili, vicepresidenta del Parlamento Europeo, señaló que Europa está destinada a mantenerse en un rol de segundo plano en los temas tecnológicos sin una regulación proporcionada. Markus Ferber, eurodiputado y miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, aseguró que no deben llegar al punto de prohibir los monederos sin custodia porque sería un grave error.

El mundo 'cripto' es una oportunidad colectiva muy estratégica. Y no es de nadie. O sea es de todos. A esta crónica actitud de la UE, inspira una pregunta que nos persigue desde hace muchos años. ¿Dónde están los Google, Facebook, Whatsapp, Amazon... europeos? ¿Vamos a perder también el tren 'cripto'?

¿Dónde están los Google, Facebook, Whatsapp, Amazon... europeos? ¿Vamos a perder también el tren 'cripto'?

Los 'tokens' que permiten intercambiar valor en la red 'blockchain' son el fruto del concepto inventado por Bitcoin. La 'blockchain' de Ethereum del joven Vitálik Buterin añadió la revolucionaria posibilidad de programar los 'tokens' con los smart contracts, órdenes programadas que se ejecutan automáticamente.

Buterin fue portada el 18 de marzo de la importante revista estadounidense Time.

El mundo 'cripto' no es solo finanzas, no es solo especulación, no tiene dueños, ni líderes que deciden para todo el pueblo. Buterin es la única figura visible muy respetada del mundo 'cripto', pero el fenómeno crece de manera totalmente independiente.

El joven Vitálik espera que Ethereum se convierta en la plataforma de lanzamiento para todo tipo de experimentación sociopolítica, como unos sistemas de votación más justos, los de planificación urbana, de renta básica universal, los proyectos de obras públicas.

Las preocupaciones se deben al riesgo de que se utilice mal esta potente herramienta tecnológica para implementar una realidad distópica capaz de potenciar las aberraciones de nuestro sistema actual.

El Banco de Inglaterra ha indicado una hoja de ruta a las empresas 'cripto' para reducir el riesgo de favorecer la evasión de sanciones a Rusia. La Casa Blanca está estudiando cómo el uso de las criptomonedas puedan evitar el estrangulamiento económico de Rusia.

El Banco Santander aprovecha el sistema de tokenización en el mercado alcista de las materias primas, anunciando préstamos respaldados por 'tokens', que se basan en materias primas agrícolas. American Express se prepara para ofrecer servicios bancarios en el Metaverso y procesamiento de pagos con cryptomonedas. El presidente del banco español BBVA, Carlos Torres Vila, ha declarado su convicción que las DeFi están transformando el sector financiero.

El banco británico HSBC ha decidido apostar en la compra de una tierra (totalmente virtual) en el Metaverso The Sandbox. Esto servirá para poder ofrecer sus servicios a los ciudadanos de la ciudad. La tierra en Sandbox se ha revalorizado un 1100% en el último año.

La tierra en Sandbox se ha revalorizado un 1.100% en el último año

En el Metaverso de Decentraland, la ciudad más grande, la Fashion Week ha reunido a más de 70 marcas de lujo de la industria de la moda.

El Banco Central de Rusia ha autorizado al mayor banco del país Sberbank a emitir activos financieros digitales. En la diatriba sobre el petróleo y el gas ruso Pavel Zavalny, presidente del Comité de Energía de la Duma Estatal de Rusia, se ha abierto a la posibilidad de aceptar bitcoin.

Considerar el mundo crypto como "una actividad intrínsecamente contaminante parece intelectualmente deshonesto", subraya Lawrence Wintermeyer desde las páginas de Forbes.

En marzo tuvo lugar en Barcelona el Avalanche Summit, una de las 'blockchain' globales más importantes del universo crypto que apunta a ser rápida y eco-friendly. En el Summit se celebró la exposición de NFT (token no fungible, por sus siglas en inglés) Regenera, en el espacio Galería de Arte Guinovart, para poner en el foco de atención el tema ambiental.

En la expo la obra NTF Rocketship creada por Kantfish simbolizaba la necesidad de entender con más claridad nuestra relación con la Naturaleza. El productivismo ha distorsionado nuestros objetivos colectivos y se está demostrando cada vez más como un sistema que ha perdido su eficacia.

*** Emanuele Giusto Kantfish es autor de 'Crypto Jungla. El Low Cost Llega a las Finanzas'.

Sigue los temas que te interesan