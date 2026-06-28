KM ZERO Open Innovation: el aliado de los inversores para identificar y escalar las ideas de la alimentación del futuro

Las claves

Las claves Generado con IA KM ZERO Open Innovation es el mayor programa de innovación abierta multicorporativa en alimentación de España y Latinoamérica, apoyando a más de 100 startups foodtech. El programa ha facilitado una tasa de supervivencia del 80% entre las startups participantes y ha canalizado alrededor de 40 millones de euros en financiación. KM ZERO conecta startups y grandes empresas del sector alimentario, generando sinergias y colaboraciones para acelerar soluciones innovadoras y sostenibles. La nueva convocatoria del programa busca proyectos en áreas como nuevos modelos de packaging, proteínas alternativas y reducción del desperdicio alimentario.

El sector agrifoodtech está llamado a desempeñar un papel protagonista a la hora de aportar soluciones a los grandes retos que afrontamos como sociedad: emergencia climática, transición energética, garantizar el sustento a una población mundial en continuo crecimiento, etc.

España y Latinoamérica se erigen en este contexto como dos regiones con una cantera innovadora y emprendedora que no hace más que crecer y que, de la mano de aliados como KM Zero Food Innovation Hub, están construyendo desde el presente la alimentación del futuro.

KM ZERO Open Innovation se ha consagrado desde 2022 en el mayor programa de innovación abierta multicorporativo en alimentación de España y Latinoamérica. Impulsado por la comunidad de generación de valor de Familia Martínez, esta propuesta de Corporate Venturing Squad, ha acompañado en estos cuatro años a más de 100 startups foodtech en su proceso de crecimiento.

"Estas empresas han alcanzado una tasa de supervivencia del 80% y una financiación por un valor aproximado de 40 millones de euros", explica a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL Juan Requena, director de Innovación Abierta e Inversión en KM ZERO Food Innovation Hub.

De esta forma, KM ZERO Open Innovation se apoya en su reto de escalar las mejores ideas en una comunidad de empresas líderes integrada por Familia Martínez, Vicky Foods, Profand, Huevos Guillén, Helados Estiu, Grupo Central Lechera Asturiana y Grupo Arancia, a la que recientemente se ha sumado Grupo Tav Food, especializada en la distribución de packaging alimentario, a través de su marca Ecoocel.

La innovación abierta está presente en KM ZERO Food Innovation Hub desde sus inicios, cuando Familia Martínez impulsa su creación en 2018. "El hub nace con la vocación de acompañar a la industria en su transformación, conectando talento y oportunidades para acelerar el desarrollo de soluciones con impacto real. Y lo hace con una apuesta clave: trabajar de forma vertical en la industria agroalimentaria, un sector con particularidades que exigen conocimiento específico y que nosotros tenemos", detalla Juan Requena.

Precisamente esa necesidad de "un apoyo más ajustado a la realidad de la industria es lo que permite la consolidación de KM ZERO como un actor clave capaz de conectar a los distintos agentes de la cadena de valor", recalca.

Su primer modelo de innovación abierta

De la combinación del trabajo con estos dos mundos -el empresarial y el emprendedor- echó a andar KM ZERO Venturing en 2022, la primera iteración de su actual modelo de innovación abierta.

"Este programa de innovación abierta es, precisamente, donde toma forma todo el trabajo que veníamos impulsando desde nuestros inicios: conectar a empresas y soluciones -incluyendo startups- para que colaboren, aceleren proyectos y generen valor de manera conjunta", incide el director de Innovación Abierta e Inversión en KM ZERO Food Innovation Hub.

Juan Requena recoge el Premio 'Best for the World' a KM ZERO Food Innovation Hub, en la segunda edición de los Premios Planes Gourmet.

Pero ¿cuáles son las señas de identidad de su propuesta? Sin lugar a dudas, un planteamiento muy pragmático que surge como consecuencia de su contacto constante y estrecho con las necesidades reales del mercado.

"Además, apostamos por un enfoque multicorporativo, lo que llamamos Corporate Venturing Squad. Esto significa que, cuando una startup llega a KM ZERO, no solo tiene la oportunidad de colaborar con una única corporación, sino de conectar con todas las empresas de nuestra comunidad que puedan aportar valor y encajar con su propuesta para activar un proyecto", argumenta Requena.

En este sentido, entienden la innovación abierta de forma transversal: "No nos limitamos a colaboraciones entre una empresa y una startup, sino que puede darse también dos startups trabajando con una misma empresa o tres empresas con una misma startup; y, por supuesto, pueden darse colaboraciones entre dos empresas o entre dos startups".

Su conocimiento de las tendencias que marcarán el futuro de la alimentación les permite impulsar, junto a su comunidad, "iniciativas con capacidad de llegar al mercado lo antes posible".

"Toda tecnología que contribuya a mejorar cómo se producen, operan y llevan al mercado los alimentos es clave para transformar la industria" Juan Requena, director de Innovación Abierta e Inversión en KM ZERO Food Innovation Hub

"También es importante aclarar que no apostamos únicamente por startups centradas en producto o en innovaciones aplicadas directamente al producto final. En KM ZERO trabajamos con una visión de sistemas alimentarios, orientada a mejorar la operativa de toda la cadena de valor".

De aquí que soluciones como un software que reduzca el consumo energético de una fábrica o un modelo de IA capaz de predecir tendencias de consumo a partir de datos de redes sociales resultan igual de relevantes para KM ZERO Food Innovation Hub. "Toda tecnología que contribuya a mejorar cómo se producen, operan y llevan al mercado los alimentos es clave para transformar la industria".

Alrededor de esta visión se ha generado un círculo virtuoso de valor a ambos lados del Atlántico que genera nuevas sinergias entre todos los agentes protagonistas del ecosistema.

"Para los emprendedores, el acompañamiento se traduce en conversaciones recurrentes con el equipo, mentorías, apoyo en la búsqueda de financiación, conexión con corporativos para diseñar y construir proyectos, acceso a toda la red del ecosistema y visibilidad. Estas son algunas de las principales sinergias que reciben al formar parte de KM ZERO".

"Para los emprendedores, el acompañamiento se traduce en conversaciones recurrentes con el equipo, mentorías, apoyo en la búsqueda de financiación y conexión con corporativos" Juan Requena, director de Innovación Abierta e Inversión en KM ZERO Food Innovation Hub

"A las empresas les ofrecemos inteligencia de mercado para anticiparse a lo que viene y reforzar la sostenibilidad de su negocio en el tiempo; la activación de proyectos con resultados tangibles, ya sea en forma de retorno financiero o de impacto positivo; y un aprendizaje continuo gracias a la exposición a metodologías y perspectivas de expertos, startups y otras empresas".

Además, "forman parte de una comunidad de empresas afines, de la que surgen colaboraciones y oportunidades que van más allá de los proyectos con startups".

Pero qué mejor que las propias empresas que han formado parte de su programa de innovación abierta para conocerlo mejor desde dentro.

Hablan las startups de su comunidad

Maruxa Quiroga es CEO de Sensesbit. "Llegamos a KM ZERO en una etapa de crecimiento y consolidación de SENSESBIT, cuando ya habíamos validado nuestra tecnología en el mercado y buscábamos acelerar la conexión con grandes empresas del sector alimentario", detalla a esta redacción.

"Nuestro paso por la iniciativa ha tenido un impacto muy positivo. Nos permitió acercarnos a referentes de la industria, comprender mejor sus retos reales y validar cómo nuestra propuesta de valor podía generar impacto en organizaciones de gran escala. Además, en 2025 tuvimos el honor de ganar los ftalks Startup Awards, un reconocimiento que supuso un punto de inflexión para la compañía".

Equipo de la startup Sensesbit.

Según insiste, el premio les ayudó a "ganar visibilidad, reforzar nuestro posicionamiento en el mercado y amplificar nuestro mensaje" a través de medios especializados y del ecosistema de innovación alimentaria. Para una startup como la nuestra, contar con ese altavoz y esa credibilidad fue especialmente valioso".

Más allá de los premios, lo que realmente destacan desde el equipo es haber formado parte de una comunidad "donde innovación, sostenibilidad y alimentación convergen de forma práctica y orientada a generar impacto real".

Comparte esta visión Bosco Emparanza, CEO y cofundador de MOA Foodtech. "Aterrizamos en KM ZERO Open Innovation con nuestra tecnología validada, con el objetivo de conectar con corporaciones y activar nuevas sinergias en la industria agroalimentaria".

Para MOA, participar en la iniciativa supuso una excelente oportunidad para aumentar su visibilidad dentro del ecosistema foodtech, conectar con stakeholders del sector y demostrar el potencial de su tecnología de fermentación e inteligencia artificial para desarrollar ingredientes funcionales sostenibles.

Equipo de MOA Foodtech.

Según añade, Emparanza, esta circunstancia les permitió entender mejor las necesidades reales de las corporaciones y acelerar conversaciones, "algo clave para una startup".

Lo que más valoran del programa es la capacidad de KM ZERO para "conectar de forma efectiva startups con empresas líderes de la industria alimentaria. Más allá de la visibilidad, genera un entorno de colaboración muy práctico, orientado a identificar retos reales y explorar soluciones con potencial de implementación".

Por otro lado, "la calidad de la red de contactos, el conocimiento del sector y la capacidad de reunir a todos los actores necesarios para acelerar la innovación alimentaria", especifica.