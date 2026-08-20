El gigante español que domina la construcción mundial: el secreto del éxito del Grupo ACS fuera de España

El Grupo ACS y HOCHTIEF lideran por octava vez en la última década el ranking mundial de empresas del sector de la construcción.

Las claves

Las claves Generado con IA El Grupo ACS ha sido nombrado por octava vez en diez años como el mayor contratista internacional del mundo según el ranking de ENR. En 2025, ACS alcanzó ventas de 49.848 millones de euros y una cartera récord de 92.858 millones, con el 92% de su actividad fuera de España. La compañía destaca por su diversificación en sectores como infraestructuras digitales, energía, defensa y transporte sostenible, con fuerte presencia en Norteamérica. ACS cuenta con más de 167.800 empleados y capacidad para desarrollar, financiar, construir y mantener proyectos de gran complejidad a nivel global.

Un año más, ACS vuelve a ocupar la primera posición entre los mayores contratistas del mundo.

La publicación especializada Engineering News-Record (ENR) ha situado de nuevo al Grupo ACS/HOCHTIEF en el primer puesto de su prestigioso TOP 250 International Contractors, una clasificación que mide la dimensión y el peso internacional de las principales compañías del sector de la construcción y las infraestructuras.

El reconocimiento adquiere especial relevancia al tratarse de la octava ocasión en los últimos diez años en la que el Grupo ACS alcanza el liderazgo de este ranking.

Gordie Howe, el puente que une EEUU con Canadá. Cedida

Cifras récord

El liderazgo de la compañía se apoya en la evolución de sus principales indicadores de negocio. En 2025, alcanzó unas ventas de 49.848 millones de euros y cerró el ejercicio con una cartera récord de 92.858 millones de euros.

Una parte destacada de este crecimiento procede de las adjudicaciones vinculadas a algunos de los sectores con mayor potencial de desarrollo a escala internacional.

Entre ellos se encuentran los centros de datos, la infraestructura digital, la energía, los minerales críticos, la defensa, la sanidad y el transporte sostenible.

La diversificación permite así al Grupo ACS combinar su experiencia tradicional en ingeniería y construcción con actividades vinculadas a algunas de las principales tendencias de inversión internacional.

Capitolio EEUU. Cedida

La dimensión global del grupo queda reflejada también en la distribución de su cartera, pues mantiene una presencia significativa en algunos de los mercados más importantes del mundo.

El 92% de su actividad se da fuera de España, mientras que Estados Unidos y Canadá concentran el 56% del total.

Proyectos de gran complejidad

Más allá del volumen de negocio, el reconocimiento de ENR pone de manifiesto la capacidad del Grupo ACS para participar en las diferentes fases de desarrollo de una infraestructura.

A través de las diferentes compañías que forman parte del ecosistema internacional de ACS, el grupo combina capacidades para desarrollar, financiar, diseñar, construir, operar y mantener proyectos a lo largo de todo su ciclo de vida.

Entre ellas se encuentran HOCHTIEF, Turner, CIMIC, Dragados, FlatironDragados e Iridium, además de otras filiales especializadas.

El conjunto de su actividad permite al grupo ofrecer soluciones adaptadas a proyectos de elevada complejidad y dimensión.

Más de 167.800 empleados

La actividad internacional del Grupo ACS se sustenta en una amplia red de profesionales: actualmente cuenta con más de 167.800 empleados en todo el mundo.

Su presencia global proporciona al Grupo capacidad para movilizar recursos y conocimiento técnico en diferentes mercados, además de facilitar su colaboración con clientes, socios y comunidades locales.

Liderazgo internacional

La renovación de ACS en el ranking TOP 250 International Contractors de ENR supone un nuevo respaldo a su estrategia de internacionalización y diversificación.

Ser reconocido por octava vez en la última década como el mayor contratista internacional del mundo refleja, además, la capacidad del Grupo para mantener una posición de liderazgo en un sector cada vez más global y competitivo.

Con una cartera récord, una fuerte presencia en Norteamérica y una actividad diversificada hacia nuevos sectores, ACS afronta con garantías su crecimiento futuro.