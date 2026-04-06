Mauricio Hoyos (Sencia): "Es un gran momento para integrar mercados similares y España y Latam tienen esa fortuna"

El inversor colombiano Mauricio Hoyos durante su ponencia en la primera edición de CTx Tech 2026 celebrada en Sevilla el pasado mes de marzo.

Las claves nuevo Generado con IA Mauricio Hoyos destaca la oportunidad única de integrar los mercados de España y Latinoamérica, aprovechando su idioma y cultura comunes. El acceso al capital es el principal reto tanto para emprendedores en Latinoamérica como en España, aunque la tecnología iguala oportunidades competitivas. Hoyos subraya que diferenciarse es cada vez más difícil debido al avance tecnológico y la homogeneización, haciendo clave el desarrollo de soft skills. El CEO de Sencia advierte sobre una posible crisis social global y apuesta por combinar tecnología y habilidades humanas para triunfar en la era de la inteligencia artificial.

Mauricio Hoyos es toda una institución en el sector del capital en Latinoamérica. En Colombia, su país natal, sería imposible entender la evolución del ecosistema emprendedor en los ultimos quince años sin su aportación. Las primeras inversiones a gran escala en el país que promovió abrieron la puerta a un nuevo tiempo en la región que ahora mira más que nunca a España.

Atiende a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL en Sevilla, hasta donde se desplazó el pasado 20 de marzo para participar en la primera edición de CTX Tech 2026, un nuevo evento tecnológico que ha echado a andar este año en la capital hispalense con vocación global.

Su nombre está vinculado a proyectos que están impulsando la economía en Latinoamérica de la mano de la digitalización y la tecnología y, concretamente y en especial, su papel ha sido determinante para la transformación empresarial de Colombia.

Es CEO de Sensia, miembro de junta directiva de T Valley, pertenece a Shark Tank Colombia e impulsó Puntored, uno de sus primeros éxitos. Pero, ante todo, Mauricio Hoyos se erige en una voz autorizada para pulsar cómo la irrupción de la inteligencia artificial obliga a repensarlo todo. Y a buscar aliados. A su juicio, Latinoamérica y España son afortunados se poder estrechar lazos ante esta imperiosa necesidad.

"Estamos viviendo un momento único espectacular, que cambia las reglas de juego y donde van a haber muchos millonarios o multimillonarios distintos", asegura sobre el impacto en la economía real de la inteligencia artificial.

"Siento que nuestros países, España, pero especialmente Latinoamérica, están en desventaja en el acceso al capital. En Latinoamérica es mucho más difícil que en España, pero España respecto a superpotencias más desarrolladas también tiene esa carencia. Al final, creo que la sumatoria de esos dos mercados puede volverse interesante en este contexto", recalca.

"Los hispanos somos un mercado muy grande, de muchos de millones personas cuando estamos sumados, pero como países individuales somos absolutamente irrelevantes"

"Los hispanos somos un mercado muy grande, de muchos de millones personas cuando estamos sumados, pero como países individuales somos absolutamente irrelevantes", sentencia del inversor nacido en Bogotá.

El camino, a su juicio, está predeterminado a seguir una misma dirección para ambas regiones si se quiere sobrevivir y aprovechar las ventajas que brinda la IA: "Es un gran momento para integrar mercados que sean similares y, definitivamente, España y Latinoamérica tienen esa fortuna de, primero, hablar el mismo lenguaje, y dos, tener dos culturas muy similares".

Mauricio Hoyos, momentos antes de su ponencia sobre IA en CTX Tech 2026 Sevilla.

Mauricio Hoyos defiende que la excepcionalidad de la etapa que atravesamos al calor de la IA y otras trecnologías disruptivas no se circunscribe al ecosistema emprendedor, sino a cualquier ser humano, algo que, acaba homogeneizando todo nuestro entorno.

"Siento que cada día es más difícil diferenciarse. La tecnología se vuelve ese gran habilitador que nos permite a todos competir de forma igual. Esa es la verdad, porque no es más inteligente uno que otro, simplemente depende de cómo utilizas la herramienta para poder realizar tus cosas, y, repito, siento que diferenciarse es el reto más importante de nuestro tiempo", puntualiza durante la entrevista en Sevilla.

Acceso al crédito: el reto de España y Latam

Si la tecnología nos iguala... ¿dónde está el obstáculo para crecer, escalar y construir campeones tecnológicos a escala global? Mauricio Hoyos lo tiene claro: el acceso al crédito es una de las claves.

"La ventaja de la tecnología radica en que nos pone al mismo nivel de competencia, pero con recursos distintos. Por ejemplo, un emprendedor en Colombia versus un emprendedor en España. El acceso a capital es inferior en Colombia o en los países emergentes. Aquí es más fácil. Sin embargo, cuando España ya se compara con países superpotencias, también sufre un acceso al capital es más limitado".

"Siento que cada día es más difícil diferenciarse. La tecnología se vuelve ese gran habilitador que nos permite a todos competir de forma igual"

Mauricio Hoyos está convencido de que "estamos atravesando un momento muy crítico como seres humanos. En el futuro, si uno puede invertir en algo, que invierta en en cualquier tipo de herramienta que ayude con los problemas mentales de las personas".

El inversor se refiere a la rápida evolución de la tecnología, a la evolución y aparición de nuevas soluciones tecnológicas y modelos de negocio que antes no existían... Veo que las cosas están yendo tan rápido que es imposible estar a la vanguardia de algo. Hoy puede ser el innovador número uno y mañana mañana, cero disruptivo".

Uno de los momentos de la intervención del inversor colombiano en el evento tecnológico celebrado en Sevilla el 19 y 20 de marzo de 2026.

"Me parece que se viene una crisis social importante en el mundo", pronostica el CEO de Sencia. En este punto de nuestra conversación aflora el factor humano, como esa otra herramienta que tienen las personas en la actualidad para poder escapar del poder de homogeneización de la tecnología al que antes aludía Hoyos en la entrevista.

Porque son las soft skills -junto al siempre necesario capital para dar alas a las ideas y convertirlas en empresas rentables- lo que, a su entender, nos permitirá diferenciarnos y caminar hacia el éxito en la era de la inteligencia artificial.

"Es esa mezcla entre la tecnología como gran habilitador y el componente humano como ejercicio que lo nos puede llevar a otro nivel", concluye el inversor colombiano.