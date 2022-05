La startup de logística portuaria Nowports se convierte en el primer unicornio de Monterrey

A las cinco de la tarde del pasado miércoles, un grupo de apenas ocho chavales sacaba su móvil y se hacía fotos en Times Square. Podrían pasar por colegiales, o por recién licenciados. Pero no, era el equipo directivo de Nowports, la startup de logística pasada por Y Combinator y premiada en diciembre por esta publicación.

Al frente, Alfonso de los Ríos y Maximiliano Casal, fundadores, CEO y COO, respectivamente, de la empresa. Celebraban con su equipo más cercano la consecución de un hito: llegar a ser considerados un unicornio, el primero de Monterrey, la capital económica e industrial de México. En el luminoso de una de las plazas más icónicas, NASDAQ les daba la enhorabuena por el logro.

De los Ríos, de 23 años, es un Thiel Fellow, forma parte del selecto grupo de estudiantes que Peter Thiel, fundador de PayPal y visionario, becó para que dejasen los estudios y creasen empresas. Con la consecución de este logro pasar de tener la vitola de ser un emprendedor en potencia a corroborarlo a una velocidad de vértigo.

La valoración de Nowports, que ha estrenado recientemente oficina en Panamá y Medellín, alcanza los 1.100 millones de dólares tras esta serie C en la que han contado con Softbank, Tiger Global, Foundation Capital, Monashees, Soma Capital, Mouro Capital, Tencent, y Base 10 Partners. Además, se han sumado emprendedores de reconocido prestigio como Daniel Voguel, de Bitso, Ricardo Amper, de Incode, Alex Bouaziz, de Deel, y Roger Laughlin, de Kavak.

En la conversación general de las startups comienza a estar presente una sensación de frenazo en la financiación. El fundador explica que en esta ocasión la consecución de fondos fue diferente: “Ha sido distinto por muchas razones. La principal es la situación de los mercados públicos y startups batallando para levantar la ronda. Los fondos han entendido la cadena de suministro es clave para mejorar la economía. Hemos visto cómo ha sufrido la logística, estaba en la portada de los periódicos a diario. El problema es global y de ahí el apoyo”.

Aún así, sabe que el camino por delante es largo y que queda mucho por resolver y modernizar en cuanto a logística: “Los problemas no son solo de América Latina. Mover un contenedor de China a México te hace tener que tratar con autoridades, puertos, aduanas… Poder dar herramientas que lo unan y conecten, hace que las empresas sean más rápidas y eficientes”.

El sistema operativo de la cadena de suministro

La ambición de Nowports está muy alineada con una visión de software. De hecho, el CEO tiene una visión muy concreta: “Ser el sistema operativo de la cadena de suministro a nivel global. El siguiente hito dentro del sueño es ser una compañía pública. No nos limitamos a América Latina, queremos ir a más países emergentes”.

Entre tanta euforia, no se olvida de sus orígenes, el orgullo de ser el primer unicornio de Monterrey, la ciudad más industrial de México, ni de su equipo: “Lo son todo. El avance diario, la consecuención de clientes, la forma de trabajar. Esto es como recibir un premio en medio de la batalla, pero esto es solo una pausa. Me emociona conseguir esto no por una cuestión de ego, no por ser el primer unicornio de fuera de Ciudad México en el país con una empresa no tan sexy en teoría”.

Alma de fintech

El nuevo capital se utilizará para ampliar los servicios de financiación en América Latina, permitiendo a las empresas aumentar sus importaciones y exportaciones con liquidez. Sin descuidar la plataforma de seguimiento que ha marcado gran diferencia con los competidores tradicionales.

Poncho, como le llaman en el ecosistema emprendedor, destaca la labor del equipo apra llegar a este punto: “Estamos emocionados por ganarnos la confianza de grandes fondos de inversión y unirnos a la corta lista de unicornios en América Latina. Esto refuerza nuestro compromiso de transformar las cadenas de suministro de la región con tecnología y acceso ágil a la financiación para las empresas que importan o exportan bienes. Haremos de Nowports uno de los principales impulsores de todas las economías emergentes del mundo, no sólo de América Latina”.

De América Latina a Estados Unidos y Europa

En el primer trimestre de 2022, Nowports inició sus operaciones en Panamá y abrió en Concepción (Chile), y Medellín (Colombia), así suman 10 oficinas activas en siete países. Y ya llegan a 500 empleados.

Con el nuevo capital, Nowports ampliará su presencia en los países en los que ya opera, y también abrirá oficinas en más ciudades. Las primeras aperturas previstas tendrán lugar en Brasil, México y Chile. Además de tener Europa y Estados Unidos en el punto de mira.

