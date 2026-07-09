Arrecia la huelga en Airbus por una subida salarial por debajo del IPC y el recorte del teletrabajo

Trabajadores de Airbus en Getafe en una imagen del sindicato SIPA. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA La huelga en Airbus afecta a más de 14.000 trabajadores en todas las plantas españolas y se extiende durante todo el mes. El seguimiento de la huelga alcanza el 80%, con la participación de sindicatos como SIPA, UGT, CGT, APP, ATP y UTIL. Los empleados protestan por el recorte del teletrabajo a solo un día por semana y una subida salarial inferior al IPC (3% en 2026 y 2% en 2027). Los sindicatos denuncian también penalizaciones en bajas laborales, imposición de vacaciones y recortes de derechos mientras la empresa registra récords económicos y de producción.

Arrecia la huelga en Airbus, convocada para todo el mes, en todos los turnos y en todas las plantas del gigante aeronáutico en España, para una plantilla de más de 14.000 trabajadores.

Los sindicatos hablan de un seguimiento "masivo" de en torno a un 80% y "el compromiso de cada vez más trabajadores" de Operaciones, Defensa y Espacio y Helicópteros en los centros de Getafe, Sevilla, Cádiz, Illescas (Toledo) y Albacete.

A la convocatoria del Sindicato Independiente de Trabajadores Aeronáuticos, SIPA, se han sumado UGT, CGT y en las últimas horas APP.

"Estamos toda la representación de la plantilla salvo un sindicato", explica desde Sevilla Juan Antonio Vázquez, de UGT.

Otras formaciones como ATP y UTIL también apoyan la convocatoria.

CC OO, que en el conjunto nacional es la fuerza con más representación sobre todo en talleres, no está participando en las protestas. SIPA destaca que "cada día más personal de taller se suma a las movilizaciones".

Unas movilizaciones, indica Vázquez de UGT poco después de salir de una asamblea en Tablada, que se deciden en cada centro y cada día. "Una hora por turno, dos, o ninguna, como se ha decidido para el próximo lunes cuando habrá una asamblea general", añade.

Los motivos de la protesta, dicen en el SIPA, son el recorte en el teletrabajo a un día y el incremento salarial por debajo del IPC, con una propuesta de subida del 3% en 2026 y un 2% en 2027.

Además, denuncian la penalización para algunas circunstancias de bajas por IT con el índice Bradford, cuando por convenio se pactó mantener el 100% del salario, y la imposición de vacaciones sin negociación, entre otras.

"Esas son las razones incluidas en la papeleta de conciliación que registró SIPA, pero en realidad son la gota que colma el vaso de un malestar que está creciendo en los últimos meses", dice Juan Antonio Vázquez.

Y el vaso se colmó la semana pasada, para toda Europa, Airbus decidió reducir a un solo día a la semana la posibilidad de teletrabajo para aumentar la productividad en oficinas.

Los sindicatos denuncian el recorte de las condiciones de trabajo, recorte de derechos y bajo aumento salarial "cuando la empresa está batiendo récords en el aspecto económico, comercial y de fabricación".

SIPA ha reiterado su disposición para sentarse de manera inmediata en una mesa de negociación real, aunque ha afirmado que Airbus solo se ha querido reunir para hablar de servicios mínimos.

Hay convocadas reuniones para trasladar información a toda la parte social, como la programada para el próximo lunes, 13 de julio.