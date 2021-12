Innovación territorial: la difícil elección entre el 'sprint' y el gran fondo, entre la competencia y la colaboración

El Mapa de la Digitalización trazado por D+I no sólo ha servido para conocer dónde y cómo están sucediendo las cosas que nos afectarán mañana. También ha servido para saber cuánto influye la idiosincrasia de una determinada región a la hora de planificar una estrategia.

Las hay que trabajan en un horizonte cercano, con cierta vocación resultadista a corto plazo, ya no sólo en busca de réditos políticos -que también puede haber algún caso- sino en términos de rendimiento económico para el entorno (sociedad, empresas...).

Y las hay que creen que la innovación es un trabajo constante, del día a día, planificado, con un objetivo fijado a largo plazo que requiere de un trabajo minucioso y sin prisas. Hay quien prefiere un sprint. Hay quien prefiere un maratón.

De igual forma, hay comunidades autónomas que hablan claramente de "competición", de "posicionamiento"; y otras que apelan a la "colaboración" y a ese "sumar para crecer" que elimina fronteras y aúna conocimiento.

El Foro Económico Español del Mapa de la Digitalización, celebrado este jueves en la Real Fábrica de Tapices de Madrid, ha reunido a 18 responsables políticos relacionados con la innovación, el emprendimiento y la digitalización - consejeros, directores generales autonómicos y concejales- de otros tantos territorios, en una cita que ha permitido conocer de primera mano su visión del futuro.

La mesa de 5G e inteligencia artificial. FOTO: Vicent Bosch.

De entre los que creen en el largo plazo, se puede destacar a aquellos que fijan sus estrategias a varios años vista, como el Ayuntamiento de Valencia. Su concejal de Internacionalización y Turismo, Emiliano García, explicaba que "tenemos proyectos a tres años con los que "seremos capaces de culminar un proceso de digitalización fundamental".

Hay territorios, como Baleares o la Comunidad de Madrid que también optan por ese largo plazo. Sus representantes en este Foro, Miquel Company y José Antonio Sánchez, hablaron claramente de estrategias en un horizonte temporal que va más allá de que acabe la legislatura.

Y, desde el corto plazo, esos proyectos de inteligencia artificial a los que, por ejemplo, hizo referencia el representante del Ayuntamiento de Las Rozas, Jaime Santamarta.

En relación con ese espíritu colaborativo, Rafael España, consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital de Extremadura, es de los que cree en la colaboración. "Serán clave los Digital Innovation Hub (DIH) que están surgiendo en todos puntos de la geografía española", reveló.

La mesa dedicada al turismo inteligente y a la industria 4.0. FOTO: Esteban Palazuelos.

Y es que los DIH, si por algo se caracterizan es por su espíritu colaborativo. De hecho, la región extremeña va a ser una de las beneficiadas del nuevo DIH agrotech de Andalucía, que más allá de tejer una red de transferencia de conocimiento en la región quiere crecer a otras regiones españolas, entre ellas la extremeña y la gallega, y también hacia Portugal.

Por cierto, el consejero andaluz de Trasformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, dio muestras de que esa colaboración no sólo debe ser interregional sino de puertas hacia dentro: "Hemos creado varias plataformas de colaboración público-privadas, con el fin de elevar la digitalización a todos los niveles", remarcó.

Pero igual que hay quien cree en la colaboración, hay quien apuesta por el posicionamiento exclusivo. Eso se insinúa en Galicia. Su consejero de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, relataba cómo "Galicia es donde más se explotan los recursos forestales, con lo que nuestra apuesta está muy ligada al salto no sólo digital, sino también sostenible".

Eso sin olvidar que el territorio gallego lucha incansablemente por ser la referencia absoluta, sin rival ni socio regional posible, en sectores como el de la aviación no tripulada.

Los puntos de encuentro: burocracia y talento

Pero esa visión regional que nos ofreció este jueves el Foro Económico Español del Mapa de la Digitalización, más allá de las discrepancias mencionadas en cuanto a esa velocidad disruptora o a esa ansia por la exclusividad en un determinado sector, también evidenció puntos en común.

En las distintas mesas redondas organizadas surgieron varias palabras clave que todos los ponentes coincidieron en calificar como "claves". Hablamos, por ejemplo, de la burocracia.

La mesa redonda sobre el talento digital. FOTO: Vicent Bosch.

"La pandemia ha acelerado el proceso; hoy en día no existe ni un solo expediente que se maneje únicamente en papel. Sin embargo, puedes construir la mejor plataforma digital, pero si el ciudadano no lo sabe o no conoce cómo funciona y sus ventajas, de nada sirve", reflexionaba el director general de Administración Electrónica y Sociedad de la Información del Gobierno de Aragón, Ricardo Cantabrana.

Ángel Niño, concejal de Innovación y Emprendimiento de Ayuntamiento de Madrid, mencionaba, por su parte, los planes del organismo madrileño para que "en 2022, cualquier madrileño puede realizar cualquier trámite con el Ayuntamiento de forma digital".

Iniciativas como la del Ayuntamiento de Zaragoza para "digitalizar muchas de las gestiones que realizan los ciudadanos", algo que en Sevilla dicen estar haciendo desde el año 2001, hablan de ese espíritu digitalizador de la administración, pensando siempre en el ciudadano.

Murcia, por su parte, reveló cómo ha trazado una ambiciosa Agenda Digital "englobando en una sola herramienta todos los procesos digitales que afectan tanto a empresas como a instituciones y ciudadanos para facilitar la relación con la Administración de todos los actores", explicó Luis Alberto Marín, consejero de Administración Digital de Murcia.

La sostenibilidad también fue objeto de debate en el Foro. FOTO: Jesús Umbría.

Pero si importante ha demostrado ser el uso de la digitalización para acabar con la burocracia, no menos importante es la importancia que en un mundo tan cambiante tiene el talento.

Otra de las grandes conclusiones derivadas de la opinión de los más altos responsables políticos regionales relacionados con el mundo de la innovación es que la captación y retención del talento "es un reto cultural, formativo y regulatorio que hay que afrontar desde ya", como reconocía Blanca Ares González, directora general de Universidades e Investigación de la Junta de Castilla y León.

En este sentido, la concejala de Impulso Económico de San Sebastián, Marisol Garmendia, añadía que "es necesaria una estrategia de colaboración público-privada integral que desde el Ayuntamiento nos lleva incluso a la obsesión por poner en contacto a los jóvenes y las empresas".

Un argumento validado desde la Comunidad Valencia -su consejera de Innovación, Carolina Pascual, admitía que "es necesario escuchar a las empresas"- y desde Navarra -su consejero, Juan Cruz Cigudosa, explicaba que los esfuerzos deben de focalizarse en lograr generar talento tecnológico aplicado a los sectores punteros de cada territorio-.

Especialización y hubs innovadores protagonizaron la última sesión de la jornada. FOTO: Vicent Bosch.

Más directos y críticos son en administraciones como el Ayuntamiento de Málaga. Víctor Manuel Solla Bárcena, director General del Área de Innovación y Digitalización del consistorio malagueño, admite que "tenemos unos sistemas de selección anticuados y no somos atractivos en este campo".

Entre los puntos de encuentro también están las implicaciones que pueden tener en el futuro los fondos europeos. En este sentido, la opinión generalizada es la del 'sí, pero…'. Lo resumió la vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández: "Soy positiva, pero un poco escéptica. Tenemos la oportunidad de hacerlo bien y espero que haya criterios técnicos y no políticos para repartirlos. Pediría flexibilidad para poder destinarlos a cosas que son útiles".

En la misma línea, Jorge Muyo, director general de Innovación del Gobierno de Cantabria, resaltó que "hay que bajar las expectativas que tenemos".

Remachó, más optimista, Francisco Fernández Lineros, director general de Modernización Digital del Ayuntamiento de Sevilla: "No es que tengamos la oportunidad es que es el momento".

